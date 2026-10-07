Este cel mai lung traseu circular din țară și a fost deschis integral în cadrul unei ceremonii organizate pe 19 septembrie, în orașul Hitachiomiya.

Traseul Hitachinokuni Long Trail traversează orașele Kitaibaraki, Takahagi, Hitachi, Hitachiota și Hitachiomiya, precum și localitatea Daigo, și trece prin peisaje rurale de tip „satoyama” – zone de tranziție între sate și munți, scrie The Independent.

Deschiderea ultimei porțiuni, lungă de 75 de kilometri și situată între Daigo și Hitachiomiya, marchează finalizarea proiectului de amenajare a traseului. Acesta a fost anunțat pentru prima dată în 2019 de prefectura Ibaraki și de Hitachi Province Trail Club.

Hitachinokuni combină trasee montane și rute de drumeție existente, iar unele poteci abandonate au fost restaurate și redeschise în cadrul proiectului.

„Este un traseu «rural, regional și de mediu», care vă poartă într-o călătorie prin terenuri, peisaje și situri istorice diverse, vizitând în mod repetat atât zonele rurale, cât și munții”, se arată în descriere.

Traseul poate fi parcurs pe segmente

Accesul către traseu se face din Tokyo în aproximativ o oră și jumătate, iar turiștii pot ajunge cu trenul, mașina sau autobuzul expres.

Traseul circular este împărțit în aproximativ cinci zone și poate fi parcurs în etape, ceea ce permite turiștilor să aleagă porțiuni diferite în funcție de timpul și nivelul lor de pregătire.

Zona centrală este considerată „una dintre cele mai dificile secțiuni”, deoarece include urcări și coborâri abrupte consecutive, precum și traversări de râuri. Potrivit organizatorilor, această porțiune este potrivită în special pentru drumeții experimentați.