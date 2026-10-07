Această interdicție nu este doar o regulă alimentară, ci face parte dintr-un sistem spiritual menit să promoveze puritatea, disciplina și respectarea principiilor religioase. Pentru musulmani, respectarea acestei reguli reprezintă o expresie a credinței și a supunerii față de poruncile lui Dumnezeu, ceea ce face ca evitarea cărnii de porc să fie o parte constantă a vieții de zi cu zi.

De ce musulmanii nu mănâncă porc

Legile alimentare islamice, cunoscute sub denumirea de Halal, își au originea în Coran și Hadith (relatările despre cuvintele și faptele profetului Mahomed). Halal înseamnă „permis” sau „legal” și se referă la numeroase practici, inclusiv la alimentele și băuturile pe care musulmanii le pot consuma. Opusul termenului Halal este Haram, care înseamnă „interzis”. Carnea de porc este considerată, în mod specific, Haram.

Principala sursă a legii islamice este Coranul. Mai multe versete menționează în mod explicit interdicția privind consumul cărnii de porc. De exemplu, în Sura Al-Baqara (2:173) se spune:

„El v-a oprit să mâncați mortăciuni, sânge, carne de porc și ceea ce a fost jertfit altcuiva decât lui Allah.”

Interdicții similare apar în Sura Al-Ma'ida (5:3), Sura Al-An'am (6:145) și Sura An-Nahl (16:115). Aceste versete clasifică în mod clar carnea de porc drept impură și, prin urmare, interzisă pentru consum.

Interdicția privind consumul cărnii de porc nu este doar o regulă alimentară, ci are o semnificație religioasă profundă. Prin evitarea cărnii de porc, musulmanii își demonstrează supunerea față de poruncile lui Allah. Acest act de ascultare este considerat o formă de adorare și reflectă angajamentul față de credință.

În plus, legile alimentare islamice (Halal și Haram) au rolul de a promova bunăstarea fizică și spirituală. Carnea de porc este considerată impură și dăunătoare, idee care se înscrie în principiul islamic mai larg al păstrării sănătății și purității.

Interdicția privind consumul cărnii de porc nu este specifică islamului, ci se regăsește și în iudaism. Această restricție alimentară comună evidențiază originile comune ale celor două religii abrahamice.

Din punct de vedere istoric, interdicția ar fi putut fi influențată și de preocupările legate de riscurile pentru sănătate asociate consumului de carne de porc în Antichitate, precum trichineloza, o boală provocată de viermi paraziți care pot fi prezenți în carnea de porc insuficient preparată termic.

Ce spune Coranul despre consumul cărnii de porc

Coranul afirmă că consumul de carne de porc nu este permis, deoarece aceasta este considerată impură. Prin urmare, carnea de porc este considerată haram (interzisă în mod expres). Această interdicție face parte dintr-un ansamblu mai larg de legi alimentare care urmăresc menținerea purității și curățeniei rituale, principii importante în practica islamică. Coranul și Hadithul (relatările despre cuvintele profetului Mahomed) stau la baza acestor restricții alimentare și îi îndrumă pe musulmani să respecte un stil de viață conform legii islamice (vezi halal).

În islam, menținerea purității rituale (vezi ṭahāra) este esențială pentru îndeplinirea îndatoririlor religioase. Carnea de porc este clasificată drept najas, termen care desemnează ceva considerat în mod inerent necurat și impur. Consumul de carne de porc ar afecta starea de puritate a unui musulman, făcându-l nepotrivit pentru anumite activități religioase. Cu toate acestea, în situații excepționale, precum foamea extremă sau înfometarea, musulmanilor le este permis să consume carne de porc.

Ce alte alimente sunt interzise în Islam

Viața este un dar oferit de Dumnezeu atât oamenilor, cât și animalelor. Dacă viața unui animal trebuie curmată pentru a asigura hrana oamenilor, acesta trebuie sacrificat în numele lui Allah. Prin urmare, dacă un animal este sacrificat în numele altcuiva decât Allah, musulmanii nu consideră că acea carne este permisă pentru consum.

În Hadith se menționează:

„Folosiți orice lucru care face sângele să curgă și mâncați animalele dacă numele lui Allah a fost rostit în momentul sacrificării lor...”

(Sahih Al-Bukhari)

Și Coranul spune că nu trebuie consumată hrana asupra căreia nu a fost rostit numele lui Allah:

„Și nu mâncați din ceea ce nu s-a pomenit numele lui Allah, căci aceasta este, cu adevărat, neascultare gravă. Într-adevăr, diavolii îi îndeamnă pe aliații lor dintre oameni să se certe cu voi. Iar dacă îi veți asculta, veți ajunge dintre cei care îi asociază lui Allah alți parteneri.”

(Coran, 6:121)

Animale moarte, sânge și carne de porc

Un animal care a murit de la sine, în urma unei lupte sau din orice altă cauză, nu este permis pentru consum în islam. Această regulă se aplică tuturor animalelor, cu excepția peștilor, după cum reiese din Hadith, conform quaranexplorer.

Jabir bin Abdullah a spus:

„Am pornit la drum și eram 300 de oameni, fiecare purtând proviziile de călătorie pe umeri. Am început să mâncăm câte o singură curmală pe zi.” Un om l-a întrebat pe Jabir: „O, Abu Abdullah! Cum se putea sătura cineva cu o singură curmală?” Jabir a răspuns: „Am înțeles valoarea acelei singure curmale atunci când nu am mai avut nici măcar atât, până când am ajuns la malul mării. Acolo, dintr-odată, am văzut un pește uriaș aruncat de mare pe țărm. Am mâncat din el cât am dorit timp de 18 zile.”

(Sahih Bukhari, volumul 4, Hadith nr. 226)

Excepția făcută în cazul peștilor, în comparație cu celelalte animale, este evidentă din Hadithul menționat mai sus.

Care este diferența dintre „halal” și „haram”

Halal înseamnă permis sau legal în conformitate cu legea islamică, iar haram (حرام) înseamnă interzis. Aceste două categorii sunt stabilite de Coran și de Sunnah autentică a profetului Mahomed.

Principiul de bază în jurisprudența islamică este că toate lucrurile sunt permise, cu excepția cazului în care sunt interzise în mod explicit. Astfel, ceea ce este haram reprezintă excepția, nu regula. Profetul a formulat acest principiu astfel: „Ceea ce este permis este clar, iar ceea ce este interzis este clar, iar între acestea se află lucrurile îndoielnice” (Sahih al-Bukhari 52, Sahih Muslim 1599).

Coranul se referă în mod direct la conceptele de halal și haram în mai multe pasaje. Unul dintre versetele fundamentale referitoare la consumul alimentelor permise este Sura Al-Baqara, 2:168:

„O, oameni! Mâncați din ceea ce se află pe pământ, ceea ce este îngăduit și bun.” — (Sura Al-Baqara, 2:168)

Coranul enumeră apoi principalele alimente interzise în Sura Al-Baqara, 2:173:

„El v-a oprit să mâncați mortăciuni, sânge, carne de porc și ceea ce a fost jertfit invocându-se asupra lui un alt nume decât numele lui Allah.” — (Sura Al-Baqara, 2:173)