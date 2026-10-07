Autoritățile au anunțat închiderea temporară a plajelor și au recomandat populației să evite expunerea îndelungată în aer liber.

Unele canale de Telegram și publicații susțin că petrolierul, sub pavilion liberian, ar fi fost atacat de drone. Autoritățile ruse nu au comentat deocamdată incidentul.

Nu există în acest moment informații oficiale clare despre starea echipajului sau despre eventuale victime.

Ambarcațiunea - un petrolier de mari dimensiuni pentru transportul țițeiului - a fost inclusă pe lista de sancțiuni a Ucrainei, ca parte a flotei-fantomă a Rusiei.