Președintele român Nicușor Dan se confruntă cu presiuni atât din partea aliaților, cât și a adversarilor să convoace alegeri anticipate – primele din istoria modernă a țării – în cazul în care ultima sa încercare de a pune capăt celor cinci luni de paralizie politică va eșua, scrie Politico.

Acest membru-cheie al NATO și al UE nu a mai avut un guvern pe deplin funcțional de când coaliția s-a destrămat în luna mai, iar parlamentarii au respins o serie de candidați propuși de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru.

Luna Niculescu trebuie sa câștige vot de încredere în parlament

Partidele politice analizează în prezent dacă să-l susțină pe cel mai recent candidat la funcția de prim-ministru propus de Nicușor Dan, diplomatul Luca Niculescu, care trebuie să câștige un vot de încredere în parlament în următoarele nouă zile pentru a fi confirmat în această funcție.

Într-un interviu George Simion a avertizat că nu se poate forma niciun guvern stabil fără alegeri și l-a acuzat pe președinte că organizează un „blocaj” împotriva democrației, deoarece „se teme că vom ajunge la putere”.

Într-o declarație separată pentru POLITICO, cel mai recent candidat la funcția de prim-ministru al lui Nicușor Dan, care a suferit o înfrângere, deputatul european Siegfried Mureșan, a avertizat că țara plătește deja un preț economic, deciziile de investiții fiind amânate.

„Amânarea alegerilor anticipate și menținerea acestei situații de impas ar avea, la un moment dat, și consecințe economice negative”, a afirmat el.

România este afectată de instabilitate politică

Situată la granița cu Ucraina, România are a șasea populație ca mărime din UE și joacă un rol esențial în apărarea regiunii de către NATO, găzduind o bază militară importantă și o stație a scutului antirachetă al SUA.

În ultimii ani, țara a fost afectată de instabilitate politică, corupție și un deficit bugetar în creștere vertiginoasă, condiții care au alimentat o creștere a sprijinului pentru politicile naționaliste de extremă dreapta.

De când coaliția s-a destrămat în primăvară, pe fondul disputelor interne legate de reducerile bugetare, parlamentul românesc, aflat într-un impas, nu a reușit să ajungă la un acord privind formarea unui nou guvern.

Liderul Alianței pentru Uniunea Românilor (AUR), Simion, un eurosceptic convins care a cerut încetarea ajutorului pentru Ucraina, a declarat pentru POLITICO că președintele trebuie să-și îndeplinească datoria și să ofere alegătorilor șansa de a pune capăt impasului prin organizarea unor alegeri anticipate, altfel riscă să fie demis. Partidul său se află în fruntea sondajelor de opinie din România de aproape doi ani.

George Simion cere alegeri anticipate

Simion a mobilizat sprijin în parlament pentru a-l sancționa pe președinte, demers care, în opinia sa, va căpăta avânt dacă Luca Niculescu eșuează, iar Nicușor Dan refuză din nou să convoace alegeri anticipate.

„Toată lumea spune: «Bine, dacă asta nu va fi aprobată, vom merge la alegeri anticipate», dar ei nu-l cunosc pe Nicușor Dan așa cum îl cunosc eu”, a spus Simion.

Președintele este „foarte încăpățânat” și ar putea ignora solicitările de organizare a alegerilor chiar dacă toate partidele le-ar dori, a adăugat el.

„În acest caz, vom avea numărul necesar de semnături și voturi pentru a-l suspenda, cel puțin, dacă nu chiar pentru a-l demite.”, a mai spus Simion.

Nicușor Dan a refuzat să ia în considerare acordarea unui rol în guvern partidului AUR. El l-a învins pe George Simion în cursa pentru președinție anul trecut și consideră politica rivalului său o amenințare la adresa orientării pro-occidentale și pro-europene a României. Președintele afirmă că se opune alegerilor anticipate deoarece perioada de campanie ar întârzia reformele bugetare și finanțarea sistemului de sănătate.

„O nouă Grecie”

Leul românesc s-a depreciat față de euro în lunile de la izbucnirea crizei. George Simion a îndemnat investitorii internaționali să aibă răbdare și a încercat să-i asigure că AUR va fi responsabilă din punct de vedere fiscal dacă va ajunge la putere.

„Nimeni nu vrea o nouă Grecie. Vom face tot ce este necesar pentru a ne respecta angajamentele față de partenerii noștri internaționali și pentru ca aceștia să-și recupereze datoriile.”, a spus el.

Apelul la alegeri anticipate câștigă teren la București.

Până în prezent, liderul fostului partid al lui Nicușor Dan, Uniunea Salvați România, s-a alăturat politicienilor din Partidul Național Liberal, precum și liderului Partidului Social-Democrat și al AUR, sugerând că ar putea fi necesare alegeri de urgență fără precedent.

Cel mai recent plan al lui Nicușor Dan mai are încă șanse să dea roade, dar disputele politice dintre partide rămân o problemă. Liberalii afirmă că l-ar putea susține pe Niculescu în funcția de prim-ministru dacă social-democrații nu vor avea o influență prea mare, în timp ce social-democrații susțin că doresc ca prim-ministrul desemnat să conducă țara într-o nouă direcție — departe de politicile de austeritate ale premierului liberal care își încheie mandatul, Ilie Bolojan.

Mureșan, un liberal pro-UE și vicepreședinte al Partidului Popular European, a afirmat că riscurile economice ale prelungirii crizei sunt reale. El a declarat pentru POLITICO că alegerile anticipate ar putea fi inevitabile, deși aceasta nu este opțiunea sa „preferată”.

„Incertitudinea politică care există în prezent în țară se poate transforma cu ușurință în incertitudine economică. Vedem deja că investitorii își rețin investițiile, amânând luarea unor decizii importante de investiții până când vor avea mai multă certitudine.”, a avertizat Mureșan.

Deși Mureșan a afirmat că își dorește ca Dan să aibă succes, el a criticat întârzierile în rezolvarea celei mai îndelungate crize de la căderea comunismului în 1989.

„Dacă președintele ar fi acționat rapid în numirea unui prim-ministru în luna mai și nu ar fi amânat nominalizările, am fi putut avea chiar alegeri anticipate până acum și ne-am fi aflat într-o situație cu un nou parlament și cu un guvern stabil, cu un program pe patru ani. Așadar, în mod evident, opțiunile se restrâng și nu se îmbunătățesc, pe fondul prelungirii crizei politice.”, a spus el.