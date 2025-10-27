Inspectorul Clouseau și jaful bijuteriilor de la Luvru. Un misterios bărbat haute couture aprinde imaginația întregii lumi

Un misterios tânăr bine îmbrăcat, fotografiat printre polițiștii care blocau accesul în Muzeu Luvru imediat după marele jaf de pe 19 octombrie, a aprins imaginația internetului. Mulți au spus că ar fi un inspector Clouseau modern, implicat în anchetă.

O fotografie cu poliția franceză care sigilează Muzeul Luvru imediat după furtul bijuteriilor coroanei de pe 19 octombrie a căpătat o viață proprie, scrie France 24, care preia Associated Press.

Un bărbat neidentificat, bine îmbrăcat, surprins în prim-plan, a atras atenția utilizatorilor de pe rețelele sociale, iar de aici au început să se rostogolească o serie întreagă de scenarii.

La scurt timp după uluitorul jaf al bijuteriilor coroanei de la Luvru, fotograful Thibault Camus de la Associated Press, stabilit la Paris, a surprins în cadru un tânăr îmbrăcat elegant care trecea pe lângă ofițeri de poliție francezi în uniformă, mașina lor blocând una dintre porțile muzeului. Instinctiv, a făcut fotografia.

Nu era o fotografie deosebit de grozavă, umărul cuiva ascunzând o parte din prim-plan, spune Camus. Dar și-a făcut treaba - arătă poliția franceză sigilând cel mai vizitat muzeu din lume după jaful îndrăzneț de duminica trecută, realizat la lumina zilei.

În plus, și-a dat seama Camus, tipul care trecea pe lângă ofițeri era neobișnuit de bine îmbrăcat, purtând o haină, o jachetă și o pălărie fedora, adăugând o notă de haute couture pariziană scenei. Și astfel, fotografia a fost difuzată publicului AP din întreaga lume.

De acolo, imaginația fertilă a pornit la viteză maximă - stârnind vâlvă online. Postările de pe rețelele de socializare l-au declarat pe bărbatul bine îmbrăcat drept un detectiv francez - dacă vreți, o versiune mai elegantă a celebrului inspector Clouseau din filmele „Pantera Roz” - chiar dacă legenda fotografiei AP nu l-a identificat.

Scrie pur și simplu: „Ofițeri de poliție blochează accesul la muzeul Luvru după un jaf duminică, 19 octombrie 2025, la Paris”.

O postare pe X, care are acum 5,6 milioane de vizualizări, spune: „Fotografie reală (nu realizată de inteligența artificială!) a unui detectiv francez care lucrează la cazul Bijuteriilor Coroanei Franceze furate din Luvru”.

Un alt utilizator – cu 1,2 milioane de urmăritori – susține că bărbatul „care arată ca și cum ar fi ieșit dintr-un film noir polițist din anii 1940 este un detectiv de poliție francez real care investighează furtul”.

Camus spune însă că nimic din ceea ce a văzut nu l-a condus la această concluzie – bărbatul era doar cineva care s-a îndepărtat în fugă de Luvru, în timp ce autoritățile evacuau zona.

„A apărut în fața mea, l-am văzut, am făcut fotografia”, spune Camus. „A trecut pe lângă mine și a plecat”.

Dacă bărbatul neidentificat este într-adevăr unul dintre cei peste 100 de anchetatori care îi vânează pe hoții de bijuterii, autoritățile păstrează secretul.

„Am prefera să păstrăm misterul viu ;)”, sună un răspuns oficial al procuraturii din Paris, însoțit de un emoji care face cu ochiul, într-un e-mail de răspuns la întrebările AP.

