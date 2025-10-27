Inspectorul Clouseau și jaful bijuteriilor de la Luvru. Un misterios bărbat haute couture aprinde imaginația întregii lumi

27-10-2025 | 14:36
barbat misterios luvru
AP

Un misterios tânăr bine îmbrăcat, fotografiat printre polițiștii care blocau accesul în Muzeu Luvru imediat după marele jaf de pe 19 octombrie, a aprins imaginația internetului. Mulți au spus că ar fi un inspector Clouseau modern, implicat în anchetă.

 

Cristian Anton

O fotografie cu poliția franceză care sigilează Muzeul Luvru imediat după furtul bijuteriilor coroanei de pe 19 octombrie a căpătat o viață proprie, scrie France 24, care preia Associated Press.

Un bărbat neidentificat, bine îmbrăcat, surprins în prim-plan, a atras atenția utilizatorilor de pe rețelele sociale, iar de aici au început să se rostogolească o serie întreagă de scenarii.

La scurt timp după uluitorul jaf al bijuteriilor coroanei de la Luvru, fotograful Thibault Camus de la Associated Press, stabilit la Paris, a surprins în cadru un tânăr îmbrăcat elegant care trecea pe lângă ofițeri de poliție francezi în uniformă, mașina lor blocând una dintre porțile muzeului. Instinctiv, a făcut fotografia.

muzeul luvru, politie luvru
„Am văzut ceva foarte violent”. Mărturiile unei agente de pază care a fost prinsă în mijlocul marelui jaf de la Luvru

Nu era o fotografie deosebit de grozavă, umărul cuiva ascunzând o parte din prim-plan, spune Camus. Dar și-a făcut treaba - arătă poliția franceză sigilând cel mai vizitat muzeu din lume după jaful îndrăzneț de duminica trecută, realizat la lumina zilei.

În plus, și-a dat seama Camus, tipul care trecea pe lângă ofițeri era neobișnuit de bine îmbrăcat, purtând o haină, o jachetă și o pălărie fedora, adăugând o notă de haute couture pariziană scenei. Și astfel, fotografia a fost difuzată publicului AP din întreaga lume.

De acolo, imaginația fertilă a pornit la viteză maximă - stârnind vâlvă online. Postările de pe rețelele de socializare l-au declarat pe bărbatul bine îmbrăcat drept un detectiv francez - dacă vreți, o versiune mai elegantă a celebrului inspector Clouseau din filmele „Pantera Roz” - chiar dacă legenda fotografiei AP nu l-a identificat.

Scrie pur și simplu: „Ofițeri de poliție blochează accesul la muzeul Luvru după un jaf duminică, 19 octombrie 2025, la Paris”.

O postare pe X, care are acum 5,6 milioane de vizualizări, spune: „Fotografie reală (nu realizată de inteligența artificială!) a unui detectiv francez care lucrează la cazul Bijuteriilor Coroanei Franceze furate din Luvru”.

Un alt utilizator – cu 1,2 milioane de urmăritori – susține că bărbatul „care arată ca și cum ar fi ieșit dintr-un film noir polițist din anii 1940 este un detectiv de poliție francez real care investighează furtul”.

Camus spune însă că nimic din ceea ce a văzut nu l-a condus la această concluzie – bărbatul era doar cineva care s-a îndepărtat în fugă de Luvru, în timp ce autoritățile evacuau zona.

A apărut în fața mea, l-am văzut, am făcut fotografia”, spune Camus. „A trecut pe lângă mine și a plecat”.

Dacă bărbatul neidentificat este într-adevăr unul dintre cei peste 100 de anchetatori care îi vânează pe hoții de bijuterii, autoritățile păstrează secretul.

Am prefera să păstrăm misterul viu ;)”, sună un răspuns oficial al procuraturii din Paris, însoțit de un emoji care face cu ochiul, într-un e-mail de răspuns la întrebările AP.

Prejudiciul jafului de la Luvru, estimat la 88 milioane euro: Procuroarea Parisului avertizează hoții să nu topească comorile

Dată publicare: 27-10-2025 14:36

Doi suspecţi au fost arestaţi în cazul furtului de la Muzeul Luvru. Unul dintre ei încerca să plece cu avionul spre Algeria
Stiri externe
Doi suspecţi au fost arestaţi în cazul furtului de la Muzeul Luvru. Unul dintre ei încerca să plece cu avionul spre Algeria

Doi suspecţi au fost arestaţi sâmbătă în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spargerea în plină zi, în centrul capitalei franceze, potrivit unor surse care confirmă o dezvăluire a revistei Paris Match, relatează BFMTV.

„Am văzut ceva foarte violent”. Mărturiile unei agente de pază care a fost prinsă în mijlocul marelui jaf de la Luvru
Stiri externe
„Am văzut ceva foarte violent”. Mărturiile unei agente de pază care a fost prinsă în mijlocul marelui jaf de la Luvru

În imaginile de pe camerele de supraveghere, paznicii neputincioşi i-au filmat pe cei doi hoţi care părăsesc Luvrul. Aceştia fug pe două scutere, cu doar câteva secunde înainte de sosirea poliţiei.

Furtul de la Luvru. Peste 150 de prelevări de urme ADN ridicate de la fața locului
Stiri externe
Furtul de la Luvru. Peste 150 de prelevări de urme ADN ridicate de la fața locului

Peste „150 de prelevări de urme ADN, papilare şi de alte feluri au fost realizate'' la faţa locului în urma furtului de bijuterii de la Muzeul Luvru, a detaliat joi procuroarea Parisului, Laure Beccuau, care s-a declarat ''optimistă'', informează AFP.

Jaful de la Luvru. De ce au evitat hoții principala vitrină, unde se aflau diamante în valoare de zeci de milioane de dolari
Stiri externe
Jaful de la Luvru. De ce au evitat hoții principala vitrină, unde se aflau diamante în valoare de zeci de milioane de dolari

60 de anchetatori și polițiști îi caută pe autorii jafului spectaculos de la Luvru, din Paris, care au furat în doar șapte minute opt podoabe de o valoare inestimabilă din patrimoniul național. Potrivit procurorului general, sunt patru suspecți.

„Umilință” națională, după jaful de la Luvru. Securitatea celui mai mare muzeu din lume, intens dezbătută
Stiri externe
„Umilință” națională, după jaful de la Luvru. Securitatea celui mai mare muzeu din lume, intens dezbătută

Vânătoarea a început, după spectaculosul jaf de duminică de la Luvru, poliţia fiind urmele a patru infractori care au plecat cu opt bijuterii din „Coroana Franţei”.

A început, neoficial, lupta electorală pentru Primăria Capitalei. Unii candidați anunță că au început să meargă cu tramvaiul
Stiri Politice
A început, neoficial, lupta electorală pentru Primăria Capitalei. Unii candidați anunță că au început să meargă cu tramvaiul

În București a început, neoficial, lupta electorală între principalele partide parlamentare din România pentru funcția de primar general, care este considerată un ”vehicul” pentru cea mai înaltă funcție în stat, cea de la Palatul Cotroceni.

Ședinţă extraordinară de Guvern pe tema OUG 52, de la ora 16:00. Coaliția dezbate modificările la reforma administrației
Stiri Politice
Ședinţă extraordinară de Guvern pe tema OUG 52, de la ora 16:00. Coaliția dezbate modificările la reforma administrației

Guvernul se va reuni luni, de la ora 16.00, într-o ședință dedicată modificării Ordonanței 52, act normativ care a generat tensiuni în coaliție. PSD a reclamat că prevederile acesteia ar bloca activitatea autorităților.

Rusia sparge frontul ucrainean la Pokrovsk: lupte înverșunate, Zelenski avertizează că orașul poate decide soarta războiului
Stiri externe
Rusia sparge frontul ucrainean la Pokrovsk: lupte înverșunate, Zelenski avertizează că orașul poate decide soarta războiului

Aproape 200 de soldați ruși au pătruns în orașul Pokrovsk, din regiunea Donețk, în weekend, după luni de încercări de a sparge frontul din această zonă-cheie, a anunțat duminică Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

