Măsură excepțională după jaful de la Luvru. Bijuteriile coroanei, mutate într-un seif la 26 de metri sub pământ

La cinci zile după jaful de la Luvru, o parte din bijuteriile muzeului au fost mutate la Banque de France din motive de securitate.

Bijuteriile au fost transportate sub escorta poliţiei în seifurile din apropiere ale Băncii centrale franceze, potrivit postului de radio RTL, care a citat surse coroborate. Postul de televiziune BFMTV a relatat de asemenea că informaţia a fost confirmată.

jaf luvru jaf luvru jaf luvru jaf luvru jaf luvru jaf luvru jaf luvru jaf luvru jaf luvru jaf luvru jaf luvru muzeul luvru, politie luvru Jaf Luvru Luvru luvru, jaf luvru

Muzeul Luvru a fost evacuat şi închis duminica trecută după ce patru hoţi mascaţi au pătruns prin efracţie în Galeria Apollo, care adăposteşte bijuteriile coroanei franceze.

Hoţii au spart două vitrine şi au fugit cu opt bijuterii care au aparţinut odinioară unor regine şi împărătese franceze şi a căror valoare a fost estimată la 88 de milioane de euro.

Autoritățile îi caută în continuare pe hoți

Spargerea a declanşat de asemenea şi o dezbatere în legătură cu măsurile de securitate ale muzeului.

Nu se ştie încă ce exponate au fost afectate de acest transfer. Se pare că ar fi fost mutate bijuteriile coroanei expuse în Galeria Apollo, precum şi alte bijuterii. Autorităţile nu au dat încă de urma hoţilor sau a bijuteriilor furate.

Potrivit RTL, bijuteriile au fost depozitate într-un seif securizat situat la 26 de metri în subteran. Circa 90% din rezervele de aur ale Franţei sunt de asemenea depozitate aici.

Un astfel de transfer este considerat un demers excepţional. Carnetele lui Leonardo da Vinci, estimate la peste 600 de milioane de euro, sunt păstrate de mai muţi ani în aceste seifuri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













