De ce nu reușesc tinerii din Generația Z să se angajeze. Aproape un milion de persoane din Marea Britanie nu au loc de muncă

Stiri externe
11-01-2026 | 07:34
Generația Z la muncă
Shutterstock

Tot mai mulţi tineri din Generaţia Z întâmpină dificultăţi serioase în obţinerea primului loc de muncă, iar explicaţiile merg dincolo de contextul economic

autor
Lorena Mihăilă

Aproape un milion de tineri britanici cu vârste între 16 şi 24 de ani erau NEET (nu urmau studii, nu erau angajaţi şi nu participau la programe de formare) în perioada iulie–septembrie 2025, potrivit datelor publicate de Office for National Statistics (ONS).

Situaţia a fost catalogată drept o criză, iar guvernul britanic a lansat în decembrie o analiză independentă privind fenomenul NEET, coordonată de fostul ministru laburist al sănătăţii, Alan Milburn. Un element îngrijorător evidenţiat de raportul ONS este faptul că aproape 600.000 dintre tinerii şomeri nu căutau activ un loc de muncă.

Obstacolele tinerilor în găsirea jobului

Pe piaţa muncii, tinerii se confruntă cu mai multe obstacole simultan. Inteligenţa artificială reduce numărul poziţiilor de nivel entry-level, concurenţa pentru joburi este extrem de ridicată, iar oferta de locuri de muncă este în scădere.

Potrivit Institute for Student Employers, peste 1,2 milioane de aplicaţii au fost depuse anul trecut pentru doar 17.000 de posturi destinate absolvenţilor. În paralel, numărul posturilor vacante a scăzut cu aproape 10% faţă de anul precedent, ajungând la 729.000 în intervalul septembrie–noiembrie.

Citește și
tineri somaj
Șomajul revine pe creștere în România. Aproape 494.000 de persoane fără loc de muncă în noiembrie 2025

Raportul ONS arată că, între august şi octombrie, existau 2,5 persoane şomere pentru fiecare loc de muncă vacant, faţă de 1,8 cu un an înainte.

Dincolo de datele economice, angajatorii şi experţii susţin că mulţi tineri nu sunt suficient de bine pregătiţi pentru intrarea pe piaţa muncii. Alan Milburn a declarat pentru The Times că angajatorii constată frecvent că tinerii „nu sunt pregătiţi pentru muncă” la intrarea într-un job full-time după terminarea şcolii. Lipsa experienţei profesionale şi neconcordanţa dintre ceea ce se predă în şcoli şi cerinţele reale ale pieţei muncii sunt invocate ca probleme structurale.

Impactul pandemiei asupra tinerilor

Organizaţia caritabilă Shaw Trust, care sprijină integrarea profesională, subliniază impactul major al pandemiei asupra dezvoltării sociale a Generaţiei Z.

Julie Leonard, director de impact al organizaţiei, a explicat într-un interviu pentru CNBC Make It că învăţarea online şi izolarea din perioada lockdown-ului au creat un deficit de socializare, în special pentru tinerii cu vârste între 20 şi 24 de ani. Aceştia au pierdut ani esenţiali de educaţie faţă în faţă, experienţă practică, formare a competenţelor de muncă şi dezvoltare a abilităţilor sociale.

Abilităţi precum lucrul în echipă, comunicarea, respectarea instrucţiunilor sau asumarea responsabilităţii sunt considerate fundamentale pentru a fi ”pregătiţi pentru muncă”, însă mulţi tineri nu au avut ocazia să le dezvolte.

Leonard arată că lipsa interacţiunilor directe, inclusiv a rutinei de a ajunge la timp la şcoală sau la serviciu, a contribuit la menţinerea tinerilor într-o zonă de confort greu de depăşit.

Alan Milburn subliniază că vina nu poate fi pusă pe umerii tinerilor, în condiţiile în care oportunităţile de muncă pentru adolescenţi au scăzut constant. El a remarcat declinul accentuat al joburilor de weekend pentru tinerii de 16–17 ani, o experienţă comună generaţiilor anterioare, care oferea nu doar venituri, ci şi primele lecţii despre disciplina muncii şi funcţionarea unui colectiv profesional.

Aceeaşi idee este susţinută de Julie Leonard, care consideră că activităţi precum babysitting-ul, munca ocazională în grădinărit sau distribuirea de ziare reprezentau paşi esenţiali în acomodarea cu regulile unui loc de muncă. Dispariţia acestor etape intermediare a creat un gol dificil de recuperat.

Problema este recunoscută şi de marii angajatori. Companii din grupul Big Four, precum KPMG şi PwC, au semnalat că cei mai tineri angajaţi ai lor au dificultăţi legate de eticheta profesională, comunicare şi colaborare.

PwC a introdus în 2025 programe de formare pentru creşterea rezilienţei noilor absolvenţi, punând lipsa competenţelor umane pe seama pandemiei.

KPMG a lansat încă din 2023 sesiuni dedicate abilităţilor soft, inclusiv lucrul în echipă şi prezentările.

În acest context, experţii recomandă revenirea la metode mai directe de căutare a unui loc de muncă. Julie Leonard sugerează ca tinerii să meargă personal cu CV-ul la potenţiali angajatori, în loc să trimită exclusiv aplicaţii online, deseori filtrate automat de sisteme bazate pe inteligenţă artificială.

Această abordare ar putea fi mai eficientă în cazul afacerilor locale, barurilor, cafenelelor sau firmelor mici şi mijlocii, unde interacţiunea directă cu un manager poate deschide uşi care rămân închise în mediul digital.

Gripa continuă să facă victime în România. Numărul deceselor a crescut considerabil într-o singură săptămână

Sursa: News.ro

Etichete: Marea Britanie, locuri de munca, generația z,

Dată publicare: 11-01-2026 07:34

Articol recomandat de sport.ro
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Citește și...
O insulă pustie angajează doi oameni pe o perioadă de 7 luni și asigură mâncare și cazare. Există însă o condiție
Stiri Diverse
O insulă pustie angajează doi oameni pe o perioadă de 7 luni și asigură mâncare și cazare. Există însă o condiție

Cei care caută un nou loc de muncă și o aventură inedită ar putea fi interesați de o oportunitate unică pe o insulă izolată din Irlanda, deosebit de frumoasă, pe durata primăverii și verii.

Șomajul revine pe creștere în România. Aproape 494.000 de persoane fără loc de muncă în noiembrie 2025
Stiri Economice
Șomajul revine pe creștere în România. Aproape 494.000 de persoane fără loc de muncă în noiembrie 2025

Rata şomajului în luna noiembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, ȋn creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată ȋn luna octombrie 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Inteligența artificială transformă reciclarea. Roboții încep să preia munca murdară și prost plătită
Stiri Economice
Inteligența artificială transformă reciclarea. Roboții încep să preia munca murdară și prost plătită

Inteligența artificială transformă reciclarea. Roboții au început să fie folosiți pentru sortarea deșeurilor o muncă grea, murdară și de multe ori prost plătită.

O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră
Stiri Diverse
O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

Andrea Marinela, o tânără de naționalitate română, a devenit o voce neașteptată a lipsei de forță de muncă din agricultură.

„Tradiționalele” cozi de început de an, la direcțiile de taxe și impozite: „Deocamdată, vreau să aflu ce am de plătit”
Stiri Economice
„Tradiționalele” cozi de început de an, la direcțiile de taxe și impozite: „Deocamdată, vreau să aflu ce am de plătit”

Întorși la muncă după vacanța de iarnă sau pur și simplu hotărați să scape măcar de una dintre griji, românii care au vrut să-și plătească taxele, luni, 5 ianuarie, au întâmpinat probleme. Aplicația ghișeul.ro nu a funcționat.

Recomandări
Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara
Stiri Economice
Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara

Taxele și impozitele locale au crescut în 2026 în marile orașe din România, pe fondul noilor valori impozabile introduse prin Codul Fiscal.

Mărturia părinților ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Spitalul Constanța. Ce le-au spus medicii din Capitală
Stiri actuale
Mărturia părinților ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Spitalul Constanța. Ce le-au spus medicii din Capitală

Acuzații grave la adresa Spitalului Judeţean din Constanța. Părinții a doi copii, un băiețel de 2 ani şi o fetiță de 6 ani, susțin că micii pacienți au ajuns în moarte cerebrală după ce au fost operaţi acolo.

România, sub alertă de ninsori și ger. Opt mașini au rămas înzăpezite la Constanța. Harta zonelor afectate și prognoza ANM
Vremea
România, sub alertă de ninsori și ger. Opt mașini au rămas înzăpezite la Constanța. Harta zonelor afectate și prognoza ANM

România trece printr-un episod de iarnă autentic, mai multe atenționări de vreme severă fiind emise de meteorologi. Temperaturile vor scădea brusc în următoarele zile și vor fi ninsori abundente.

Top citite
1 aurora boreală
Shutterstock
Stiri Diverse
Cum se formează aurora boreală. Fenomenul spectaculos care merită admirat cel puțin o dată în viață
2 mic dejun
Shutterstock
Stiri Diverse
Idei de mic dejun fără ouă. Opțiuni sănătoase, rapide și gustoase pentru orice zi
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 11 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Cineva de care v-a fost dor vă caută
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59