Doi suspecţi au fost arestaţi în cazul furtului de la Muzeul Luvru. Unul dintre ei încerca să plece cu avionul spre Algeria

26-10-2025 | 11:31
Doi suspecţi au fost arestaţi sâmbătă în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spargerea în plină zi, în centrul capitalei franceze, potrivit unor surse care confirmă o dezvăluire a revistei Paris Match, relatează BFMTV.

Mihaela Ivăncică

Unul dintre cei doi bărbaţi a fost arestat reţinut sâmbătă, către ora locală 22.00 (23.00, ora României), de către Poliţia Frontierei şi Brigada de Represiune a Banditismului (BRB), pe Aeroportul Roissy-Charles-de-Gaulle.

El se pregătea să se îmbarce într-un avion către Algeria, declară BFMTV o sursă apropiată anchetei.

Cei doi bărbaţi sunt suspectaţi de faptul că au făcut parte din comandoul de patru persoane care a pătruns în incinta celebrului muzeu şi a dat spargerea în Galeria Apolo.

jaf luvru
Firma care a produs macaraua jafului de la Luvru și-a făcut reclamă cu imagini de la locul faptei: Nu există publicitate rea
Autorităţile îi urmăreau pe cei patru răufăcători, care au fugit cu opt bijuterii ale Coroanei Franţei, după acest furt spectaculos, care ridică semne de întrebare cu privire la securitatea celui mai celebru muzeu din lume.

O parte din bijuteriile muzeului au fost mutate la Banque de France din motive de securitate.

Bijuteriile au fost transportate sub escorta poliţiei în seifurile din apropiere ale Băncii centrale franceze, potrivit postului de radio RTL, care a citat surse coroborate. Postul de televiziune BFMTV a relatat de asemenea că informaţia a fost confirmată.

Muzeul Luvru a fost evacuat şi închis duminica trecută după ce patru hoţi mascaţi au pătruns prin efracţie în Galeria Apollo, care adăposteşte bijuteriile coroanei franceze.

Valoarea bijuteriilor furate este estimată la 88 de milioane de euro

Hoţii au spart două vitrine şi au fugit cu opt bijuterii care au aparţinut odinioară unor regine şi împărătese franceze şi a căror valoare a fost estimată la 88 de milioane de euro.

Spargerea a declanşat de asemenea şi o dezbatere în legătură cu măsurile de securitate ale muzeului.

Nu se ştie încă ce exponate au fost afectate de acest transfer. Se pare că ar fi fost mutate bijuteriile coroanei expuse în Galeria Apollo, precum şi alte bijuterii.

Potrivit RTL, bijuteriile au fost depozitate într-un seif securizat situat la 26 de metri în subteran. Circa 90% din rezervele de aur ale Franţei sunt de asemenea depozitate aici.

Un astfel de transfer este considerat un demers excepţional. Carnetele lui Leonardo da Vinci, estimate la peste 600 de milioane de euro, sunt păstrate de mai muţi ani în aceste seifuri.

Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică din lume. A costat 270 de milioane de euro și deține mai multe recorduri

Măsură excepțională după jaful de la Luvru. Bijuteriile coroanei, mutate într-un seif la 26 de metri sub pământ
Stiri externe
Măsură excepțională după jaful de la Luvru. Bijuteriile coroanei, mutate într-un seif la 26 de metri sub pământ

La cinci zile după jaful de la Luvru, o parte din bijuteriile muzeului au fost mutate la Banque de France din motive de securitate.

Firma care a produs macaraua jafului de la Luvru și-a făcut reclamă cu imagini de la locul faptei: Nu există publicitate rea
Stiri externe
Firma care a produs macaraua jafului de la Luvru și-a făcut reclamă cu imagini de la locul faptei: Nu există publicitate rea

În timp ce poliția franceză, oficialii și directorii Muzeului Luvru încă își bat capul încercând să afle cum au reușit hoții să fure bijuterii neprețuite în plină zi, o companie germană profită de moment și își face reclama pe seama furtului.

 

Jaful de la Muzeul Luvru din Paris inspiră numeroase parodii şi ştiri false pe reţelele de socializare
Stiri externe
Jaful de la Muzeul Luvru din Paris inspiră numeroase parodii şi ştiri false pe reţelele de socializare

Jaful spectaculos de la Muzeul Luvru a declanșat un val global de parodii, meme și știri false, de la Nicolas Sarkozy prezentat ca fals hoț, până la clipuri inventate pe TikTok despre arestări.

„Am văzut ceva foarte violent”. Mărturiile unei agente de pază care a fost prinsă în mijlocul marelui jaf de la Luvru
Stiri externe
„Am văzut ceva foarte violent”. Mărturiile unei agente de pază care a fost prinsă în mijlocul marelui jaf de la Luvru

În imaginile de pe camerele de supraveghere, paznicii neputincioşi i-au filmat pe cei doi hoţi care părăsesc Luvrul. Aceştia fug pe două scutere, cu doar câteva secunde înainte de sosirea poliţiei.

Furtul de la Luvru. Peste 150 de prelevări de urme ADN ridicate de la fața locului
Stiri externe
Furtul de la Luvru. Peste 150 de prelevări de urme ADN ridicate de la fața locului

Peste „150 de prelevări de urme ADN, papilare şi de alte feluri au fost realizate'' la faţa locului în urma furtului de bijuterii de la Muzeul Luvru, a detaliat joi procuroarea Parisului, Laure Beccuau, care s-a declarat ''optimistă'', informează AFP.

