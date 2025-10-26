Doi suspecţi au fost arestaţi în cazul furtului de la Muzeul Luvru. Unul dintre ei încerca să plece cu avionul spre Algeria

Doi suspecţi au fost arestaţi sâmbătă în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spargerea în plină zi, în centrul capitalei franceze, potrivit unor surse care confirmă o dezvăluire a revistei Paris Match, relatează BFMTV.

Unul dintre cei doi bărbaţi a fost arestat reţinut sâmbătă, către ora locală 22.00 (23.00, ora României), de către Poliţia Frontierei şi Brigada de Represiune a Banditismului (BRB), pe Aeroportul Roissy-Charles-de-Gaulle.

El se pregătea să se îmbarce într-un avion către Algeria, declară BFMTV o sursă apropiată anchetei.

Cei doi bărbaţi sunt suspectaţi de faptul că au făcut parte din comandoul de patru persoane care a pătruns în incinta celebrului muzeu şi a dat spargerea în Galeria Apolo.

Jaf Luvru muzeul luvru muzeul luvru, politie luvru jaf luvru jaf luvru jaf luvru jaf luvru jaf luvru jaf luvru jaf luvru jaf luvru jaf luvru jaf luvru jaf luvru jaf luvru

Autorităţile îi urmăreau pe cei patru răufăcători, care au fugit cu opt bijuterii ale Coroanei Franţei, după acest furt spectaculos, care ridică semne de întrebare cu privire la securitatea celui mai celebru muzeu din lume.

O parte din bijuteriile muzeului au fost mutate la Banque de France din motive de securitate.

Bijuteriile au fost transportate sub escorta poliţiei în seifurile din apropiere ale Băncii centrale franceze, potrivit postului de radio RTL, care a citat surse coroborate. Postul de televiziune BFMTV a relatat de asemenea că informaţia a fost confirmată.

Muzeul Luvru a fost evacuat şi închis duminica trecută după ce patru hoţi mascaţi au pătruns prin efracţie în Galeria Apollo, care adăposteşte bijuteriile coroanei franceze.

Valoarea bijuteriilor furate este estimată la 88 de milioane de euro

Hoţii au spart două vitrine şi au fugit cu opt bijuterii care au aparţinut odinioară unor regine şi împărătese franceze şi a căror valoare a fost estimată la 88 de milioane de euro.

Spargerea a declanşat de asemenea şi o dezbatere în legătură cu măsurile de securitate ale muzeului.

Nu se ştie încă ce exponate au fost afectate de acest transfer. Se pare că ar fi fost mutate bijuteriile coroanei expuse în Galeria Apollo, precum şi alte bijuterii.

Potrivit RTL, bijuteriile au fost depozitate într-un seif securizat situat la 26 de metri în subteran. Circa 90% din rezervele de aur ale Franţei sunt de asemenea depozitate aici.

Un astfel de transfer este considerat un demers excepţional. Carnetele lui Leonardo da Vinci, estimate la peste 600 de milioane de euro, sunt păstrate de mai muţi ani în aceste seifuri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













