Jaful de la Muzeul Luvru din Paris inspiră numeroase parodii şi ştiri false pe reţelele de socializare

Jaful spectaculos de la Muzeul Luvru a declanșat un val global de parodii, meme și știri false, de la Nicolas Sarkozy prezentat ca fals hoț, până la clipuri inventate pe TikTok despre arestări.

De câteva zile, reţelele de socializare s-au umplut de imagini şi videoclipuri umoristice, precum o Mona Lisa evadată care aşteaptă autobuzul în faţa Muzeului Luvru, un Turn Eiffel care este furat cu elicopterul şi o panteră roz care urcă pe scara liftului de marfă folosit de hoţi.

Furtul a dat naştere şi unei meme care a făcut înconjurul lumii,

Furtul a dat naştere şi unei meme care a făcut înconjurul lumii, cu cel puţin 5 milioane de vizualizări pentru un mesaj în engleză difuzat pe reţeaua de socializare X, prezentând ca „detectiv francez" însărcinat cu ancheta pe un tânăr cu pălărie, cu un look şic delicios de demodat, trecând pe lângă poliţiştii postaţi în faţa Luvrului şi imortalizaţi de agenţia de presă AP.

Profitând de coincidenţa cu o altă ştire, despre arestarea marţi la Paris a fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, internauţii au distribuit pe Facebook un videoclip generat de inteligenţa artificială (AI) în care acesta este prezentat ca un hoţ de bijuterii celebre, cu o valoare estimată la 88 de milioane de euro.

luvru, jaf luvru
Furtul de la Luvru. Peste 150 de prelevări de urme ADN ridicate de la fața locului

„M-au tratat ca pe un huligan, aşa că le-am dat un răspuns de huligan", spune el în videoclipul trucat. În ceea ce o priveşte pe Carla Bruni, cântăreaţă şi soţie a fostului preşedinte, imaginea ei este deturnată, fiind înfăţişată ca o bacantă, încercând să obţină eliberarea soţului său în schimbul bijuteriilor pe care le-a furat.

În acelaşi registru, un videoclip fals cu preşedintele francez Emmanuel Macron, deghizat şi el în hoţ, purtând pe cap ceea ce pare a fi o diademă regală din prada furată, a fost distribuit de 20.000 de ori în patru zile pe TikTok.

De asemenea generat de AI, poate fi găsit şi videoclipul unui „kit Playmobil al jafului de la Luvru".

Jaful de la Luvru a generat şi o serie de ştiri false, unele cu conotaţii rasiste şi antisemite, mai multe videoclipuri TikTok afirmând că infractorii au fost arestaţi. Aceste ştiri false, însoţite de fotografii neclare, indică faptul că trei dintre autorii furtului sunt "de origine străină şi naturalizaţi în Franţa". Un alt videoclip susţine că aceştia au fost arestaţi în Algeria, iar altul că sunt "de origine magrebiană" şi că "alţi hoţi sunt evrei".

Nicio arestare nu a fost făcută

Nicio arestare nu a fost făcută publică până în acest moment de autorităţile franceze.

Cele mai recente elemente ale anchetei au fost comunicate joi de procurorul din Paris, Laure Beccuau. În total, 150 de probe ADN şi amprente digitale sunt în curs de a fi analizate.

Procuroarea Laure Beccuau intenţionează "să îi interogheze cât mai repede posibil pe autorii infracţiunii pentru a recupera bijuteriile înainte ca pietrele preţioase să fie eventual detaşate şi metalele topite".

