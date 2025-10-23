Furtul de la Luvru. Peste 150 de prelevări de urme ADN ridicate de la fața locului

23-10-2025 | 22:43
Getty

Peste „150 de prelevări de urme ADN, papilare şi de alte feluri au fost realizate'' la faţa locului în urma furtului de bijuterii de la Muzeul Luvru, a detaliat joi procuroarea Parisului, Laure Beccuau, care s-a declarat ''optimistă'', informează AFP.

Analizele „presupun întârzieri, chiar dacă sunt prioritare pentru laboratoare'', a mai spus Beccuau în publicaţia franceză Ouest France. „Rezultatele din următoarele zile” vor deschide poate „piste, mai ales dacă autorii au cazier'', a adăugat ea.

Procuroarea a explicat că, prin intermediul camerelor de supraveghere, „s-a putut urmări'' parcursul jefuitorilor ''în Paris şi în departamente limitrofe'', evocând de asemenea ''imagini disponibile graţie camerelor publice sau private (autostrăzi, bănci, companii)''.

Ea a amintit dorinţa sa „de a-i reţine cât mai rapid pe autori pentru a regăsi bijuteriile înainte ca pietrele preţioase să fie într-un final scoase, iar metalul topit''.

În opinia sa, „rezonanţa mediatică'' a ''acestui jaf organizat'' oferă ''o mică speranţă că autorii nu vor îndrăzni să se mişte prea mult cu bijuteriile'', estimate la 88 de milioane de euro. „Vreau să fiu optimistă'', a mai spus procuroarea Parisului.

Ştirea despre furtul de la Luvru a făcut înconjurul lumii începând de duminică. Autorităţile sunt de atunci pe urmele a patru infractori care au fugit cu opt bijuterii aparţinând coroanei Franţei, în urma unui jaf spectaculos, care pune sub semnul întrebării securitatea celui mai celebru muzeu din lume.

