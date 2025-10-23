Furtul de la Luvru. Peste 150 de prelevări de urme ADN ridicate de la fața locului

Peste „150 de prelevări de urme ADN, papilare şi de alte feluri au fost realizate'' la faţa locului în urma furtului de bijuterii de la Muzeul Luvru, a detaliat joi procuroarea Parisului, Laure Beccuau, care s-a declarat ''optimistă'', informează AFP.

Analizele „presupun întârzieri, chiar dacă sunt prioritare pentru laboratoare'', a mai spus Beccuau în publicaţia franceză Ouest France. „Rezultatele din următoarele zile” vor deschide poate „piste, mai ales dacă autorii au cazier'', a adăugat ea.

Procuroarea a explicat că, prin intermediul camerelor de supraveghere, „s-a putut urmări'' parcursul jefuitorilor ''în Paris şi în departamente limitrofe'', evocând de asemenea ''imagini disponibile graţie camerelor publice sau private (autostrăzi, bănci, companii)''.

Ea a amintit dorinţa sa „de a-i reţine cât mai rapid pe autori pentru a regăsi bijuteriile înainte ca pietrele preţioase să fie într-un final scoase, iar metalul topit''.

În opinia sa, „rezonanţa mediatică'' a ''acestui jaf organizat'' oferă ''o mică speranţă că autorii nu vor îndrăzni să se mişte prea mult cu bijuteriile'', estimate la 88 de milioane de euro. „Vreau să fiu optimistă'', a mai spus procuroarea Parisului.

Ştirea despre furtul de la Luvru a făcut înconjurul lumii începând de duminică. Autorităţile sunt de atunci pe urmele a patru infractori care au fugit cu opt bijuterii aparţinând coroanei Franţei, în urma unui jaf spectaculos, care pune sub semnul întrebării securitatea celui mai celebru muzeu din lume.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













