Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock Grateful Dead, a murit la 78 de ani. Momente iconice de pe scenă. GALERIE FOTO

Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock americane Greateful Dead, a murit la vârsta de 78 de ani, a anunţat familia sa.

„S-a stins în pace, înconjurat de cei dragi, după ce a învins cancerul cu curaj, aşa cum numai Bobby ştia să o facă.

Din păcate, a cedat în faţa unor probleme pulmonare subiacente”, precizează comunicatul difuzat pe site-ul său web şi pe contul său de Instagram, fără a specifica locul sau data decesului.

Cancerul său fusese diagnosticat în luna iulie a anului trecut, dar, în ciuda tratamentului, el şi-a sărbătorit pe scenă, în luna următoare, cei 60 de ani de carieră, timp de trei seri consecutive, în oraşul său natal, San Francisco, a subliniat aceeaşi sursă.

„Timp de peste şaizeci de ani, Bobby a cutreierat drumurile. Chitarist, cântăreţ, povestitor şi membru fondator al trupei Grateful Dead, Bobby va rămâne pentru totdeauna o figură emblematică al cărei talent artistic unic a revoluţionat muzica americană”, a declarat familia sa.

Puţin vorbăreţ pe scenă, grupul de rock psihedelic, care integrează elemente de blues, country şi jazz, era, de asemenea, adorat pentru improvizaţiile sale. „Touch of grey” este singurul său titlu care a figurat în topul primelor zece din clasamentul american.

Solistul istoric al formaţiei, Jerry Garcia, a decedat după un concert în 1995. Muzicienii formaţiei încă în viaţă au efectuat în 2015 un turneu de adio, înainte de a anunţa câteva săptămâni mai târziu revenirea lor sub numele „Dead and Company”.

