Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock Grateful Dead, a murit la 78 de ani. Momente iconice de pe scenă. GALERIE FOTO

Stiri externe
11-01-2026 | 07:19
Bob Weir 1
Getty Images

Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock americane Greateful Dead, a murit la vârsta de 78 de ani, a anunţat familia sa.

autor
Claudia Alionescu

„S-a stins în pace, înconjurat de cei dragi, după ce a învins cancerul cu curaj, aşa cum numai Bobby ştia să o facă.

Din păcate, a cedat în faţa unor probleme pulmonare subiacente”, precizează comunicatul difuzat pe site-ul său web şi pe contul său de Instagram, fără a specifica locul sau data decesului.

Bob Weir Bob Weir
Bob Weir Bob Weir
Bob Weir Bob Weir
Bob Weir Bob Weir
Bob Weir Bob Weir
Bob Weir Bob Weir
Bob Weir Bob Weir
Bob Weir Bob Weir
Bob Weir Bob Weir
Bob Weir Bob Weir
Bob Weir 1 Bob Weir 1
Bob Weir 1 Bob Weir 1
Bob Weir 1 Bob Weir 1
Bob Weir 1 Bob Weir 1
Bob Weir 1 Bob Weir 1
Bob Weir 1 Bob Weir 1
Bob Weir 1 Bob Weir 1
Bob Weir 1 Bob Weir 1
Bob Weir 1 Bob Weir 1
Bob Weir 1 Bob Weir 1
Bob Weir 3 Bob Weir 3
Bob Weir 3 Bob Weir 3
Bob Weir 3 Bob Weir 3
Bob Weir 3 Bob Weir 3
Bob Weir 3 Bob Weir 3
Bob Weir 3 Bob Weir 3
Bob Weir 3 Bob Weir 3
Bob Weir 3 Bob Weir 3
Bob Weir 3 Bob Weir 3
Bob Weir 3 Bob Weir 3

Cancerul său fusese diagnosticat în luna iulie a anului trecut, dar, în ciuda tratamentului, el şi-a sărbătorit pe scenă, în luna următoare, cei 60 de ani de carieră, timp de trei seri consecutive, în oraşul său natal, San Francisco, a subliniat aceeaşi sursă.

Citește și
scriitor radu alexandru
Scriitorul Radu F. Alexandru a murit la vârsta de 82 de ani. „Cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie”

„Timp de peste şaizeci de ani, Bobby a cutreierat drumurile. Chitarist, cântăreţ, povestitor şi membru fondator al trupei Grateful Dead, Bobby va rămâne pentru totdeauna o figură emblematică al cărei talent artistic unic a revoluţionat muzica americană”, a declarat familia sa.

Puţin vorbăreţ pe scenă, grupul de rock psihedelic, care integrează elemente de blues, country şi jazz, era, de asemenea, adorat pentru improvizaţiile sale. „Touch of grey” este singurul său titlu care a figurat în topul primelor zece din clasamentul american.

Solistul istoric al formaţiei, Jerry Garcia, a decedat după un concert în 1995. Muzicienii formaţiei încă în viaţă au efectuat în 2015 un turneu de adio, înainte de a anunţa câteva săptămâni mai târziu revenirea lor sub numele „Dead and Company”.

Răspunsul lui Trump după ce a fost întrebat dacă ar ordona capturarea lui Putin. Ce a recunoscut public, fără ezitare

Sursa: News.ro

Etichete: decedat, chitarist, Bob Weir, grateful,

Dată publicare: 11-01-2026 07:19

Articol recomandat de sport.ro
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Citește și...
Chitaristul și fondatorul trupei britanice Jethro Tull, Mick Abrahams, a murit la vârsta de 82 de ani
Stiri externe
Chitaristul și fondatorul trupei britanice Jethro Tull, Mick Abrahams, a murit la vârsta de 82 de ani

Mick Abrahams, chitarist și membru fondator al trupei britanice Jethro Tull, a încetat din viață la 82 de ani, a anunțat solistul Ian Anderson, care l-a numit „chitarist virtuoz”.

Scriitorul Radu F. Alexandru a murit la vârsta de 82 de ani. „Cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie”
Cultura
Scriitorul Radu F. Alexandru a murit la vârsta de 82 de ani. „Cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie”

Scriitorul Radu F. Alexandru a murit, vineri, la vârsta de 82 de ani, a anunţat Teatrul Naţional „I. L. Caragiale" Bucureşti.

Mircea Coșea a murit la vârsta de 83 de ani. Ultimul mesaj transmis de profesor despre problemele de sănătate
Stiri actuale
Mircea Coșea a murit la vârsta de 83 de ani. Ultimul mesaj transmis de profesor despre problemele de sănătate

Profesorul şi analistul economic Mircea Coşea a murit joi, la vârsta de 83 de ani. Mircea Coşea era profesor universitar la ASE din 1995.

Recomandări
Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara
Stiri Economice
Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara

Taxele și impozitele locale au crescut în 2026 în marile orașe din România, pe fondul noilor valori impozabile introduse prin Codul Fiscal.

Mărturia părinților ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Spitalul Constanța. Ce le-au spus medicii din Capitală
Stiri actuale
Mărturia părinților ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Spitalul Constanța. Ce le-au spus medicii din Capitală

Acuzații grave la adresa Spitalului Judeţean din Constanța. Părinții a doi copii, un băiețel de 2 ani şi o fetiță de 6 ani, susțin că micii pacienți au ajuns în moarte cerebrală după ce au fost operaţi acolo.

România, sub alertă de ninsori și ger. Opt mașini au rămas înzăpezite la Constanța. Harta zonelor afectate și prognoza ANM
Vremea
România, sub alertă de ninsori și ger. Opt mașini au rămas înzăpezite la Constanța. Harta zonelor afectate și prognoza ANM

România trece printr-un episod de iarnă autentic, mai multe atenționări de vreme severă fiind emise de meteorologi. Temperaturile vor scădea brusc în următoarele zile și vor fi ninsori abundente.

Top citite
1 aurora boreală
Shutterstock
Stiri Diverse
Cum se formează aurora boreală. Fenomenul spectaculos care merită admirat cel puțin o dată în viață
2 mic dejun
Shutterstock
Stiri Diverse
Idei de mic dejun fără ouă. Opțiuni sănătoase, rapide și gustoase pentru orice zi
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 11 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Cineva de care v-a fost dor vă caută
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59