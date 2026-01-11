Celulă de criză după avaria de la Electrocentrale Craiova. Compania nu mai poate asigura parametrii optimi de temperatură

Stiri actuale
11-01-2026 | 07:17
Electrocentrale Craiova
Shutterstock

Electrocentrale Craiova a informat Ministerul Energiei că, din cauza unei avarii tehnice, nu mai poate asigura, temporar, parametrii optimi de temperatură ai agentului termic livrat în reţeaua de termoficare.

autor
Adrian Popovici

"Ministrul Bogdan Ivan a dispus de urgenţă constituirea unei celule de criză la nivelul Ministerului Energiei, având ca obiectiv monitorizarea permanentă a situaţiei şi identificarea soluţiilor necesare pentru reluarea funcţionării în condiţii de siguranţă, la parametrii optimi şi în cel mai scurt timp posibil", se menţionează într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a ministerului.

Potrivit sursei citate, pe baza analizelor efectuate în cadrul celulei de criză, regimul normal de funcţionare va fi restabilit la nivelul întregii reţele cel târziu până la data de 11 ianuarie, ora 12:00. Conducerea companiei a precizat că reducerea temperaturii agentului termic livrat către consumatori va fi resimţită treptat şi diferenţiat, în funcţie de distanţa faţă de sursă şi de poziţionarea punctelor termice în reţea.

Electrocentrale Craiova se află în procedură de insolvenţă începând cu data de 15 decembrie, situaţie care a generat constrângeri semnificative asupra capacităţii de operare şi de realizare a investiţiilor necesare.

"Ministerul Energiei a acţionat preventiv: încă din luna septembrie, a fost publicată în transparenţă decizională propunerea de alocare a 350 milioane lei, sumă solicitată prin memorandum Guvernului României, destinată susţinerii funcţionării termocentralei Craiova şi pregătirii acesteia pentru sezonul rece. Fondurile nu au fost aprobate. Din această sumă, aproximativ 20 milioane lei ar fi fost alocate achiziţionării a trei Cazane de Apă Fierbinte (CAF), cu o capacitate de 30 MW fiecare, în vederea înlocuirii unor echipamente vechi de peste 50 de ani, asupra cărora, de-a lungul timpului, au fost realizate numai intervenţii punctuale, fără o perspectivă sustenabilă pe termen mediu şi lung", se mai arată în comunicat.

Citește și
oameni pe strada, frig
Ultima zi în care mai pot fi depuse cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței. Cum se completează actele. DOCUMENT

În ceea ce priveşte investiţiile structurale, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Electrocentrale Craiova a beneficiat de o alocare de 162 milioane euro pentru construirea unei noi centrale pe gaze naturale, în cogenerare de înaltă eficienţă, cu o capacitate instalată de 295 MW, proiect cu termen de realizare august 2026. Contractul a fost semnat în anul 2023, însă investiţia a fost abandonată ca urmare a eşecului tuturor procedurilor de licitaţie organizate, mai menţionează sursa citată. 

Val de aer arctic peste România. Urmează zile cumplite, cu ger extrem și ninsori abundente. Când scăpăm de Codul galben

Sursa: Agerpres

Etichete: craiova, incalzire, energie termică,

Dată publicare: 11-01-2026 07:17

Articol recomandat de sport.ro
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Citește și...
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori
Stiri externe
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori

În diminețile de iarnă din Harbin, un oraș din nord-estul Chinei, unde aerul de afară îți poate îngheța genele, temperaturile de iarnă scad frecvent până la -30°C, iar în ianuarie chiar și cele mai calde zile depășesc rareori -10°C.

Ultima zi în care mai pot fi depuse cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței. Cum se completează actele. DOCUMENT
Stiri Sociale
Ultima zi în care mai pot fi depuse cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței. Cum se completează actele. DOCUMENT

Ultima zi pentru depunerea cererile de ajutor pentru încălzirea locuinţei. Termenul limită pentru persoanele şi familiile vulnerabile este de 20 noiembrie inclusiv.

Cum să aerisești un calorifer pas cu pas – ghid complet pentru o încălzire eficientă
Stiri Diverse
Cum să aerisești un calorifer pas cu pas – ghid complet pentru o încălzire eficientă

Aerisisirea corectă a caloriferelor este esențială pentru a menține o temperatură constantă și un consum redus de energie. Prin câțiva pași simpli, poți elimina aerul acumulat în instalație și te poți bucura de o încălzire uniformă în întreaga locuință.

Recomandări
Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara
Stiri Economice
Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara

Taxele și impozitele locale au crescut în 2026 în marile orașe din România, pe fondul noilor valori impozabile introduse prin Codul Fiscal.

Mărturia părinților ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Spitalul Constanța. Ce le-au spus medicii din Capitală
Stiri actuale
Mărturia părinților ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Spitalul Constanța. Ce le-au spus medicii din Capitală

Acuzații grave la adresa Spitalului Judeţean din Constanța. Părinții a doi copii, un băiețel de 2 ani şi o fetiță de 6 ani, susțin că micii pacienți au ajuns în moarte cerebrală după ce au fost operaţi acolo.

România, sub alertă de ninsori și ger. Opt mașini au rămas înzăpezite la Constanța. Harta zonelor afectate și prognoza ANM
Vremea
România, sub alertă de ninsori și ger. Opt mașini au rămas înzăpezite la Constanța. Harta zonelor afectate și prognoza ANM

România trece printr-un episod de iarnă autentic, mai multe atenționări de vreme severă fiind emise de meteorologi. Temperaturile vor scădea brusc în următoarele zile și vor fi ninsori abundente.

Top citite
1 aurora boreală
Shutterstock
Stiri Diverse
Cum se formează aurora boreală. Fenomenul spectaculos care merită admirat cel puțin o dată în viață
2 mic dejun
Shutterstock
Stiri Diverse
Idei de mic dejun fără ouă. Opțiuni sănătoase, rapide și gustoase pentru orice zi
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 11 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Cineva de care v-a fost dor vă caută
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59