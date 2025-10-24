„Am văzut ceva foarte violent”. Marturiile unei agente de pază care a fost prinsă în mijlocul marelui jaf de la Luvru

În imaginile de pe camerele de supraveghere, paznicii neputincioşi i-au filmat pe cei doi hoţi care părăsesc Luvrul. Aceştia fug pe două scutere, cu doar câteva secunde înainte de sosirea poliţiei.

În acelaşi timp, se dă alarma în muzeu. Este panică. La etaj, unde au pătruns hoţii, o agentă de pază tocmai îşi începuse tura.

Contactată telefonic de France Television, ea a declarat:

„Eram trei la acest nivel al galeriei. Şi am văzut ceva foarte violent. O izbucnire foarte violentă, zgomot, dar fără să putem interpreta ce era. Am putea crede că era, aşa cum se poate întâmpla, un vizitator care se enervează şi îşi pierde cumpătul. Am înţeles aproape simultan că era vorba de un jaf. Aşadar, în câteva secunde, am evacuat tot ce se afla în galerie şi am închis toate uşile intermediare pentru a nu permite intruşilor să ajungă în celelalte săli”.

„Lovituri puternice cu cotul în vitrină”

Jaful a durat mai puţin de cinci minute. La ora 9:34, doi bărbaţi au urcat la primul etaj. La ora 9:35, au spart geamul, au intrat în galerie şi au atacat vitrinele care protejau bijuteriile.

Jean-Michel Decugis, jurnalist specializat pe poliţie şi justiţie la Le Parisien, a putut viziona imaginile de pe camerele de supraveghere ale Luvrului:

„Vitrinele rezistă, se vede. Ei caută unelte, au un polizor, dar caută şi alte unelte”, detaliază el, precizând că unul dintre hoţi „reuşeşte să facă o gaură, dar după ce a lovit cu cotul vitrina”.

La ora 9:36, doi agenţi de pază încearcă să intervină, se apropie de hoţi, apoi se retrag, de teamă că aceştia ar putea fi înarmaţi.

Infractorii, în prezenţa lor, continuă să atace vitrinele.

„Se vede cum mâna lui se strecoară şi ia bijuteriile, punându-le într-un fel de sacoşă. Iar celălalt, şi mai puternic, loveşte cu umărul ca un jucător de rugby”, îşi aminteşte jurnalistul.

La ora 9:38, cei doi hoţi fug.

„Bijuteriile cad pe jos, ei le ridică, hoţul cu cască fuge. Este cu adevărat o urgenţă”, adaugă Jean-Michel Decugis.

Deficienţe la nivelul sistemului de supraveghere

Potrivit preşedintei Muzeului Luvru, Laurence des Cars, alarmele au funcţionat corect.

Ea recunoaşte totuşi existenţa unor deficienţe la nivelul sistemului de supraveghere video, în special lipsa camerelor de supraveghere în interiorul şi exteriorul muzeului.

„Camerele video au funcţionat, fără îndoială. (...) Din păcate, în galeria Apollo, singura cameră instalată este orientată spre vest şi nu acoperă balconul vizat de infracţiuni”, a recunoscut Laurence des Cars, preşedinta-directoare a Muzeului Luvru, în cadrul unei audieri la Senat.

Directoarea Luvrului a solicitat sprijinul guvernului: „Doresc să solicit Ministerului de Interne să studieze posibilitatea instalării unui comisar de poliţie în interiorul muzeului”, a anunţat Laurence des Cars.

Laurence des Cars, care a condus în trecut muzeele Orsay şi Orangerie, a descris acest jaf ca fiind „o rană imensă”, atât pentru ea, cât şi pentru „angajaţii muzeului şi concetăţenii noştri”.

„Acest furt afectează instituţia noastră în misiunea sa cea mai profundă (...) nu este vorba în niciun caz de a mă eschiva sau de a adopta o poziţie de negare”, a adăugat ea, revenind asupra atacurilor personale la care a fost supusă de atunci şi pe care le suferă „profund şi dureros”.

„Mi-am asumat toate responsabilităţile, am văzut cum numele meu, Luvrul şi agenţii săi sunt denigraţi”, a declarat ea.

Ea a confirmat că şi-a prezentat duminică demisia ministrului Culturii, „care a refuzat-o”.

Ancheta continuă. O sută de poliţişti sunt încă mobilizaţi pentru a găsi urmele celor patru hoţi.

