Filmul jafului de la Muzeul Luvru. Cum au acționat hoții în 7 minute pentru a fura cele 8 nestemate ale Coroanei Franceze

Zeci de anchetatori și polițiști au fost mobilizați pentru a-i căuta pe autorii jafului spectaculos de la Luvru. Duminică dimineață, în doar șapte minute, au fost furate opt podoabe de o valoare inestimabilă din patrimoniul național.

Muzeul rămâne închis și luni. Potrivit procurorului general, patru suspecți sunt căutați. Cel mai probabil, fac parte dintr-o grupare de crimă organizată.

Melissa Bell, corespondent CNN la Paris: „De la furtul Mona Lisei, la începutul secolului XX, nimic atât de îndrăzneț nu a mai fost încercat aici, la cel mai vizitat muzeu din lume”.

În imaginile filmate cu telefonul mobil de un vizitator, se vede cum unul dintre hoți, purtând o vesta galbenă, taie geamul unei casete cu bijuterii. Vesta a fost găsită ulterior de un "cetățean", potrivit procurorului general.

Au fost furate opt podoabe de patrimoniu, de valoare insetimabilă, care au aparținut unor regine din secolul al 19-lea:

- o tiară, colier și cercei cu safire din setul de bijuterii care au aparținut reginelor Marie-Amélie a Franței și Hortense a Olandei

- colier și cercei cu smaralde din setul împărătesei Marie Louise, soția împăratului Napoleon I.

- o broșă cunoscută sub numele de "broșa-relicvar"

- o tiară și o broșă mare în formă de fundă pentru corsaj, ale împărătesei Eugenie, soția împăratului Napoleon al III-lea.

Hoții au încercat să fure și coroana împărătesei Eugenie, realizată din 1.354 de diamante și 56 de smaralde. Dar au abandonat-o când au fugit. Coroana a fost găsită, deteriorată, în apropierea muzeului.

Rachida Dati, ministrul francez al Culturii: „Evident, ne aflăm în procesul de evaluare a pagubelor și a obiectelor care au fost furate”.

Jaful s-a petrecut ca-n filme, în doar șapte minute, duminică dimineață, în jurul orei 9:30, când muzeul abia fusese deschis pentru vizitatori.

Doi hoți, cu fețele acoperite, au sosit pe scutere, iar alți doi, de asemenea purtând cagule, au venit cu un camion nacelă telescopică pentru mărfuri. Astfel au pătruns pe fereastra de la etaj intrând în Galeria Apolo, unde sunt expuse bijuteriile coroanei regale franceze. S-au folosit de un polizor unghiular pentru a tăia fereastra și două vitrine cu bijuterii.

Hoții au fugit rapid cu prada, folosind, toți, cele două scutere.

Agenții de securitate au evacuat puținii vizitatori prezenți în momentul jafului în Galeria Apolo. În tot muzeul se aflau deja zeci de vizitatori.

Vizitator: „Am ieșit din sala unde era expusă Mona Lisa și am luat-o la stânga, în direcția bijuteriilor coroanei franceze, iar acolo erau agenți de securitate care au strigat către noi: 'Trebuie să vă mișcați de aici, repede, fugiți!'”

În prima sa reacție, președintele Macron dă asigurări că piesele de tezaur furate vor fi recuperate și făptașii vor fi aduși în fața justiției.

Însă experții avertizează că poliția trebuie să-i prindă cât mai repede, poate în câteva zile, astfel obiectele furate ar putea dispărea pentru totdeauna.

Christopher Marinello: avocat și fondator al Art Recovery International: „Acestea erau piese foarte importante de patrimoniu cultural, dar hoții nu prea țin cont de asta. Ceea ce îi interesează este să transforme aceste comori în bani, cât mai repede posibil și să șteargă urmele. Așadar, poliția franceză este acum într-o cursă contra-cronometru pentru a recupera aceste piese înainte să fie distruse - pentru că vor topi metalele prețioase și vor scoate nestematele fără să țină cont de integritatea piesei”.

François Vignolle, redactor-șef al departamentului de poliție/justiție pentru canalele M6/RTL: „Vor încerca întâi să găsească un cumpărător. Având în vedere valoarea inestimabilă a acestor bunuri, este puțin probabil să reușească. Așadar, vor încerca să topească aurul și să dezmembreze bijuteriile pentru a le revinde, pentru că nu poți să vinzi astfel de podoabe întregi la un târg sau pe o piață obișnuită. Este foarte complicat.

A doua posibilitate ar fi un colecționar din străinătate care a plasat o comandă cu câteva luni înainte, spunând: "Vreau această piesă." Sunt foarte puțini astfel de oameni în lume. Această ipoteză este foarte puțin probabilă”.

