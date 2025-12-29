Ce le-a spus polițiștilor studentul găsit înțepenit într-un lac înghețat din Craiova. De ce nu a ieșit din apă

Corespondent PRO TV: „Incidentul s-a petrecut într-un parc din Craiova, sâmbătă, la ora 4 dimineața, când tânărul, surprins de o haită de câini, a căzut în lacul foarte rece, din care nu a mai putut ieși, pentru că picioarele i s-au blocat în nămolul și crengile de la fundul apei. A reușit însă să sune la 112, iar un echipaj de jandarmi, care se afla în apropiere, l-a scos din apă. Din cauza frigului, bărbatul avea semne de hipotermie, așa că la fața locului a fost chemată o ambulanță, care l-a dus la spital, pentru îngrijiri. Reprezentanții primăriei, care administrează parcul, spun că patrupedele au venit de pe un teren privat. L-au somat pe proprietar și urmează să îl amendeze, pentru că a permis ca animalele să ajungă nesupravegheate pe domeniul public.”

