Eurovision 2026. Cei zece finaliști după prima semifinală. Când intră România în concurs

România va fi lovită de un al doilea ciclon mediteranean. Harta zonelor unde va ploua torențial în weekend
Zece țări s-au calificat pentru finala concursului Eurovision Song Contest 2026 după prima semifinală de marți, alte cinci fiind eliminate în urma voturilor publicului și juriilor naționale, relatează AFP.

Ioana Andreescu

Alte 15 țări vor concura joi în a doua semifinală, zece dintre acestea calificându-se pentru finala de sâmbătă de la Wiener Stadthalle, în Austria. Principalii susținători financiari ai Eurovision, Regatul Unit, Franța, Germania și Italia, au asigurat un loc în finală, alături de țara gazdă, Austria. Finala va reuni 25 de țări.

România se pregătește să intre în competiție joi, în cea de-a doua semifinală.

Țările calificate după prima semifinală

Cei 10 candidați care s-au calificat în prima semifinală de marți:

  • Grecia: Akylas, „Ferto”
  • Finlanda: Linda Lampenius și Pete Parkkonen, „Liekinheitin”
  • Belgia: Essyla, „Dancing on the Ice”
  • Suedia: Felicia, „My System”
  • Republica Moldova: Satoshi, „Viva, Moldova!”
  • Israel: Noam Bettan, „Michelle”
  • Serbia: Lavina, „Kraj mene”
  • Croația: Lelek, „Andromeda”
  • Lituania: Lion Ceccah, „Solo quiero mas”
  • Polonia: Alicja, „Pray”.

Nu s-au calificat:

  • Estonia: Vanilla Ninja, „Too Epic to Be True”
  • Georgia: Bzikebi, „On Replay”
  • Muntenegru: Tamara Zivkovic, „Nova zora”
  • Portugalia: Bandidos do Cante, „Rosa”
  • San Marino: Senhit, „Superstar”.

Reprezentantul Israelului, huiduit în timpul semifinalei

Israelul s-a calificat fără probleme în finala concursului, cu piesa pop romantică „Michelle”, interpretată de Noam Bettan, în vârstă de 28 de ani. Atmosfera festivă a competiției a fost tulburată în ultimii ani de controversele legate de acțiunea militară a Israelului în Gaza. Cinci țări boicotează ediția din 2026, printre care și Irlanda, câștigătoare de șapte ori.

Bettan a fost întâmpinat cu reacții mixte în semifinala de marți. Câțiva spectatori l-au huiduit și au strigat lozinci anti-israeliene, în timp ce alții i-au scandat numele în semn de susținere.

Înainte de spectacol, cântărețul a declarat pentru Jerusalem Post că este hotărât să se concentreze asupra muzicii și să considere orice critică drept „zgomot de fond”.

Reacția negativă la prestația lui Bettan s-a auzit în transmisiunea TV, după ce postul austriac ORF, care găzduiește spectacolul, a declarat că nu va cenzura protestele sau reacțiile negative la adresa niciunui concurent.

ORF și organizatorii Eurovision, EBU, au afirmat că spectatorii se aflau „aproape de un microfon” și „și-au exprimat cu voce tare opiniile”, atât în momentul în care Israelul se pregătea să urce pe scenă, cât și pe durata interpretării piesei.

„Ulterior, aceștia au fost scoși din sală de personalul de securitate pentru că au continuat să deranjeze publicul”, se arată în comunicat. „Alte trei persoane au fost, de asemenea, scoase din sală de personalul de securitate din cauza comportamentului deranjant”.

Finlanda, printre favoritele la câștigarea Eurovision

În cadrul semifinalei, desfășurate la Wiener Stadhalle din Viena, 10 țări s-au calificat pentru marea finală de sâmbătă.

Printre acestea s-au numărat duo-ul finlandez Pete Parkkonen și Linda Lampenius, a căror melodie de dragoste furtunoasă, „Liekinheitin” („Flamethrower”), este în prezent favorită la câștigarea concursului.

Dar a fost o dezamăgire pentru vedeta britanică Boy George. Solistul trupei Culture Club a apărut ca invitat special în cadrul piesei reprezentantei San Marino, care nu a reușit să treacă de votul de marți.

Semifinala de marți a început cu un film emoționant dedicat celei de-a 70-a aniversări a Eurovisionului. Filmul a urmărit povestea lui Toni, un băiat austriac care a crescut urmărind concursul, dragostea lui pentru acest spectacol rezistând de-a lungul deceniilor, în ciuda schimbărilor de modă și a prieteniilor care s-au succedat.

Cu câștigători celebri precum ABBA, Sandie Shaw, Conchita Wurst și Nemo, spectacolul s-a încheiat cu Toni pe scenă, interpretând piesa „L'amour Est Bleu” - cântată inițial de Vicky Leandros la Eurovision 1967, primul an în care Austria a găzduit concursul.

Leandros i s-a alăturat apoi pe scenă, însoțit de un cor format din 70 de membri, pentru un final emoționant.

Momente spectaculoase și show-uri memorabile pe scena Eurovision

Concursul propriu-zis a debutat cu cântărețul moldovean Satoshi, care a adus o energie debordantă cu „Viva, Moldova!”.

A urmat cântăreața suedeză Felicia, cu fața ascunsă de o mască, care a interpretat piesa „My System”, un cântec dance despre molipsirea cu o infecție fatală… de dragoste.

Trupa croată formată exclusiv din femei, Lelek, a schimbat atmosfera cu armoniile puternice, de inspirație folclorică, ale piesei „Andromeda” - care abordează tema oprimării femeilor în timpul Imperiului Otoman.

Însă cântărețul grec Akylas a avut cea mai ambițioasă punere în scenă a serii, făcând referire la o gamă largă de elemente, de la sculptura antică greacă și cultura tricotatului până la prima și, deocamdată, singura câștigătoare a concursului Eurovision din Grecia, Helena Paparizou. Piesa sa, „Ferto”, a pus în contrast materialismul generației rețelelor sociale cu greutățile prin care a trecut familia sa în timpul crizei financiare din Grecia din perioada 2009-2018.

Unul dintre cei mai puternici concurenți ai acestui an trebuie să învingă totuși Finlanda, care, potrivit caselor de pariuri, are șanse de 34% să câștige. Duo-ul finlandez a oferit marți seara un spectacol plin de energie și pasiune, care s-a remarcat prin încălcarea uneia dintre regulile de aur ale Eurovisionului. Lampenius, o violonistă de concert de muzică clasică, a obținut permisiunea de a cânta live la vioara sa Gagliano din secolul al XIX-lea. Este a doua oară când se permite utilizarea unui instrument live din 1998 încoace.

România intră joi în concurs

Italianul Sal Da Vinci i-a adus un omagiu soției sale în piesa disco „Per Sempre Si”, în timp ce lituanianul Lion Ceccah s-a vopsit în întregime cu vopsea argintie pentru un imn al luptei om-mașină intitulat „Sólo Quiero Más”.

Seara a fost încheiată de trupa de metal îmbrăcată în piele Lavina.

Cei 10 finaliști au fost selectați pe baza unei combinații între voturile publicului și punctajele juriului.

Procedura a fost revizuită pentru concursul din acest an, în urma acuzațiilor de nereguli la vot din 2025.

Printre modificări se numără faptul că telespectatorii pot vota doar de 10 ori, față de 20 de ori anterior, iar pentru a vota online este necesară introducerea datelor cardului de credit.

Această ultimă măsură va garanta că voturile provin cu adevărat din țara în care sunt exprimate.

În timp ce voturile erau numărate marți seara, telespectatorii s-au bucurat de un număr acrobatic în onoarea parcului de distracții Wurstelprater din Viena, unul dintre cele mai vechi din lume.

A avut loc, de asemenea, o scurtă apariție a lui Will Ferrell, un mare fan al Eurovisionului, precum și o melodie bizară despre diferențele dintre Austria și Australia, care s-a axat în jurul cangurilor.

A doua semifinală va avea loc joi. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, va intra a treia în concurs.

Spectacolul va marca, de asemenea, debutul vedetei pop australiene Delta Goodrem, unul dintre cele mai cunoscute nume din programul de anul acesta, alături de reprezentantul Marii Britanii, cu „Look Mum No Computer”.

