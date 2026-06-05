Corespondent Știrile ProTV: „Procesul prin care generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, cere restituirea bunurilor la Curtea de Apel București. Generalul Vlad nu și-a făcut apariția, în sala de judecată fiind doar avocatul său. Acesta a dat de înțeles că șeful armatei ar lăsa tot demersul pe umerii apărării. Un demers în care general Gheorghiță Vlad încearcă să-și recupereze cele două telefoane pe care procurorii militari de la DNA, care au început urmărirea penală împotriva sa, i le-au ridicat marți, atunci când l-au chemat să-l anunțe că este cercetat într-un dosar de corupție. Însă, cel puțin deocamdată, nu este foarte clar ce șanse are generalul Vad să le reprimească, atâta vreme cât ele au fost ridicate tocmai pentru ca anchetatorii să poată cere încuviințarea unor percheziții informatice. Asta în ideea în care anchetatorii de la DNA militar vor încerca să caute eventuale probe care pot avea relevanță în economia acestui caz. Cel puțin până în acest moment, general Gheorghiță Vlad nu a oferit un punct de vedere legătură cu demersul pe care îl face și nici avocatul său nu a oferit nicio explicație. Rămâne de văzut care va fi decizia judecătorilor de la Curtea de Apel București”.