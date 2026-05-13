Femeia, pe nume Zhang, din provincia Anhui, în centrul Chinei, s-a plâns inițial online că un magazin Chagee i-a contaminat băutura cu granule de mercur. Zhang a spus că iubitul ei i-a cumpărat băutura pe 27 aprilie.

Primele înghițituri au fost în regulă, dar, ulterior, a simțit mici granule în băutură, care „nu aveau gust de perle de tapioca”. Le-a mestecat și a observat că erau foarte tari. Le-a scuipat și a văzut mici fragmente argintii, despre care a spus că erau mercur, potrivit South China Morning Post.

A sunat la magazin pentru a se plânge, dar angajații au spus că este „imposibil ca așa ceva să se întâmple în procesul nostru de producție” și i-au sugerat să sune la poliție. Zhang a sunat la poliție și a sesizat și o asociație locală pentru protecția consumatorilor. Zhang a relatat cazul și online, unde a atras atenția publicului asupra problemelor de siguranță alimentară. Unii internauți au criticat și brandul. Magazinul a transmis că tratează situația cu seriozitate și că va coopera cu poliția și autoritățile de reglementare a pieței. Autoritățile locale au intervenit a doua zi, iar rezultatele anchetei au șocat mulți utilizatori de pe rețelele sociale.

Pe 29 aprilie, echipa de anchetă a anunțat că ingredientele și procedurile de producție ale magazinului Chagee erau sigure, iar „corpul străin” din ceaiul cu lapte fusese „plantat de cumpărătorul băuturii”.

Echipa de anchetă a spus că suspectul a fost arestat, au fost colectate probe, iar cazul este în curs de investigare. Anunțul nu a menționat nume sau identitatea persoanei care ar fi pus otrava. Totuși, unii internauți și-au amintit relatarea inițială a lui Zhang și au ajuns la concluzia că iubitul ei era vinovatul.

„Aceasta este o tentativă de omor”, a spus o persoană. „Știam că mercurul nu putea proveni de la magazin. De ce ar ține un magazin așa ceva?”, a spus altcineva.

Zhang nu a raportat probleme de sănătate, dar intoxicația cu mercur poate fi fatală în cazurile grave. Se consideră că oamenii pot suferi o intoxicație acută atunci când sunt expuși la o concentrație de mercur de peste 1,2 mg pe metru cub.

Simptomele intoxicației acute cu mercur includ afectarea sistemului respirator și digestiv, erupții cutanate, dureri în piept, oboseală și diaree. În cazurile de intoxicație cronică cu mercur, simptomele includ tulburări neuropsihiatrice, tremur și afectarea rinichilor. În cazurile grave de otrăvire, mercurul poate provoca insuficiențe multiple de organ, care pot fi fatale.