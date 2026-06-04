În vârstă de 43 de ani, vedeta a impresionat într-o rochie lila strălucitoare, cu corset, în timp ce a pășit pe covorul roșu alături de colegii săi de distribuție și de numeroși invitați celebri, potrivit Daily Mail.

Emily Blunt, apariție spectaculoasă pe covorul roșu

Considerată una dintre favoritele pentru o nominalizare la Oscar, Emily a ales o ținută fără bretele, pe care a completat-o cu o manichiură în aceeași nuanță.

La eveniment au fost prezenți și sora sa, Felicity Blunt, precum și cumnatul său, actorul Stanley Tucci.

Noua producție SF regizată de Steven Spielberg, lăudată de critici

Actrița, cunoscută pentru rolul din „Diavolul se îmbracă de la Prada”, a primit aprecieri pentru interpretarea sa din noul film SF regizat de Steven Spielberg.

Pelicula, care va fi lansată pe 12 iunie, o are în prim-plan pe Emily Blunt în rolul lui Margaret Fairchild, meteorolog din Kansas City și fostă jurnalistă, aflată în centrul unei vaste conspirații guvernamentale.

Interpretarea sa a fost descrisă drept „incredibilă”, iar din distribuție mai fac parte Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson și Colman Domingo, într-un scenariu semnat de David Koepp.

În aprilie 2024 s-a aflat pentru prima dată că următorul proiect al lui Steven Spielberg va fi un film despre OZN-uri. Filmările au avut loc între februarie și mai anul trecut, în New York, New Jersey și Atlanta.