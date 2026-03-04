Finala, prezentată de actorii Giulia Nahmany și Daniel Nuță, a avut 12 participanți: Alejandro Zandes & Emil Rengle - „Bailando Solo", Antonio Pican - „Humans", Edward Maya x LavBbe x Costi - „Everybody Needs Somebody", Emy Alupei - „Tili Bom", HVNDS - „DOR", Monica Odagiu - „Fereastră pentru un orb", Olivia Addams - „Croco", Robert Lukian - „Fire to the Lies", Vanu - „Therapy Enemy", Wrs - „All The Way" și Yguana - „Happy Birthday".

Programul de la Viena

Potrivit news.ro, România va concura în semifinala a doua, pe 14 mai, în prima parte a serii. Eurovision 2026, cu sloganul „United by Music", se desfășoară la Viena cu semifinalele pe 12 și 14 mai și finala pe 16 mai. La ediția cu numărul 64 participă 35 de țări, inclusiv România.

Istoria Eurovisionului

Prima ediție Eurovision a avut loc în 1956, la Lugano. Printre artiștii lansați de competiție se numără ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion și Johnny Logan. România participă din 1993, cu cele mai bune rezultate: locul 3 (Luminița Anghel & Sistem, 2005; Paula Seling și Ovi, 2010) și locul 4 (Mihai Trăistariu, 2006). Ediția 2025 a fost câștigată de austriacul JJ cu „Wasted Love".