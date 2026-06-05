Ucraina a recunoscut că drona maritimă care a explodat în Portul Constanța a fost a sa. Ce a transmis

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Prima reacție din partea Ucrainei, privind drona maritimă care a explodat, vineri, în Portul Constanța, a venit la câteva ore după incident.

autor
Alexandru Toader,  Robert Hoară

„În timpul îndeplinirii unor misiuni în zona operațională a Mării Negre, una dintre ambarcațiunile navale fără pilot ale Marinei Forțelor Armate Ucrainene a pierdut controlul și a ajuns în largul coastelor României.

Forțele Navale ale Ucrainei au transmis informațiile necesare forțelor navale ale României pentru a preveni pierderile în rândul populației civile” au Transmis Forțele Armate ucrainene.

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O reacție a venit și din partea purtătorului de cuvânt al MAE ucrainean, Heorhii Tykhyi.

„Cu privire la incidentul din portul Constanța, România: Marina Militară a Ucrainei a informat în timp util partea română cu privire la o dronă navală care își pierduse controlul din cauza bruiajului rusesc. Autoritățile competente ale ambelor state au menținut o strânsă legătură de atunci, au preluat controlul asupra situației și s-au asigurat că zona este sigură. Această coordonare eficientă a permis luarea măsurilor necesare pentru a preveni vătămarea civililor”, a spus el.

O dronă marină a explodat vineri dimineaţă în Portul Constanţa. Zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. Nu s-au înregistrat victime. MApN precizează că drona s-a autodetonat şi că nu face parte din dotarea Armatei României, ci este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Incidentul are loc la o săptămână după ce o dronă de tip Geran-2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, două persoane fiind rănite.

Preşedintele Nicuşor Dan declară, vineri, că a fost informat în timp ce se îndrepta spre Muntenegru despre explozia unei drone marine în Portul Constanţa, el arătând că este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână, după descoperirea unei mine marine între Vama Veche şi 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galaţi.

Potrivit şefului statului, mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil şi ne vom menţine un nivel ridicat de vigilenţă, el subliniind că astfel de situaţii deosebit de grave sunt consecinţele directe ale războiului de agresiune declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, scrie News.ro.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: drona, portul constanta,

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