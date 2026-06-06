Mai multe despre această ediție aniversară, cu numărul 25, ne spune regizorul Tudor Giurgiu, președintele TIFF.

TIFF ajunge la ediția cu numărul 25, între 12 și 21 iunie 2026, marcând una dintre cele mai importante ediții din istoria să.

Ce se vede pe ecran?

204 de filme (172 lungi + 32 shorts) din 49 de țări, inclusiv din Kazakhstan, Irak, Iran, Uruguay, Bosnia & Herțegovina, Africa de Sud, Hong Kong + o mulțime de eveniment.

Invitați speciali

Ornella Muţi vine la Cluj și primește Premiul pentru Întreaga Activitate. Legenda cinematografiei italiene, cunoscută atât prin filme de autor (realizate de regizori precum Ettore Şcolă, Francesco Roşi, Woody Allen, Lucas Belvaux, Mike Figgis sau John Landis), cât și prin comedii italiene extrem de populare, va susține și un masterclass pentru publicul TIFF.

Aidan Gillen - cunoscut drept Littlefinger în Game of Thrones, mai târziu, în Peaky Blinders, în rolul lui Aberama Gold, asasinul și vânătorul de recompense, va fi prezent la Cluj-Napoca ca membru al juriului Competiției Oficiale. La TIFF.25 vor putea fi văzute două dintre cele mai recente proiecte ale sale. Re-creation (r. David Merriman, Jim Sheridan), inspirat de un caz real petrecut în Irlanda anilor '90, reconstruiește dispariția misterioasă a unei femei printr-un proces fictiv în care juriul încearcă să ajungă la un verdict imposibil, în timp ce Gorky Resort (r. Lukasz Palkowski) e un thriller psihologic plasat într-un lagăr sovietic pentru prizonieri de război.

Ben Wheatley și Sam Riley, printre invitații speciali

Regizorul britanic Ben Wheatley - thrillerul psihologic Kill List (2011), distopia High-Rise (2015), comedia neagră Sightseers (2012), blockbusterul Meg 2: The Trench (2023) - și actorul Sam Riley - cunoscut pentru rolul lui Ian Curtis din Control, rolul Diaval din blockbuster-ul Maleficent alături de Angelina Jolie, la Mr. Darcy din Pride and Prejudice and Zombies 2016 - vor fi prezenți la festival cu cel mai nou proiect al lor, Bulk.

Anda Onesa primește Premiul de Excelență

Actrița emblematică a cinematografiei românești - Vacanță tragică (r. Constantin Vaeni, 1979), Duios Anastasia trecea (r. Alexandru Ţâţos, 1980)- Premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul Internațional de Film de la Karlovy Vary, va fi celebrată la Gală de Închidere a TIFF.25.

Competiții

12 filme în Competiția Oficială și 10 în What's Up, Doc? - competiții internaționale reunesc producții realizate de cineaști aflați la primul sau al doilea lungmetraj – aici lista completă https://tiff.ro/festival/2026/tiff25-filmele-celor-doua-competitii-internationale

Zilele Filmului Romanesc - 31 de producții locale, 11 lungmetraje (dintre care majoritatea debuturi în ficțiune) și 20 de scurtmetraje, care concurează pentru cele trei premii importante ale secțiunii: Cel mai bun lungmetraj, Cel mai bun debut și Cel mai bun scurtmetraj. În afara competiției vor fi proiectate atât filme românești remarcate în ultimul an, cât și titluri (inclusiv coproducții cu România) care vor avea premiera mondială sau națională în cadrul festivalului, inclusive cele mai noi filme ale lui Radu Jude - Dracula, scurtmetrajul Plan contraplan și Jurnalul unei cameriste, De capul nostru (r. Tudor Jurgiu), Atlasul universului (r. Paul Negoescu), și 3 zile în septembrie (r. Tudor Giurgiu)

În program

Secţiuni speciale- 25 Years Later (După 25 de ani) titluri care au definit începutul de mileniu în cinema: capodopere absolute, premiate la Cannes, Berlin sau Oscar ; The Pitch Black Anthology - de la satire suprarealiste și povești despre canibalism, distopii sau răpiri până la titluri recente care mută absurdul spre anxietățile prezentului; Focus Olanda; Retrospectiva integrală Corneliu Porumboiu - Corneliu Porumboiu va primi și va susține un masterclass dedicat publicului și profesioniștilor din industrie.

Trei cine-concerte speciale + spectacolul Notte Morricone

Una dintre cele mai apreciate tradiții TIFF revine cu trei experiențe care combină filmul și muzica live în formule spectaculoase. Alte eveniment special – Notte Morricone - un omagiu adus legendarului compozitor Italian într-un spectacol ce îmbina coregrafia, muzica și cinematografia.

Film Food

Programul care combină cinemaul și gastronomia revine cu ediții speciale și cu noul concept "Film Food în Livadă", dedicat experiențelor culinare în aer liber.

Concerte în fiecare seară de festival

TIFF continuă să îmbine filmul cu muzica live printr-un program extins de concerte și evenimente speciale. – program complet aici https://tiff.ro/festival/2026/concertele-tiff25

Book to Screen – 6 cărți de autori români selectate în programul care conectează literatura cu cinematografia românească, pentru viitoare noi proiecte pentru dezvoltare și adaptare.

Transilvania Pitch Stop selectează 10 proiecte de lungmetraj

Platforma de dezvoltare și finanțare pentru producătorii și regizorii din regiune continuă să fie unul dintre cele mai importante programe ale industriei din Europa de Est.

Parteneriate internaționale importante

TIFF colaborează în acest an cu HBO pentru programul Works în Progress și cu Film Independent pentru proiectul "Always Remember", dedicat educației și memoriei Holocaustului.

Expoziție Marilyn Monroe

TIFF.25 găzduiește o expoziție specială dedicată lui Marilyn Monroe, cu fotografii realizate de celebrul Sam Shaw, la 100 de ani de la nașterea actriței.