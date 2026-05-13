Potrivit datelor INS, produsul intern brut a înregistrat în perioada ianuarie - martie 2026 o scădere cu 1,7% pe seria brută şi cu 1,5% pe seria ajustată sezonier faţă de acelaşi trimestru din anul 2025.

"Seria ajustată sezonier a fost recalculată prin includerea estimării produsului intern brut pentru trimestrul I 2026, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2025, publicată în comunicatul de presă nr. 87 din 9 aprilie 2026", se arată într-un comunicat al INS.

Astfel, rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 99,5% la 99,8%; rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,0% la 100,7%; rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025, au fost revizuite de la 99,9% la 100,0%, iar rezultatele trimestrului IV 2025, comparativ cu trimestrul III 2025, au fost revizuite de la 98,2% la 98,0%.

"Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană", precizează INS.

Raportat la trimestrul IV din 2025, în primul trimestru din 2026 PIB s-a redus cu 0,2%.

Economia României a crescut anul trecut cu 0,7% în termeni reali, comparativ cu anul 2024, însă în ultimul trimestru din 2025 Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,8% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor anunţate de iNS in luna aprilie.

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză estima în prognoza de toamnă o creştere economică de 1% în 2026, uşor în scădere comparativ cu estimările din prognoza de vara trecută, de 1,2%.

Comisia Europeană a estimat o creştere a PIB-ului României de 1,1% în 2026, iar Banca Mondială a revizuit în mod semnificativ estimările privind evoluţia economiei româneşti, de la 1,3% cât prognoza în ianuarie, până la 0,5%.

Şi Fondul Monetar Internaţional (FMI) a redus estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, până la 0,7%, de la 1,4% cât prognoza în octombrie, conform celui mai recent raport "World Economic Outlook" (WEO).

Producţia industrială a scăzut cu 2% în primul trimestru

Producţia industrială a scăzut, în primul trimestru din acest an, comparativ cu perioada similară din 2025, atât ca serie brută cu 2%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,4%, arată datele INS.

Astfel, în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 31 martie 2025, producţia industrială (serie brută) a scăzut cu 2%, ca urmare a scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-3,3%) şi industria extractivă (-1%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 6,1%.

Pe serie ajustată, producţia industrială a fost mai mică cu 2,4%, ca efect al scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-3,8%) şi industria extractivă (-1,0%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 5,7%.

Conform INS, în luna martie 2026, producţia industrială (serie brută) a crescut faţă de luna precedentă cu 11,6%, datorită creşterilor industriei extractive (+24,0%) şi industriei prelucrătoare (+13,3%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a scăzut cu 2,8%.

Pe serie ajustată, producţia industrială a fost mai mare faţă de luna precedentă cu 0,3%, susţinută de creşterile înregistrate de industria extractivă (+10%) şi industria prelucrătoare (+0,4%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a scăzut cu 2,9%.

Faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, producţia industrială (serie brută) a scăzut cu 0,7%. Industria prelucrătoare a scăzut cu 1,5%, în timp ce producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat şi industria extractivă au crescut cu 3,6%, respectiv cu 2,0%.

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost mai mică faţă de luna corespunzătoare din anul precedent cu 2,2%, din cauza scăderii industriei prelucrătoare (-3,2%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat şi industria extractivă au crescut cu 3,7%, respectiv cu 1,3%.