Capitala austriacă se pregăteşte cu fast pentru a găzdui cea de-a 70-a ediţie a celui mai urmărit concurs de muzică de pe planetă: a prevăzut o multitudine de evenimente în aer liber destinate turiştilor şi locuitorilor.

După-amiaza, se va desfăşura covorul – care la Eurovision nu este roşu, ci turcoaz – pentru a întâmpina defilarea celor 35 de delegaţii ale ţărilor participante, în cadrul unei ceremonii de deschidere fastuoase programată începând cu ora 14:00 locală (12:00 GMT).

În program: cele mai bune (şi cele mai proaste) momente din ultimele şapte decenii, proiectate pe un ecran gigant în faţa primăriei neogotice, într-o piaţă transformată în zonă securizată, rezervată fanilor.

În prezent, concursul ajunge la peste 170 de milioane de oameni la televizor şi online în întreaga lume, iar conţinutul său generează miliarde de vizionări pe platformele digitale.

Finlanda, marea favorită din acest an potrivit pariorilor online, speră să câştige trofeul cu un duo care îl asociază pe un cântăreţ tenebros, Pete Parkkonen, cu o violonistă strălucitoare, Linda Lampenius.

Uniunea Europeană de Radiodifuziune (UER) a făcut o excepţie şi muziciana va putea cânta live, potrivit presei din ţara nordică. Instrumentele sunt de obicei preînregistrate.

Grecia, Danemarca, Franţa şi Australia se află, de asemenea, pe poziţii bune, vedeta Delta Goodrem beneficiind de finanţare publică din partea Canberrei pentru a sprijini diplomaţia culturală.

Candidatul israelian, Noam Bettan, ar putea, de asemenea, să se descurce bine cu o piesă interpretată parţial în limba lui Molière.

Din cauza participării Israelului, posturile de televiziune din Spania, Irlanda, Islanda, Ţările de Jos şi Slovenia şi-au anunţat retragerea.

Acestea reproşează Israelului desfăşurarea războiului devastator din Gaza, ca represalii la atacul din 7 octombrie 2023 al mişcării islamiste palestiniene Hamas pe teritoriul său.

Peste o mie de artişti sau formaţii au făcut, de asemenea, apel la boicot, printre care Peter Gabriel sau Massive Attack, iar în Franţa, Federaţia CGT a Spectacolului a preluat scrisoarea lor deschisă. La Viena sunt prevăzute manifestaţii pro-palestiniene, dar şi pro-israeliene.

Ministrul german al Culturii, Wolfram Weimer, care şi-a anunţat prezenţa, a declarat pentru publicaţia Augsburger Allgemeine că apelul la boicot l-a făcut să „sufere”.

„M-am angajat de foarte devreme pentru ca Israelul să poată cânta şi am dus această cauză la cel mai înalt nivel politic. Mă bucur că Israelul poate acum să cânte şi plec, aşadar, la Viena, unde aştept cu nerăbdare evenimentul”, a spus el.

Pentru a preveni orice incident, evenimentul se desfăşoară sub măsuri de securitate foarte stricte, iar câteva sute de poliţişti vor fi mobilizaţi în fiecare zi până la finala de sâmbătă.

Germania, Franţa, Italia şi Regatul Unit, care contribuie cu cele mai mari sume financiare, îşi au locul asigurat.

Austria va fi, de asemenea, prezentă pe scenă, deoarece artistul local, JJ, a câştigat ediţia precedentă. Însă anul acesta, candidatul său, Cosmo, este plasat de pronosticuri pe ultimele locuri din clasament.

România este Alexandra Căpitănescu, cu piesa „Choke Me”.

România va intra în concurs cu numărul 03, în prima parte a Semifinalei II, programată în 14 mai.

Semifinalele şi finala competiţiei vor fi transmise în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, în zilele de 12, 14 şi 16 mai 2026, ora 22.00.

Alexandra Căpitănescu este câştigătoarea Selecţiei Naţionale Eurovision 2026 şi una dintre cele mai vizibile voci ale noii generaţii de artişti români. Publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câştigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât şi publicul.