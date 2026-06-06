Victima, care a fost identificată doar după prenume, Lyhanna, a fost dată dispărută în micul oraş Fleurance din sudul ţării pe 29 mai, după ce a plecat de la şcoală. Tatăl unei colege de clasă, în vârstă de 41 de ani, a fost arestat pe baza dovezilor că a fost văzut cu ea în după-amiaza în care a dispărut.

După o căutare masivă, cadavrul a fost descoperit joi într-o zonă agricolă din apropierea oraşului natal al fetei.

„În acest moment, identitatea victimei a fost confirmată prin teste ADN. Cadavrul găsit este într-adevăr al Lyhannei”, a declarat vineri într-un comunicat Parchetul din oraşul Agen, din sud-vestul ţării, care se ocupă de caz.

Medicii legişti urmează să efectueze analize medico-legale pentru a determina cauza decesului fetiţei. Ministrul justiţiei, Gerald Darmanin, a declarat la televiziunea franceză că sistemul judiciar „nu a reuşit să o protejeze pe această fetiţă”.

„Aş dori să îmi cer scuze faţă de această familie şi faţă de poporul francez, care este pe bună dreptate şocat şi îngrozit de astfel de eşecuri”, a spus el.

Un avocat al familiei Lyhannei a declarat că tristeţea şi furia părinţilor ei „nu pot fi exprimate”, în timp ce avocaţii suspectului au afirmat că acesta trebuie să beneficieze de prezumţia de nevinovăţie.

Ce acuzații i s-au adus anterior bărbatului

Cazul a stârnit indignarea publică după ce autorităţile au dezvăluit că suspectul fusese acuzat în mai multe cazuri care implicau fete minore.

Cea mai gravă a fost plângerea unei mame, datând din august, care susţinea că acesta i-a violat fiica de 10 ani de mai multe ori. În ciuda probelor medicale care susţineau această acuzaţie, suspectul nu a fost interogat de poliţie.

Franţa a convocat toţi procurorii la o şedinţă săptămâna viitoare, iar concluziile anchetei privind gestionarea cazului Lyhanna sunt aşteptate în termen de două săptămâni.

„Nu putem privi în ochii membrilor familiei ei şi să ne spunem că totul a decurs bine”, a declarat preşedintele Emmanuel Macron reporterilor la sosirea sa la un summit în Muntenegru, vineri.

Personalităţi politice de dreapta şi de stânga au afirmat că acest caz ilustrează un eşec mai amplu al sistemului judiciar în protejarea femeilor şi copiilor împotriva violenţei sexuale.

„Întrebarea este dacă toate semnalele de alarmă au fost abordate în timp util, dacă toate procedurile au funcţionat aşa cum ar fi trebuit şi dacă au fost stabilite priorităţile corecte”, a declarat prim-ministrul Sebastien Lecornu într-un comunicat după întâlnirea cu miniştrii justiţiei şi de interne.

Cine e suspectul

Un bărbat de 41 de ani, pe nume Jérome B, se află în arest preventiv de luni. El este tatăl unei prietene al Lyhannei, iar doi martori au declarat că au văzut-o pe fetiţă în maşina lui în după-amiaza zilei în care a dispărut.

Pe fondul şocului şi al durerii, cazul a luat o turnură politică odată cu dezvăluirea de către autorităţi a detaliilor din cazierul lui Jérome B.

Acesta fusese implicat în patru cazuri separate care au avut ca victime fete minore în ultimii ani. Două dintre acestea au fost clasate din lipsă de probe, iar în al treilea a fost concediat de la o şcoală secundară, unde lucra ca muncitor de întreţinere, pentru „comportament inadecvat” faţă de o adolescentă.

Însă abia al patrulea caz a aprins fitilul care a dus până la cele mai înalte niveluri ale sistemului judiciar.

Jérome B. a fost obiectul unei plângeri în august anul trecut din partea mamei Rosei, în vârstă de 10 ani, care a declarat că fiica sa a fost violată de el în mai multe rânduri, potrivit procurorului din oraşul Auch. Însă, în mod şocant, deşi examinarea medicală a confirmat afirmaţiile Rosei, în cele nouă luni de când familia ei s-a adresat poliţiei, Jérome B nu a fost interogat nici măcar o dată de anchetatori.

O nouă plângere pentru viol a fost depusă chiar joi seara la Saint-Brieuc (Côtes d’Armor) împotriva lui Jérôme B., a aflat vineri AFP din surse apropiate dosarului. Plângerea pentru viol a fost depusă de către mama unei fetiţe de 11 ani, autorul nefiind identificat, pentru fapte care datează din 2023, a precizat sursa. Cu ocazia mediatizării răpirii lui Lyhanna, fetiţa i-ar fi spus mamei sale: „El este”, explicând că a recunoscut privirea lui Jérôme B.

„Este normal să ne întrebăm de ce (un bărbat) care era în mod evident obiectul suspiciunilor nu a fost ţinut departe de tineri, de ce nu a acţionat nimeni, chiar dacă de luni de zile existau plângeri împotriva lui?” s-a revoltat Darmanin.

Lentoarea sistemului judiciar francez este legendară. În acest caz, întârzierile au fost agravate de faptul că dosarul a trebuit să fie transferat de la o jurisdicţie la alta, scrie BBC.

Însă francezii sunt consternaţi de faptul că niciunul dintre numeroasele semnale de alarmă în privinţa lui Jérome B nu a fost luat în seamă de autorităţi, care păreau mai preocupate de respectarea procedurilor decât de a-l împiedica să mai facă rău.

Reacții politice

Cu alegerile prezidenţiale la mai puţin de un an distanţă, afacerea a fost exploatată de potenţialii candidaţi ca dovadă a neglijenţei, incompetenţei şi subfinanţării.

„Poporul francez cere socoteală”, a declarat pe X preşedintele partidului de extremă dreapta RN, Jordan Bardella. „Această teribilă tragedie ar fi putut fi evitată dacă sistemul judiciar nu ar fi fost atât de disfuncţional”, a scris el.

„Sistemul nostru judiciar este un eşec, ar trebui reformat în totalitate”, a spus şi Bruno Retailleau, de la partidul conservator Les Républicains. „O societate incapabilă să-şi protejeze propriii copii este o societate care, într-o zi, va începe să se întoarcă împotriva ei însăşi”, a subliniat fostul ministru de interne.

La stânga, Marine Tondelier, de la partidul Ecologiştilor, a declarat că acest caz este un „simbol al unui sistem politico-judiciar incapabil să gestioneze problema violenţei sexiste şi sexuale”.

Duminică, la ora locală 15:00, este programat un marş al tăcerii în memoria Lyhannei la Fleurance, un orăşel din departamentul Gers, unde a dispărut pe 29 mai.