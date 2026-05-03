Artista va urca pe scena Eurovision alături de colegii săi de trupă, Bogdan Stoican, Luca Şofron, Matei Cohal şi Thomas Cîrcotă, cu piesa „Choke Me”, câştigătoare a finalei Selecţiei Naţionale din 4 martie.

„Momentul mult aşteptat a sosit. După luni intense de pregătire pentru semifinala din 14 mai, suntem gata să reprezentăm cu mândrie România la Eurovision Song Contest 2026. Pornim cu determinare, emoţii constructive, curaj şi mult entuziasm către cea mai mare scenă muzicală din Europa. «Choke Me» este mai mult decât o piesă - este momentul nostru de eliberare, energia noastră comună şi şansa de a cuceri publicul. Ne dorim să-i facem mândri pe toţi românii, atât prin prestaţia noastră, cât şi prin revenirea pe scena Eurovision. Abia aşteptăm să ajungem la Viena, să începem repetiţiile oficiale, să ne reîntâlnim cu ceilalţi concurenţi şi să trăim din plin această experienţă unică. Le mulţumim din suflet tuturor celor care ne-au fost alături în aceste luni şi care au contribuit la visul nostru - acela de a readuce România în competiţie cu forţă şi încredere. Dacă şi voi credeţi în noi, nu uitaţi să ne votaţi în a doua semifinală, pe 14 mai, prin SMS sau online, folosind codul «03». Vă mulţumim!”, a declarat Alexandra Căpitănescu, duminică, într-o conferinţă de presă la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă”.

România trimite la Viena o echipă coordonată de Smaranda Vornicu, şefa delegaţiei pentru Eurovision Song Contest 2026, alături de Iuliana Marciuc, responsabil de proiect, şi reuneşte echipa artistică, tehnică, de producţie şi de promovare a participării României la ESC 2026.

Miza participării

„Intrăm în etapa decisivă a acestui proiect important nu doar pentru artişti sau pentru televiziunea publică, ci pentru întreaga Românie. Am ajuns în punctul în care totul se întâlneşte – conceptul artistic, execuţia tehnică şi emoţia live. Avem un staging complex, un concept care pune în valoare mesajul piesei şi vocea Alexandrei, susţinute de o echipă de excepţie, care – prin talent, determinare şi efort susţinut – întruchipează spiritul creativ românesc. Ne dorim un moment care să reprezinte ţara noastră cu forţă şi coerenţă pe scena acestui concurs, cu un public global de sute de milioane. Vrem să onorăm astfel dubla aniversare din acest an – 70 de ani de Eurovision şi 70 de ani pe care TVR îi împlineşte la finalul lui 2026.”, a declarat Smaranda Vornicu.

Iuliana Marciuc, responsabil de proiect, a reamintit parcursul Selecţiei Naţionale din acest an: „Anul trecut, chiar în preajma sărbătorii Crăciunului, am primit cel mai frumos cadou şi, totodată, cea mai grea provocare pentru un producător TV: Selecţia Naţională Eurovision. Am cooptat rapid alături de mine o echipă de oameni valoroşi, profesionişti pe care Televiziunea Română îi are. În martie, am realizat împreună un concurs plin de energie, care a reconstruit brandul Eurovision. După trei zile de preselecţii live, cu interacţiune imediată, finala ne-a adus vocea care ne va reprezenta - Alexandra Căpitănescu, cu o piesă puternică şi un show incendiar. Cu întregul ei proiect şi echipa Universal plecăm astăzi la Viena, spre un nou început, cu un singur deziderat: vom cuceri publicul din toată Europa şi juriile internaţionale şi ne vom întoarce în ţară mândri că suntem români. Povestea continuă”.

Echipa face apel la susținerea publicului

Victor Rebenciuc, Head of Media al delegaţiei, a lansat, la rândul său, un îndemn la susţinere: „După două luni de pregătire intensă, suntem gata de plecarea spre Viena. Urmează două săptămâni pline, cu repetiţii, probe, concerte şi evenimente, iar primul contact cu scena va avea loc luni, 4 mai. Mă bucur că am avut alături o echipă determinată să readucă România în top. Această perioadă a însemnat dezvoltare şi consolidare, iar Alexandra a demonstrat consecvenţă, adaptabilitate şi o viziune artistică clară. Participarea la Eurovision este un moment important în evoluţia sa. Mulţumesc echipei din delegaţie, TVR, Universal Music, tuturor celor implicaţi şi publicului pentru sprijinul acordat Alexandrei, lui Bogdan, Matei, Luca şi Thomas. Publicul îi poate susţine în a doua semifinală, pe 14 mai, de la ora 22:00, votând «03» prin SMS sau online. Hai, România!”.

Semifinalele şi finala competiţiei vor fi transmise în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, în zilele de 12, 14 şi 16 mai 2026, ora 22.00.

Alexandra Căpitănescu este câştigătoarea Selecţiei Naţionale Eurovision 2026 şi una dintre cele mai vizibile voci ale noii generaţii de artişti români. Publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câştigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât şi publicul.

Absolventă a Facultăţii de Fizică şi, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-şi identitatea muzicală în jurul autenticităţii şi al expresiei directe. După câştigarea concursului de talente, artista şi-a consolidat prezenţa pe scena muzicală prin lansări proprii şi colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesa „Choke Me”, cu care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoţională şi blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzaţia de a fi copleşit de propriile gânduri, de frici sau de aşteptări venite din exterior. Mesajul piesei este unul despre conştientizare şi depăşire: despre momentul în care alegi să îţi înfrunţi vulnerabilităţile, să îţi accepţi limitele şi să îţi regăseşti echilibrul. În această construcţie, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forţa de a merge mai departe.

Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele programate pe 12 şi 14 mai şi finala în 16 mai.

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. La ediţia din acest an participă 35 de ţări, România fiind una dintre cele trei reveniri importante în competiţie, alături de Bulgaria şi Republica Moldova.

În cea de-a doua semifinală a Eurovision Song Contest 2026, România va concura alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveţia, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia şi Letonia.

Televiziunea Română, membră a EBU, organizează Selecţia Naţională şi participă la competiţia europeană din anul 1993. Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).