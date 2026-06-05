Explozia, care s-a auzit în tot orașul, a dus la evacuarea de urgență a perimetrului și a unor zone extinse de plajă. După incident, alerta a continuat pentru că armata ucraineană a confirmat că mai sunt trei drone pierdute, care plutesc în derivă pe Marea Neagră, încărcate cu explozibil.

În urmă cu o săptămână, o dronă rusească s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc din Galați și a rănit două persoane.

Ore de tensiune în Portul Constanța

Înainte de aceste momente, au fost ore în care, în Portul Constanța, am avut o bombă cu ceas.

Drona maritimă suspectă a fost observată de dimineață de către doi angajați de la Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, pentru că ajunsese în dana în care se află navele lor de intervenție. Oamenii au dat alarma, iar la ora 06:20 Garda de Coastă a fost alertată.

Obiectul maritim se afla chiar în prova navei Hercules, un remorcher multifuncțional folosit în misiuni complexe de căutare și salvare.

La fața locului au ajuns în scurt timp echipe de intervenție de la Armată și Serviciul Român de Informații. Pirotehniștii au observat că pe dispozitiv ar fi fost activat un mecanism de detonare. În acel moment, responsabilii au decis închiderea zonei din port și stabilirea unui perimetru de siguranță. Zona era securizată atunci când, la ora 10:28, drona maritimă a explodat.

Momentul exploziei, surprins de camere

Mai multe camere de supraveghere au înregistrat, din diferite unghiuri, momentul. Deflagrația a fost surprinsă și de mai multe echipe de televiziune, care transmiteau în direct, printre care și corespondentul televiziunii naționale.

Corespondent Știrile PRO TV: „În urmă cu câteva secunde s-a auzit o bubuitură foarte mare, este un fum negru, gros, și oamenii sunt evacuați în acest moment din Portul Constanța.”

Explozia nu a fost controlată, drona intrând în modul de autodistrugere. Autoritățile au izolat perimetrul pe o rază de un kilometru. Pericolul a fost imens, pentru că în apropiere se aflau mai multe terminale petroliere și un depozit de azotat de amoniu la aproximativ 4 kilometri distanță.

A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Un minut mai târziu, la ora 10:29, a fost declanșat Planul Roșu de Intervenție și au fost trimise zeci de echipaje SMURD și de pompieri, iar la spitalele din Constanța a fost declanșat Planul Alb, care presupune ca toți medicii și asistentele să se prezinte la muncă.

Corespondent Știrile PRO TV: „Cei de la brigada antitero se întorc acum în zona care a fost inițial securizată după ce drona a explodat.”

Populația a primit și două mesaje RO-Alert, la 11:21 și 11:29.

Corespondent Știrile PRO TV: „În Portul Constanța este o întreagă desfășurare de forțe, vedeți foarte mulți pompieri în spatele meu, la câteva minute după ce a explodat drona, aici au fost trimise zeci de echipaje.”

Evacuarea angajaților din port s-a făcut pe un perimetru extins.

Corespondent Știrile PRO TV: „La fața locului sunt polițiștii, jandarmii, dar și specialiștii Serviciului Român de Informații. Toți angajații care lucrează în această zonă a portului au fost trimiși acasă.”

Autoritățile explică măsurile luate

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență: „Noi am aflat de riscul că se va întâmpla acest lucru cu câteva minute înainte. Până atunci nu era sesizat un astfel de risc și era mai degrabă sesizată situația ca fiind sub control, dar era evacuată zona din jurul dronei. Deci autoritățile care erau la fața locului au evacuat perimetrul ca să evite un număr de victime.”

Reporter: „Ce vi s-a spus?”

Bărbat: „Să evacuăm zona cât mai repede...”

Reporter: „V-ați speriat?”

Bărbat: „Puțin, normal, ca toată lumea... se pare că este o dronă...”

Autoritățile au precizat că - pe toată perioada desfășurării acestui eveniment - Marina Ucrainei a informat în timp util partea română despre o dronă navală care și-a pierdut controlul din cauza bruiajului rusesc.

Imediat după identificarea dronei, MApN a luat legătura cu omologii ucraineni, care au confirmat că au pierdut controlul operării a patru drone, în total, așa că în zonă a început căutarea cu două elicoptere a celorlalte dispozitive.

Apoi, responsabilii au primit și informația că celelalte trei drone s-au detonat - două în larg și a treia în afara portului. Confirmarea acestor evenimente a venit atât de la partea ucraineană, cât și din datele obținute de autoritățile române.