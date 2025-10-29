Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping. Motivul pentru care cei mai puternici oameni din lume au ales orașul Busan

China a anunţat că preşedintele Xi Jinping urmează să se întâlnească cu omologul său american Donald Trump joi, în Coreea de Sud, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), în contextul unor tensiuni comerciale între cele două ţări.

Xi Jinping şi Donald Trump urmează să discute despre ”relaţiile bilaterale şi probleme de interes comun”, a anunţat miercuri într-un comunicat Ministerul chinez de Externe.

China nu a confirmat niciodată, până acum, organizarea acestui summit Xi-Trump.

Mult așteptatele discuții dintre Xi Jinping și Donald Trump, în marja summitului APEC, sunt programate pentru joi, la Busan, Coreea de Sud - la aproximativ 85 km de principalele evenimente ale forumului din Gyeongju, scrie South CHina Morning Post (SCMP).

Potrivit sursei citate, cei mai puternici oameni din lume au ales orașul Busan, departe de locul desfășurării summitului APEC, din considerații de securitate.

Beijingul spune că Trump și Xi se vor întâlni la Busan pentru a „face schimb de opinii cu privire la relațiile bilaterale și problemele de interes reciproc”.

Trump și Xi vor avea ”discuții aprofundate”

Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, a declarat că cei doi lideri se vor angaja în discuții aprofundate pe tema „problemelor strategice și pe termen lung” privind relațiile bilaterale.

„Suntem dispuși să colaborăm cu partea americană pentru a asigura rezultate pozitive în urma acestei întâlniri, oferind noi îndrumări și injectând un nou impuls dezvoltării stabile a relațiilor China-SUA”, a adăugat Guo.

Vorbind miercuri dimineață cu reporterii de la bordul aeronavei Air Force One, Trump a declarat că se așteaptă să discute cu Xi despre fluxurile de fentanil către SUA și despre fermierii americani.

