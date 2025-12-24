Moș Crăciun și-a început oficial misiunea de a livra cadouri în jurul lumii. Urmărește traseul în timp real. VIDEO

24-12-2025 | 12:54
Moș Crăciun a pornit în misiunea sa anuală, livrând cadouri copiilor din întreaga lume. NORAD permite publicului să urmărească în timp real traseul saniei și al renilor săi, de la Polul Nord până în cele mai îndepărtate colțuri ale planetei.

Aura Trif

Spre deosebire de Crăciunurile de odinioară, îl putem urmări pe Moş Crăciun şi renii săi pe măsură ce vin în metropole, dar şi în sate uitate de lume.

Cu ce viteză va zbura Moș Crăciun

Moş Crăciun va călători 510.000.000 de kilometri, în ziua de Ajun, la o viteză fabuloasă de 10.703.437,5 km/h. Presupunând că în fiecare gospodărie există trei copii, Moşul ar trebui să facă 233.000.000 de opriri.

El trebuie să viziteze 390.000 de case pe minut şi, în urma efortului, va fi consumat aproximativ 71.764.000.000 de calorii.

Prima oprire a lui Moş Crăciun va fi Republica Kiribati, din Oceanul Pacific, înainte de a face înconjurul lumii, livrând cadouri copiilor din Noua Zeelandă, Australia, Japonia, Asia, Africa, Europa, Canada, Statele Unite, Mexic şi America Centrală şi de Sud.

Cum este monitorizat traseul lui Moș Crăciun

Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială folosește sateliți, radare și chiar avioane de luptă pentru a urmări clipă de clipă călătoria lui Moș Crăciun. Ajută în mod clar faptul că Rudolf, cel mai faimos ren al Moșului, are un nas roșu și luminos. NORAD se achită de această datorie din1955.

„Acum 70 de ani, un copil a format din greșeală umărul predecesorului NORAD, care era Comandamentul Continental de Apărare Aeriană. Colonelul care a răspuns la telefon a auzit un copil întrebând: „Unde este Moș Crăciun?" Și a realizat că, din moment ce noi urmărim tot ce se află deasupra Americii de Nord, putem vedea unde este Moș Crăciun și îi poate răspunde. Așa s-a născut tradiția noastră”, a declarat purtătorul de cuvând al NORAD.

În Ajun, peste 1.000 de voluntari, militari și civili, răspund la un număr de telefon special și le împărtășesc curioșilor detalii despre locul unde a ajuns sania Moșului. Anul acesta, pentru prima oară, baza militară din Colorado, primește și apeluri pe internet.

Col. Kelly Frushour, purtătorul de cuvând al NORAD: Anul trecut am primit aproape 400.000 de apeluri telefonice. Anul acesta credem că vom primi și mai multe.

Puteţi urmări mişcările lui Moş Crăciun în întreaga lume pe site-ul NORAD (https://www.noradsanta.org/en/)

Sursa: News.ro

