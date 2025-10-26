Trump a început turneul în Asia semnând mai multe acorduri. Peste câteva zile se va întâlni cu Xi Jinping

Donald Trump a semnat duminică, în Malaysia, o serie de acorduri comerciale cu ţări asiatice, sperând să facă acelaşi lucru, peste câteva zile, cu Xi Jinping într-o întâlnire crucială pentru economia mondială, relatează AFP, preluat de News.ro.

Locatarul Casei Albe, primit cu onoruri la Kuala Lumpur, în prima etapă a turneului său în Asia, a cosemnat şi un acord de încetare a focului între Cambodgia şi Thailanda, pe care l-a catalogat drept „istoric”.

Trump semnează acorduri comerciale și de pace

Negocieri comerciale între China şi Statele Unite, începute sâmbătă în capitala malaysiană, s-au încheiat duminică încurajator, înaintea întâlniri prevăzute joi cu Xi Jinping în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) în Correa de Sud, menită să pună capăt războiului comercial americano-chinez.

„Cred că vom ajunge la un acord bun cu China”, a dat asigurări Trump în faţa presei, duoă ce a ameninţat în octombrie să impună taxe vamale suplimentare de 100% produselor chinezeşti începând de la 1 noiembrie.

Reprezentantul chinez al Comerţului Internaţional, Li Chenggang, a subliniatvcă Beijingul şi Washingtonul au ajuns la un „consens preliminar” în vederea soluţionării diferendelor lor comerciale,

La rândul său, secretarul american al Trezoreriei Scott Bessent a apreciat duminică că discuţiile sale cu vicepremierul chinez He Lifeng, la Kuala Lumpur, au permis „pregătirea întâlnirii liderilor într-un context foarte pozitiv”.

El a dat asigurări la postul ABC News că China ia în calcul să-şi reia achiziţiile de soia americană şi să amâne impunerea unor restricţii impuse exportului de pământuri rare, anunţate în octombrie.

Trump mediază conflictele regionale

Potrivit lui Bessent, acest lucru îi permite în schimb Beijingului să evite taxele vamale suplimentare de 100% pe care Donald Trump ameninţa să i le impună.

Donald Trump - angajat pe multiple fronturi - a semnat duminică, la Kuala Lumpur, în marja unui summit al Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), un acord încetarea focului între Thailanda şi Cambodgia.

Cele două ţări - inamice într-un vechi diferend frontalier - s-au înfruntat în iulie la frontieră. Aceste confruntări armate s-au soldat cu cel puţin 43 de morţi şi deplasări masive de populaţie.

Este un „pas monumental” către pace, a dat asigurări duminică Trump rederindu-se la acest text care prevede desfăşurarea unor observatori regionali şi eliberarea a 18 prizonieri cambodgieni.

Thailanda şi Cambodgia au convenit un armistiţiu, la 28 iulie, în urma unei intervenţii a lui Donald Trump, a premierului malaysian Anwar Ibrahim şi unor negociatori chinezi.

Însă locatarul Casei Albe şi-a atribuit meritul.

„N-ar trebui să spun că este un hobby, pentru că este mai serios decât un hobby, dar sunt bun la asta îşi îmi place”, a declaratel duminică despre activităţile sale de mediator.

El a adăugat că a încheiat, în paralel, „un important acord comercial cu Cambodgia şi un acord foarte important cu privire la minerale critice cu Thailanda”.

În prima sa vizită în Malaysia în calitate de preşedinte, Donald Trump a fost primit cu mare pompă.

Anwar Ibrahim s-a dus să-l primească cu covorul roşu pe pista aeroportului.

Republicanl a părut într-o dspoziţie foarte bună. El a schiţat o coregrafie în faţa unei trupe de dans tradiţional.

Este o primire foarte dragă lui Donald Trump, care s-a concretizat prin semnarea duminică a unui acord cu Malaysia privind comerţul şi minerale.

Trump se întâlnește cu lideri globali

Donald Trump, atent să atenueze tendiunile bilaterale, s-a întâlnit cu preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, un lider cu care a intrat într-o încleştare politico-comercială.

„Ar trebui să putem să ajungem la acorduri bune pentru ţările noastre”, i-a dat asigurări Trump omologului său brazilian.

Preşedintele american este aşteptat luni în Japonia.

El urmează să se întâlnească cu noul premier, naţionalista Sanae Takaichi.

Înainte să plece de la Washington, Donald Trump s-a declarat ”deschis” unei întâlniri cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, o întâlnire care ar constitui o premieră din 2019.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













