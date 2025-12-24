De ce se pune popcorn în brad - originea unei tradiții surprinzătoare de Crăciun

Înainte ca globurile și instalațiile să umple brazii de Crăciun, oamenii decorau cu ce aveau la îndemână. Popcornul era una dintre cele mai simple și accesibile alegeri.

Ușor de făcut, ieftin și cu o semnificație aparte, șiragul de popcorn a devenit, în timp, o tradiție surprinzătoare care a rezistat peste generații. Află de ce se pune popcorn în bradul de Crăciun și care este originea acestei tradiții vechi.

Originea ornamentelor naturale din bradul de Crăciun

Această idee de a pune șiraguri de floricele de porumb și nu numai printre ramurile bradului a pornit din Statele Unite, undeva în secolul al XIX-lea. Potrivit Mentalfloss.com, Charles Minnigerode, un profesor de origine germană, ar fi împodobit un brad astfel încă din 1842, în Williamsburg.

Obiceiul a prins repede, mai ales printre imigranții germani stabiliți în America care au început să fie creativi, să coloreze floricelele și să adauge nuci sau merișoare pentru un aspect vesel. Cel mai probabil, coloniștii au adaptat o veche tradiție din Germania, unde pomii de iarnă se decorau cu mere și alte fructe. Totuși, folosirea floricelelor de porumb pe post de ornament este mult mai veche. De exemplu, aztecii îl foloseau în ritualurile lor și își accesorizau hainele cu aceste „crănțănele”.

De ce se pune popcorn în bradul de Crăciun

Decorarea bradului cu ornamente naturale nu ține doar de frumusețea acestuia, ci simbolizează și recunoștința pentru darurile pe care ni le oferă pământul și speranța că anul care vine va fi unul bogat din acest punct de vedere. Acest obicei ne duce cu gândul înapoi în timp, la vechii „pomi ai Paradisului” din tradiția medievală. Atunci, copacii erau împodobiți cu mere roșii și dulciuri, ca o reprezentare directă a Grădinii Edenului și a belșugului lăsat de Dumnezeu.

În timp, șiragurile de popcorn și fructele uscate au devenit un simbol al sărbătoririi recoltei și a naturii care renaște după fiecare iarnă. În trecut, nimic nu era pus la întâmplare în bradul de Crăciun. Fiecare element avea povestea și rolul lui: mărul simboliza dorința pentru sănătate, nucile simbolizau tăria și rezistența, în timp ce lumânările aveau rolul de a proteja casa și familia împotriva energiilor negative.

Cum se făcea șiragul de popcorn acum 100 de ani

În urmă cu peste un secol, crearea acestor ghirlande nu era doar o simplă activitate, ci un moment frumos petrecut în familie. Totul începea în bucătărie, unde porumbul era pregătit și lăsat apoi să se răcească. Floricelele trebuiau să fie reci și puțin uscate, în caz contrar, se sfărâmau imediat când încercai să le găurești cu acul.

Deși tehnica era simplă, aveai nevoie de multă răbdare. Cu un ac gros și o ață rezistentă, fie ață cerată, fie chiar ață dentară sau nailon de pescuit, se înșira fiecare bob, unul câte unul, având grijă să stea strâns lipite. Pentru o pată de culoare, oamenii mai adăugau fructe uscate, cum ar fi merișoare, stafide sau felii de portocală.

Acest obicei a fost inspirat parțial din tradiția germană, unde brazii se decorau cu mere și nuci. În perioadele dificile, cum a fost Marea Criză Economică, această decorațiune a rămas preferata tuturor, fiindcă era singura metodă accesibilă de a aduce spiritul sărbătorii în casă fără a cheltui bani pe ornamente scumpe.

Tradiții din lume cu ornamente naturale în brad

Decorarea bradului cu elemente naturale sau comestibile nu este un obicei pe care îl găsim doar la americani. În toată lumea, oamenii au găsit metode creative de a aduce natura în casele lor de sărbători sau de a economisi bani.

De exemplu, în Statele Unite, șiragurile de popcorn și merișoare erau nelipsite în secolele trecute. Oamenii le puneau atât în bradul din casă, cât și în copacii din curte. În Olanda, brazii sunt adesea împodobiți cu kerstkransjes. Aceștia sunt niște biscuiți delicioși în formă de coroniță, legați cu panglici roșii. Finlandezii au și ei ceva aparte: himmeli. Sunt decorațiuni geometrice realizate din paie de secară și se spune despre acestea că aduc norocul în casă.

Polonezii au păstrat mult timp tradiția de a pune în brad mere, nuci și lumânări, fiecare având rolul ei: mărul pentru sănătate, nuca pentru prosperitate și lumânarea pentru liniște sufletească și alungarea energiilor negative. Chiar și în Japonia, unde Crăciunul nu este neapărat o sărbătoare cu așa însemnătate, oamenii își pun amprenta creativă prin origami: lebede și păsări din hârtie lucrate manual. Să nu uităm nici de Ucraina, unde pânzele de păianjen argintii din brad amintesc de o legendă veche despre noroc.

Ornamente naturale pentru bradul de Crăciun

Iată 10 idei de ornamente naturale pentru bradul de Crăciun și cum se realizează, potrivit Countryliving.com. Sunt simple, ai nevoie doar de materiale naturale și aduc un farmec aparte casei.

Portocale aromate cu cuișoare: Este un ornament clasic, de pe vremea reginei Victoria, iar toată casa ta va mirosi a Crăciun. Iei o felie de portocală uscată și o legi cu o panglică frumoasă, ca și cum ai împacheta un cadou, lăsând o buclă sus pentru a o putea agăța în brad. În spațiile rămase libere pe coajă, înfigi cuișoare întregi.

Lumânări de hârtie: Corpul lumânării îl faci dintr-un tubuleț de hârtie albă rulată, iar „flacăra” o decupezi din hârtie lucioasă galbenă sau te folosești de o beteală mică cu fir metalic.

Turtă dulce care nu se strică: Decupează forma de omuleț dintr-o bucată de fetru maro. Ca să fie mai amuzant, poți să tai o bucățică dintr-un picior sau cap, ca și cum cineva ar fi mușcat din el. Nu-ți trebuie mașină de cusut, poți lipi marginile sau le poți coase rapid la mână.

Brăduți din crenguțe: Nu trebuie să mergi la magazin pentru asta, e suficientă o plimbare în parc. Adună câteva crenguțe de brad și taie-le în dimensiuni diferite. Lipește-le unele peste altele ca să formezi un triunghi care seamănă cu un brad. Îi poți picta cu verde sau îi lași așa, natural. La final, decorează-i cu nasturi mici sau sfoară colorată.

Stele Waldorf: Sunt acele stele de hârtie pliate, adesea văzute în școli, care lasă lumina să treacă prin ele. Se fac prin tehnici de origami și arată minunat dacă folosești hârtie cerată sau semi-transparentă. Fă mai multe, de dimensiuni diferite, și agață-le lângă luminițele din brad.

Brăduți pufoși din lână: Dacă ai resturi de lână colorată, fă niște brăduți texturați. Ai nevoie de un suport (un băț sau un con de carton) pe care înfășori firele de lână până obții un aspect „ciufulit” și simpatic.

Mănunchi de scorțișoară în miniatură: Acesta este probabil cel mai drăguț ornament. Imaginează-ți un suport de cărat lemne, dar în miniatură. Tai o bucată mică de material textil (cam 5 x 12 cm) și o folosești ca „sac”. În loc de bușteni, pui înăuntru bețe de scorțișoară legate mănunchi. Le fixezi cu puțin lipici și le agăți în brad.

Gnomi din sfoară: Poți face acești gnomi simpatici folosind doar carton și sfoară. Decupează un triunghi din carton (cam 5 cm lățime) și înfășoară-l strâns în sfoară, lipind capetele. Asta va fi căciula gnomului. Pentru nas, lipește o mărgea de lemn chiar sub marginea căciulii.

