„Silent Night”, concert special de Ajun de Crăciun, în Piața Constituției din Capitală. Accesul este gratuit

Bucureştenii sunt aşteptaţi miercuri seară, în Piaţa Constituţiei, la concertul extraordinar din Ajun de Crăciun - "Silent Night".

Primăria Municipiului Bucureşti anunţă, pe Facebook, că evenimentul are loc de la ora 20:00 până la ora 22:00.

''Vă aşteptăm la o seară magică! De la ora 20:00, în Piaţa Constituţiei, întâmpinăm împreună Naşterea Domnului la concertul extraordinar din Ajun de Crăciun: 'Silent Night' '', informează PMB.

Concertul este susţinut de Orchestra Metropolitană Bucureşti, dirijată de maestrul Daniel Jinga.

Voci inconfundabile vor răsuna în această seară plină de emoţie: Marcel Pavel, Luminiţa Anghel, Nico, Andrei Lazăr, Mihai Georgescu, Sanda Ladoşi, Iordache Basalic şi Vlad Miriţă, mai arată sursa citată.

Accesul este gratuit.

