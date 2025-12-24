„Silent Night”, concert special de Ajun de Crăciun, în Piața Constituției din Capitală. Accesul este gratuit

24-12-2025 | 14:42
targ craciun piata constitutiei
Bucureştenii sunt aşteptaţi miercuri seară, în Piaţa Constituţiei, la concertul extraordinar din Ajun de Crăciun - "Silent Night".

Aura Trif

Primăria Municipiului Bucureşti anunţă, pe Facebook, că evenimentul are loc de la ora 20:00 până la ora 22:00.

''Vă aşteptăm la o seară magică! De la ora 20:00, în Piaţa Constituţiei, întâmpinăm împreună Naşterea Domnului la concertul extraordinar din Ajun de Crăciun: 'Silent Night' '', informează PMB.

Concertul este susţinut de Orchestra Metropolitană Bucureşti, dirijată de maestrul Daniel Jinga.

Voci inconfundabile vor răsuna în această seară plină de emoţie: Marcel Pavel, Luminiţa Anghel, Nico, Andrei Lazăr, Mihai Georgescu, Sanda Ladoşi, Iordache Basalic şi Vlad Miriţă, mai arată sursa citată.

Accesul este gratuit. 

Sursa: Agerpres

