INSP: Alertă epidemiologică în România. A fost confirmat primul deces provocat de gripă în acest sezon

Stiri actuale
24-12-2025 | 13:41
×
Codul embed a fost copiat

INSP anunţă că a fost confirmat primul deces provocat de gripă din acest sezon, o femeie de 88 de ani din Cluj, nevaccinată, care suferea şi de alte afecţiuni.

autor
Mihaela Ivăncică

Numărul cazurilor de gripă înregistrate în săptămâna 15.21 decemrbei a fost 11.174, aproape dublu faţă de săptămâna precedentă, cele mai multe cazuri fiind înregistrate în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Botoşani, Bihor, Iaşi, Neamţ.

”În săptămâna 15.12.2025 – 21.12.2025 (S 51/2025) au fost raportate: 102.655 cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 3.7% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (99.034) şi cu 15.2% mai multe cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (89.109). Variaţia în plus faţă de media calculată de 69.708 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 47.3%”, anunţă INSP.

Creștere de cinci ori față de sezonul precedent

INSP raportează 11.174 cazuri de gripă clinică la nivel naţional, comparativ cu 5.701 înregistrate în săptămâna precedentă, de 5 ori mai multe comparativ cu cele din aceeaşi săptămână a sezonului precedent (2.238) şi de 6.9 ori mai multe faţă de media ultimelor 5 sezoane (1.623).

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate judeţe, cele mai multe fiind în municipiul Bucureşti (1.696) şi în judeţele Cluj (843), Botoşani (826), Bihor (801), Iaşi (700) şi Neamţ (616).

Citește și
oameni pe strada, masti, covid
Peste 5.700 de cazuri de gripă, raportate într-o săptămână. Județele cu cele mai multe îmbolnăviri

”Având în vedere succesiunea a 3 săptămâni care au evoluat cu o intensitate înaltă a activităţii gripale, cu depăşirea mediei faţă de sezoanele anterioare şi cu o răspândire geografică extinsă a circulaţiei virusurilor gripale la nivelul întregii ţări, putem vorbi de o situaţie de alertă epidemiologică”, precizează INSP.

De asemenea, au fost înregistrate 62 cazuri de infecţii respiratorii acute severe (SARI), cu 11 mai multe faţă de săptămâna precedentă şi cu 20 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a sezonului precedent, şi 133 cazuri de gripă confirmată de laborator (60 cu virus gripal AH3, 5 cu virus gripal AH1 şi 68 cu virus gripal A nesubtipat).

Bilanțul cazurilor confirmate de laborator de la începutul sezonului

”De la începutul sezonului au fost raportate: 294 cazuri de gripă confirmate de laborator, din care: 59 cazuri cu virus gripal A nesubtipat , 119 cu virus gripal AH3, 13 cu virus gripal AH1, 3 cazuri cu virus gripal B”, precizează INSP.

A fost comunicat primul deces confirmat cu virus gripal din acest sezon, o femeie în vârstă de 88 de ani, din jud.Cluj, având condiţii medicale pre-existente, dar neînregistrată în RENV ca fiind vaccinată anti-gripal, confirmată cu virus gripal tip A, subtip H3.

Până la data de 21.12.2025 au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) un număr de 1.252.642 de vaccinări antigripale (1.227.743 fiind pentru grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 5.835 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate. 

Sursa: News.ro

Etichete: deces, insp, gripa,

Dată publicare: 24-12-2025 13:33

Articol recomandat de sport.ro
E gata ”colosul” de 23.000.000€ din România! Imagini spectaculoase
E gata ”colosul” de 23.000.000€ din România! Imagini spectaculoase
Citește și...
Ministerul Sănătăţii: Gripă și infecții respiratorii în creștere în România. Recomandări pentru prevenirea îmbolnăvirilor
Stiri actuale
Ministerul Sănătăţii: Gripă și infecții respiratorii în creștere în România. Recomandări pentru prevenirea îmbolnăvirilor

Ministerul Sănătăţii informează populaţia că, în această perioadă, se înregistrează o intensitate crescută a activităţii gripale, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale şi a altor infecţii virale respiratorii la nivelul întregii ţări.

Peste 5.700 de cazuri de gripă, raportate într-o săptămână. Județele cu cele mai multe îmbolnăviri
Stiri Sanatate
Peste 5.700 de cazuri de gripă, raportate într-o săptămână. Județele cu cele mai multe îmbolnăviri

Peste 5.700 de cazuri de gripă clinică au fost înregistrate, la nivel naţional în ultima sătămână, numărul fiind aproape dublu faţă de cel din săptămâna precedentă, notează INSP.

„Toate regiunile sunt pe roșu”. Epidemie de gripă în Franța. Spitalele sunt în alertă
Stiri externe
„Toate regiunile sunt pe roșu”. Epidemie de gripă în Franța. Spitalele sunt în alertă

De la începutul lunii decembrie, epidemia de gripă s-a instalat durabil în toate regiunile metropolitane franceze, care se află acum la un nivel maxim de alertă, vârful fiind aşteptat în perioada sărbătorilor, relatează AFP, preluat de News.ro.

OMS anunță un sezon de gripă neobișnuit, din cauza noii tulpini. Ce se întâmplă în statele unde a s-a răspândit
Stiri Sanatate
OMS anunță un sezon de gripă neobișnuit, din cauza noii tulpini. Ce se întâmplă în statele unde a s-a răspândit

Gripa se răspândeşte în această iarnă în regiunea europeană a mai devreme decât în mod obişnuit, o nouă tulpină dominantă A(H3N2) exercitând o presiune suplimentară asupra sistemelor sanitare din unele ţări.

Sezonul de gripă a început mai devreme în România. O tulpină nouă circulă intens și la nivel european. Ce recomandă medicii
Stiri Sanatate
Sezonul de gripă a început mai devreme în România. O tulpină nouă circulă intens și la nivel european. Ce recomandă medicii

Sezonul de gripă a debutat mai devreme în România, cu un număr ridicat de îmbolnăviri față de anul trecut. O tulpină nouă circulă intens și la nivel european, afectând mai ales copiii și tinerii.

Recomandări
Plan de pace în Ucraina ”în 20 de puncte”. Volodimir Zelenski spune că este ”cadrul principal pentru încheierea războiului”
Stiri externe
Plan de pace în Ucraina ”în 20 de puncte”. Volodimir Zelenski spune că este ”cadrul principal pentru încheierea războiului”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că Statele Unite își doresc încheierea unui acord final de pace, după raportul prezentat de negociatorii ucraineni conduși de Rustem Umerov în urma discuțiilor cu emisarii americani.

Subprefectul de Olt, sub control judiciar după ce ar fi tras cu Kalașnikovul într-un poligon MApN. Nu mai poate ocupa funcția
Stiri actuale
Subprefectul de Olt, sub control judiciar după ce ar fi tras cu Kalașnikovul într-un poligon MApN. Nu mai poate ocupa funcția

Suspectați că ar fi tras cu arme Kalașnikov fără drept, într-un poligon al Ministerului Apărării, prefectul și subprefectul județului Olt au fost audiați până târziu în noapte.

Urmărește în timp real traseul lui Moș Crăciun în jurul lumii. Unde aduce acum cadouri
Stiri actuale
Urmărește în timp real traseul lui Moș Crăciun în jurul lumii. Unde aduce acum cadouri

Moș Crăciun a pornit în misiunea sa anuală, livrând cadouri copiilor din întreaga lume. NORAD permite publicului să urmărească în timp real traseul saniei și al renilor săi, de la Polul Nord până în cele mai îndepărtate colțuri ale planetei.

Top citite
1 Rovaniemi - Casa lui Moș Crăciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Casa lui Moș Crăciun din Laponia. Unde se află și ce poți face în acest loc de poveste
2 popcorn craciun
Shutterstock
Stiri Diverse
De ce se pune popcorn în brad - originea unei tradiții surprinzătoare de Crăciun
3 Venus in balanta
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Ce aduce pentru zodii Venus în Capricorn - se anunță stabilitate, relații serioase și clarificări
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 24 Decembrie 2025

03:35:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
23 Decembrie 2025

01:30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28