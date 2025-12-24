O insulă de 80 de ori mai mică decât Bucureștiul are nevoie de un angajat. Postul este plătit cu aproape 30.000 de euro

24-12-2025 | 15:55
insula handa
O insulă pustie din Scoția are nevoie de un nou ranger, anunță Scottish Wildlife Trust (SWT), o organizația dedicată protejării naturii. Postul este pentru șase luni, iar plata este de 30.000 de euro pentru toată perioada.

Lorena Mihăilă

Insula Handa este un petic de pâmânt nelocuit, situat în largul coastei de nord-vest a Scoției, în regiunea Highlands, pe țărmul Atlanticului de Nord, scrie BBC.

Insula Handa are aproximativ 307 hectare (n.r. aproape de 80 de ori mai mică decât Bucureștiul care are 24.000 de hectare) și este accesibilă printr-o traversare de aproximativ 10 minute cu un mic feribot din satul Tarbet, o comunitate foarte mică aflată la câțiva kilometri de Scourie, localitate care numără în jur de 200 de persoane. Rolul vine cu câteva provocări — inclusiv deplasări săptămânale cu barca până pe continent pentru spălat hainele și cumpărat provizii.

Pentru acest post este necesară o bună cunoaștere a faunei sălbatice, iar abilitățile excelente de comunicare cu oamenii sunt foarte apreciate.

„Handa este un loc izolat, iar oamenii cu care lucrezi sunt și cei cu care socializezi seara, așa că avem nevoie de cineva care se simte confortabil cu viața în comunitate”, a declarat Rab Potter, manager de zonă pentru rezervațiile SWT.

Responsabilitățile angajatului

Ultimii locuitori permanenți ai insulei Handa au plecat în secolul al XIX-lea, lăsând insula în grija zecilor de mii de păsări marine, precum pufinii, guillemot-ii și razorbill-ii.

Postul de ranger, care oferă un salariu de 26.112 lire sterline, circa 30.000 de euro, presupune monitorizarea faunei sălbatice, coordonarea unei echipe de voluntari și contribuția la gestionarea celor aproximativ 8.000 de vizitatori ai insulei în timpul verii.

„Candidatul ideal este cineva care nu doar poate conduce o echipă de voluntari, ci poate și locui alături de ei”, a spus Potter.
„Trebuie să fie descurcăreț, capabil să găsească soluții pentru probleme neprevăzute și să își planifice activitatea în funcție de vremea schimbătoare, care uneori poate însemna lipsa feriboturilor timp de mai multe zile. De asemenea, este necesară o bună experiență în monitorizarea faunei, în special a păsărilor marine.”

Cazarea este asigurată gratuit, într-un adăpost tradițional, construit special pentru rangeri. Totuși, deplasările regulate către continent vor fi indispensabile pentru spălat, cumpărături și aprovizionarea cu butelii de gaz, folosite pentru gătit și încălzire. Postul este disponibil pentru perioada martie – septembrie anul viitor.

Sursa: BBC

