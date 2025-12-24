Radu Drăguşin, dorit de AS Roma. Clubul ia în considerare transferul fostului fundaş de la Genoa

24-12-2025 | 15:54
Radu Drăgușin

Clubul AS Roma este interesat de Radu Drăguşin, fundaşul român al echipei engleze Tottenham Hotspur, scrie La Gazzetta dello Sport, citată de site-ul Football Italia.

Ioana Andreescu

AS Roma ia în considerare transferul fostului fundaș de la Genoa și Juventus sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare.

Potrivit Gazzetta dello Sport, antrenorul Gian Piero Gasperini este un admirator al lui Drăgușin, iar internaționalul român este tentat să vină la formația din capitala Italiei pentru a-și relansa cariera.

Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham la zece luni de la accidentarea gravă suferită la genunchi, fiind rezervă neutilizată la meciul pierdut sâmbătă, pe teren propriu, de londonezi în fața lui Liverpool, scor 1-2, în Premier League.

Roma, activă pe piața transferurilor din iarnă

Roma este hotărâtă să-și întărească echipa în perioada de transferuri din ianuarie, având ca obiectiv calificarea în Liga Campionilor în acest sezon.

Radu Drăgușin
Radu Drăguşin, interviu la Londra, înainte de revenirea pe gazon: „A fost o perioadă foarte grea pentru mine”. VIDEO

Gazzetta relatează că giallorossi vor să transfere patru jucători luna viitoare: doi atacanți, un fundaș central și, eventual, un mijlocaș central. Numele ideale pentru ofensivă sunt Giacomo Raspadori și Joshua Zirkzee, iar pentru postul de fundaș central este luat în calcul Drăgușin.

După Crăciun, Roma va relua discuțiile cu conducerea lui Atletico Madrid, încercând să ajungă la un acord în condiții favorabile pentru readucerea lui Raspadori în Italia.

Zirkzee și Frendrup, alte ținte importante pentru giallorossi

În ceea ce-l privește pe Zirkzee, giallorossi insistă asupra unui împrumut cu opțiune de cumpărare, însă Manchester United nu este încă pe deplin convinsă să se despartă de atacantul olandez în perioada de transferuri din iarnă.

Marea țintă pentru mijlocul terenului este Morten Frendrup de la Genoa, grupare deținută de Dan Șucu. Cele două cluburi ar putea discuta despre un schimb cu Nicolo Pisilli, care s-ar reuni cu tehnicianul Daniele De Rossi, un mare admirator al promițătorului mijlocaș italian.

