Donald Trump, turneu în Asia. Se va întâlni cu președintele Chinei, dar vrea să se vadă și cu Kim Jong Un: ”Mi-ar plăcea”

Președintele american Donald Trump a pornit într-un turneu în Asia. El se va întâlni cu președintele Chinei, dar și-a exprimat dorința de a-l întâlni și pe dictatorul nord-coreean Kim Jong Un.

Reporter: Vă veți întâlni cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un?

Donald Trump: Da, mi-ar plăcea.

Reporter: În timpul acestei călătorii...

Donald Trump: Nu știu sigur încă, îl vom anunța. Dar el știe că voi fi acolo, la summit, noi doi ne înțelegem foarte bine!

În timpul primului său mandat, Trump a fost primul președinte american în exercițiu care a pășit în Coreea de Nord.

Chiar dacă s-au întâlnit de trei ori, până acum el nu a reușit să-l convingă pe Kim Jong Un cu privire la programul de dezarmare nucleară.

Între timp, Coreea de Nord a efectuat mai multe teste cu rachete inter-continentale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













