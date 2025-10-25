Donald Trump, turneu în Asia. Se va întâlni cu președintele Chinei, dar vrea să se vadă și cu Kim Jong Un: ”Mi-ar plăcea”

25-10-2025 | 19:30
Intrevedere Donald Trum-Kim Jong-un - 6
Getty

Președintele american Donald Trump a pornit într-un turneu în Asia. El se va întâlni cu președintele Chinei, dar și-a exprimat dorința de a-l întâlni și pe dictatorul nord-coreean Kim Jong Un.

Reporter: Vă veți întâlni cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un?
Donald Trump: Da, mi-ar plăcea.
Reporter: În timpul acestei călătorii...
Donald Trump: Nu știu sigur încă, îl vom anunța. Dar el știe că voi fi acolo, la summit, noi doi ne înțelegem foarte bine!

În timpul primului său mandat, Trump a fost primul președinte american în exercițiu care a pășit în Coreea de Nord.

Chiar dacă s-au întâlnit de trei ori, până acum el nu a reușit să-l convingă pe Kim Jong Un cu privire la programul de dezarmare nucleară.

Între timp, Coreea de Nord a efectuat mai multe teste cu rachete inter-continentale.

trump putin
Răspunsul lui Trump după ce Putin a spus că Rusia este imună la sancțiunile SUA
Greșeala fatală a tinerei de 29 de ani care a murit pe un traseu dificil din Masivul Piatra Craiului

Dată publicare: 25-10-2025 18:25

Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat": „De aia a scăpat de knockout"
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat": „De aia a scăpat de knockout"
CNN: Un „prieten" anonim al lui Trump a donat 130 de milioane de dolari Pentagonului pentru a plăti armata
CNN: Un „prieten” anonim al lui Trump a donat 130 de milioane de dolari Pentagonului pentru a plăti armata

Administrația Trump intenționează să folosească o donație de 130 de milioane de dolari, oferită de un aliat anonim al președintelui, pentru a plăti soldații activi în perioada blocajului guvernamental, a confirmat vineri Departamentul Apărării.

Răspunsul lui Trump după ce Putin a spus că Rusia este imună la sancțiunile SUA
Răspunsul lui Trump după ce Putin a spus că Rusia este imună la sancțiunile SUA

De la Bruxelles, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a plecat la Londra. Liderul de la Kiev participă vineri la reuniunea așa-numitei „coaliții a voluntarilor”, în încercarea de a consolida sprijinul internațional împotriva Rusiei.

Salariile restante din Armata SUA, plătite de „un prieten" de-ai lui Trump. Este un donator privat bogat
Salariile restante din Armata SUA, plătite de „un prieten” de-ai lui Trump. Este un donator privat bogat

Armata SUA e plătită din donații, a recunoscut președintele Donald Trump, care a spus că salariile militarilor au fost acoperite de un donator privat, „un prieten” pe perioada blocajului guvernamental bugetar.

Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație pe anumite străzi din București
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație pe anumite străzi din București

Numărăm deja orele până la ceremonia istorică de sfințire a picturii celui mai amplu edificiu religios ridicat în ultimii 100 de ani în România.

Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace "este aproape", "o soluție diplomatică"
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape” de a ajunge la o soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului.

România trece la ora de iarnă. Uniunea Europeană ar putea relua discuțiile despre renunțarea la schimbarea orei
România trece la ora de iarnă. Uniunea Europeană ar putea relua discuțiile despre renunțarea la schimbarea orei

În noaptea dinspre sâmbătă spre duminică trecem la ora de iarnă. Dăm ceasurile înapoi și ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din an. În ultimele decenii, mai multe țări din lume au renunțat la schimbarea orei.

