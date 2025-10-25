Donald Trump, turneu în Asia. Se va întâlni cu președintele Chinei, dar vrea să se vadă și cu Kim Jong Un: ”Mi-ar plăcea”
Președintele american Donald Trump a pornit într-un turneu în Asia. El se va întâlni cu președintele Chinei, dar și-a exprimat dorința de a-l întâlni și pe dictatorul nord-coreean Kim Jong Un.
Reporter: Vă veți întâlni cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un?
Donald Trump: Da, mi-ar plăcea.
Reporter: În timpul acestei călătorii...
Donald Trump: Nu știu sigur încă, îl vom anunța. Dar el știe că voi fi acolo, la summit, noi doi ne înțelegem foarte bine!
În timpul primului său mandat, Trump a fost primul președinte american în exercițiu care a pășit în Coreea de Nord.
Chiar dacă s-au întâlnit de trei ori, până acum el nu a reușit să-l convingă pe Kim Jong Un cu privire la programul de dezarmare nucleară.
Între timp, Coreea de Nord a efectuat mai multe teste cu rachete inter-continentale.
25-10-2025 18:25