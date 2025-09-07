Reuters a eliminat, la cererea televiziunii chineze, înregistrarea video cu Putin și Xi Jinping discutând despre nemurire

La cererea Televiziunii Centrale Chineze (CCTV), Reuters a eliminat o înregistrare video de patru minute de la paradă militara de la Beijing, în care Vladimir Putin și Xi Jinping au discutat despre posibilitatea creșterii speranței de viață.

Reuters a relatat că inițial CCTV a acordat permisiunea de a utiliza imagini de la paradă, inclusiv un moment în care Xi și Putin merg spre podium și vorbesc.

Agenția a editat imaginile într-un videoclip de patru minute și l-a distribuit miilor de abonați din întreaga lume, inclusiv rețelelor majore de televiziune.

Și alte agenții internaționale au distribuit propriile versiuni ale videoclipului.

Pe 5 septembrie, Reuters a primit o scrisoare oficială de la departamentul juridic al CCTV, prin care se solicita postului de televiziune să elimine înregistrarea video.

Acesta susținea că agenția a încălcat termenii de utilizare.

„Modul de gestionare editorială al materialului a dus la o denaturare clară a faptelor și declarațiilor conținute în emisiunea licențiată”, se arată în scrisoare.

În cele din urmă, Reuters a eliminat videoclipul, menționând în același timp că nu a constatat nicio încălcare din partea sa.

„Am analizat cu atenție filmările și nu vedem niciun motiv să credem că angajamentul nostru de lungă durată față de un jurnalism corect și imparțial a fost compromis”, a declarat agenția.

