Donald Trump și Xi Jinping se vor întâlni în Coreea de Sud. Liderul SUA a anunțat progrese în privința "TikTok Deal"

Stiri externe
20-09-2025 | 11:42
Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul chinez, Xi Jinping, la un summit regional, programat la sfârșitul lunii octombrie, în Coreea de Sud.

autor
Stirileprotv

Anunțul a venit după o convorbire telefonică prelungită între cei doi. Trump a precizat că s-au înregistrat progrese privind așa-numitul "TikTok Deal", ce ar permite ca aplicația să rămână activă în Statele Unite.

Beijingul nu a confirmat însă vizitele și nici detalii despre acord, dar a transmis că Xi i-a cerut lui Trump să nu impună noi restricții comerciale.

Întâlnirile planificate ar putea reprezenta un semnal de apropiere între cele mai mari două economii ale lumii, în ciuda diferențelor profunde de viziune.

Sursa: Pro TV

Etichete: tiktok, donald trump, xi jinping,

Dată publicare: 20-09-2025 11:42

