Xi Jinping a numit un nou ambasador în România. Cine va reprezenta China la București

Preşedintele chinez Xi Jinping a numit noi ambasadori. Printre pozițiile care urmează să fie ocupate se numără și cea de ambasador la București.

Pe listă figurează şi Chen Feng, numit ambasador în România în locul lui Han Chunlin.

Beijingul a numit, de asemenea, noi ambasadori în Maroc, Macedonia de Nord, Malta, Grenada şi Ecuador.

Totodată, Li Yongjie a fost numit reprezentantul permanent al Chinei şi ambasador la Organizaţia Mondială a Comerţului, precum şi reprezentant permanent adjunct la Naţiunile Unite la Geneva şi la alte organizaţii internaţionale din Elveţia.

