Cum poate fi suspendat preşedintele României. Ce prevede Constituţia și câte voturi are, de fapt, „polul suveranist”

Președintele României poate fi suspendat din funcție la solicitarea a o treime din numărul total al parlamentarilor și cu votul majorității aleșilor din Legislativ, dacă a încălcat Constituția.

Dacă trece de votul Parlamentului, în cel mult 30 de zile se organizează referendumul de demitere din funcție a șefului statului, potrivit News.ro.

AUR a cerut oficial suspendarea președintelui Nicușor Dan

AUR a solicitat declanșarea procedurilor pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză de încălcarea Constituției și de implicarea directă în funcționarea sistemului judiciar, după ce acesta a anunțat că va organiza un referendum în rândul magistraților.

Partidul condus de George Simion se alătură grupului PACE de la Senat și solicită președinților Camerei Deputaților și Senatului, premierului și șefei Consiliului Superior al Magistraturii să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la existența unui conflict juridic de natură constituțională între președinte și puterea judecătorească.

Discuțiile în „polul suveranist” nu au adus însă și voturile necesare. AUR a anunțat marți, 23 decembrie, la orele prânzului, că nu are, de fapt, numărul de semnături necesar pornirii procedurii, respectiv cele 155 necesare. El a precizat că până în februarie 2026 se așteaptă să facă rost de ele, în acest moment fiind strânse 120 de voturi.

Suspendarea din funcție a președintelui – ce spune Constituția României

Procedura suspendării din funcție a președintelui este prevăzută în articolul 95 din Constituție. Astfel, în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care sunt încălcate prevederile Constituției, președintele României poate fi suspendat din funcție de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor, după consultarea Curții Constituționale. Președintele poate da Parlamentului explicații cu privire la faptele ce i se impută.

Propunerea de suspendare din funcție poate fi inițiată de cel puțin o treime din numărul deputaților și senatorilor și se aduce, neîntârziat, la cunoștința președintelui.

Dacă propunerea de suspendare este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea președintelui.

Pe durata suspendării din funcție, interimatul este asigurat de persoana care ocupă a doua funcție în stat, cea de președinte al Senatului, potrivit articolului 98 din Constituție.

Ce prevede Legea referendumului

Potrivit Legii referendumului, au dreptul de a participa la referendum toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv, cu excepția debililor sau a alienaților mintal puși sub interdicție, precum și a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

Referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.

Rezultatul referendumului este validat dacă opțiunile valabil exprimate reprezintă cel puțin 25% din cei înscriși pe listele electorale permanente.

Articolul 8 din Legea referendumului prevede că referendumul pentru demiterea președintelui României este obligatoriu și se stabilește prin hotărâre a Parlamentului, în condițiile prevăzute la articolul 95 din Constituție. Cetățenii care participă la referendum au dreptul să se pronunțe prin „DA” sau „NU” la întrebarea înscrisă pe buletinul de vot: „Sunteți de acord cu demiterea Președintelui României?”. Demiterea este aprobată dacă propunerea întrunește majoritatea voturilor valabil exprimate.

Ce precedente există – Traian Băsescu, suspendat de două ori

Prima suspendare din funcție a președintelui României s-a produs la 12 februarie 2007, când PSD a sesizat Curtea Constituțională privind inițierea procedurilor de suspendare a președintelui Traian Băsescu. Pe 28 februarie 2007, Parlamentul a aprobat înființarea unei comisii de anchetă cu 258 de voturi pentru, 76 contra (PD și PLD) și 21 de abțineri (UDMR), președintele comisiei fiind Dan Voiculescu.

Referendumul a fost organizat pe 19 mai 2007. La o prezență de 44,45%, 6.059.315 de alegători (74,48%) au votat împotriva demiterii, iar 2.013.099 (24,75%) au votat pentru.

A doua suspendare a avut loc în 2012. Pe 6 iulie 2012, Parlamentul a votat suspendarea lui Traian Băsescu cu 256 de voturi pentru. Referendumul s-a desfășurat pe 29 iulie 2012.

Deși 87,52% dintre participanți au votat pentru demitere, Curtea Constituțională a invalidat referendumul la 21 august 2012, din cauza neîndeplinirii cvorumului de participare de 50%+1.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













