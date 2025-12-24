Horoscop: Ce aduce pentru zodii Venus în Capricorn - se anunță stabilitate, relații serioase și clarificări

24-12-2025 | 09:19
Venus in balanta
Shutterstock

Intrarea lui Venus în Capricorn, pe 24 decembrie, aduce o schimbare clară în planul relațiilor, valorilor și modului în care căutăm plăcerea și siguranța.

Laura Ianculescu

Capricornul este semnul responsabilității, construcției pe termen lung, maturizării și asumării.

Prin urmare, Venus aici nu caută promisiuni frumoase fără fundament, ci relații, proiecte și alegeri care pot rezista în timp. Iubirea devine mai serioasă și rezervată, iar gesturile mai puține, dar mai consistente.

Între 24 decembrie 2025 și 17 ianuarie 2026 este o perioadă care favorizează angajamentele reale, clarificarea limitelor, stabilitatea financiară și relațională.

De asemenea, poate aduce și teste: relațiile fragile, bazate pe dependență sau iluzii pot resimți răceală sau distanțare. În schimb, relațiile mature se consolidează.

Cum influențează tranzitul lui Venus în Capricorn fiecare zodie:

Berbec/ Ascendent în Berbec

Pentru nativii Berbec, Venus în Capricorn pune accent pe imaginea publică, carieră și obiectivele profesionale pe termen lung. Relațiile pot deveni strâns legate de muncă, statut și direcție profesională. Berbecii pot atrage persoane mature, iar iubirea capătă o dimensiune practică.

Taur/ Ascendent în Taur

Pentru nativii Taur, Venus în Capricorn aduce o dorință de sens și viziune în relații. Dragostea trebuie să aibă o direcție, o filosofie comună sau valori solide. Nativii pot fi atrași de persoane din medii diferite sau de relații care ar putea să le dezvolte cunoașterea și orizonturile. Urmează o perioadă favorabilă călătoriilor, pregătirii profesionale și redefinirii convingerilor legate de iubire și viață.

Gemeni/ Ascendent în Gemeni

Pentru nativii Gemeni, Venus în Capricorn activează sectorul intereselor financiare, a banilor și bunurilor deținute cu alte personale sau a banilor proveniți din alte surse. Se pot recupera niște sume de bani sau achita datorii. De asemenea, și sectorul intim intră în atenția nativilor, care își doresc o apropiere mai profundă față de partener, dar și stabilitate.

Rac/ Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac, Venus în Capricorn activează sfera relațiilor, mariajului și parteneriatelor. Micul benefic îi sprijină să consolideze o relație sau un parteneriat important. Relațiile pot fi testate și în urma tranzitului lui Venus să se consolideze.

Leu/ Ascendent în Leu

Pentru nativii Leu, Venus în Capricorn aduce relații bune la serviciu, îmbunătățirea condițiilor de muncă și echilibru între muncă și viața personală, dar și energie pentru a avea grijă de sănătate. Nativii singuri îți pot găsi partener prin intermediul serviciului.

Fecioară/ Ascendent în Fecioară

Pentru nativii Fecioară, Venus în Capricorn activează sfera iubirii, aventurilor romantice, distracției, bucuriei, plăcerilor și activităților recreative. Nativii singuri, care își doresc o relație stabilă, pot găsi persoana cu care să construiască. De asememea, o pasiune poate fi transformată într-un proiect care să aducă beneficii.

Balanță/ Ascendent în Balanță

Pentru nativii Balanță, Venus în Capricorn activează sectorul vieții de familie și spațiului de locuit. Posibil să se îmbunătățească relațiile de familie. Unii nativi își vor dori să reamenajeze spațiul de locuit sau să întărească stabilitatea și siguranța emoțională, fiind o perioadă potrivită pentru armonizarea vieții de familie.

Scorpion/ Ascendent în Scorpion

Pentru nativii Scorpion, Venus în Capricorn activează casa comunicării, gândirii, schimburilor de opinii și interacționării cu ceilalți. Pot avea loc împăcări și rezolvarea unor conflicte mai vechi, iar relațiile se pot consolida prin dialog sincer, discuții mature și construirea unor legături bazate pe respect și responsabilitate.

Săgetător/ Ascendent în Săgetător

Pentru nativii Săgetător, Venus în Capricorn le aduce preocupări pentru situația și siguranța materială, dar și pentru valoarea personală. Nativii pot lua decizii financiare mai mature sau pot face investiții de durată. În planul sentimental, Săgetătorii au nevoie de stabilitate. În următoarea perioadă, nativii își pot consolida stima de sine.

Capricorn/ Ascendent în Capricorn

Pentru nativii Capricorn, Venus în Capricorn îi pune în centrul atenției. Capricornii au ocazia să iasă în față, fiind mai conștienți de propria valoare, fiind un moment bun pentru o relansare, afirmare și demonstrarea abilităților și experienței acumulate în timp.

Vărsător/ Ascendent în Vărsător

Pentru nativii Vărsător, Venus în Capricorn aduce introspecție, revelații legate de trecut și iubiri discrete. Nativii pot simți nevoia să vindece răni emoționale sau să închidă etape din trecut. Urmează o perioadă de curățare interioară, de reflecție și pregătire pentru un ciclu nou relațional.

Pești/ Ascendent în Pești

Pentru nativii Pești, Venus în Capricorn favorizează prieteniile, viața socială și planurile pe termen lung. O prietenie se poate transforma într-o relație sau Peștii pot consolida legături importante cu oameni care le împărtășesc idealurile. Este o perioadă favorabilă pentru colaborări serioase și pentru clarificarea direcției de viitor.

