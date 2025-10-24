Întâlnirea Trump - Xi, cap de afiș în „super săptămâna” de summituri multilaterale din Coreea de Sud. Ce se va discuta

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele chinez, Xi Jinping, vor efectua vizite de stat în Coreea de Sud săptămâna viitoare.

Vizita va avea loc în contextul în care țara va găzdui evenimentele din cadrul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), a declarat, vineri, principalul consilier pentru securitate al Coreei de Sud, citat de Reuters.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung intenţionează să aibă întâlniri la nivel înalt, separate, cu Trump şi Xi, a afirmat Wi Sung-lac, consilierul prezidenţial pentru securitate al Coreei de Sud.

„Printr-o serie de summituri între liderii Coreei de Sud şi ai Statelor Unite, ai Statelor Unite şi Chinei, precum şi ai Coreei de Sud şi Chinei, vom sublinia nu doar rolul Coreei de Sud ca platformă, ci vom obţine un consens pentru pace, prosperitate şi stabilitate în regiune”, a declarat Wi jurnaliştilor.

Ca parte a vizitei sale în Asia, Trump se va întâlni cu Xi săptămâna viitoare, în Coreea de Sud, a anunţat anterior Casa Albă, în contextul escaladării tensiunilor privind comerţul dintre cele două cele mai mari economii ale lumii.

Coreea de Sud speră să avanseze în discuţiile privind securitatea şi taxele impuse de SUA, la următoarea întâlnire dintre Lee şi Trump, a afirmat Wi, însă el nu era sigur dacă se va ajunge la un acord între cele două părţi.

Coreea de Sud şi principalii săi aliaţi nu împărtăşesc aceeaşi opinie privind nivelul investiţiilor în numerar, ca parte a unui pachet de 350 de miliarde de dolari promis de Coreea de Sud în cadrul unui acord pentru reducerea taxelor americane pe exporturile ţării, a declarat, vineri, ministrul Industriei de la Seul.

Lee intenţionează să organizeze un summit cu Xi, la care cei doi lideri sunt aşteptaţi să discute despre aprofundarea parteneriatului bilateral şi despre chestiuni legate de Coreea de Nord, a afirmat consilierul de securitate Wi.

Înainte de întâlnirile de la APEC, Lee va efectua o vizită de două zile în Malaezia, între 26 şi 27 octombrie, pentru a participa la un summit al Asociaţiei Naţiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN), la care va fi prezent şi Trump.

În marja summitului ASEAN, Lee va discuta cu premierul Cambodgiei, Hun Manet, despre fraudele online recente.

„O super săptămână de summituri multilaterale începe, odată cu summitul ASEAN şi continuând cu summitul APEC de la Gyeongju”, a afirmat Wi.

