Întâlnirea Trump - Xi, cap de afiș în „super săptămâna” de summituri multilaterale din Coreea de Sud. Ce se va discuta

24-10-2025 | 07:34
trump xi jinping
AFP

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele chinez, Xi Jinping, vor efectua vizite de stat în Coreea de Sud săptămâna viitoare.

Claudia Alionescu

Vizita va avea loc în contextul în care țara va găzdui evenimentele din cadrul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), a declarat, vineri, principalul consilier pentru securitate al Coreei de Sud, citat de Reuters.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung intenţionează să aibă întâlniri la nivel înalt, separate, cu Trump şi Xi, a afirmat Wi Sung-lac, consilierul prezidenţial pentru securitate al Coreei de Sud.

Printr-o serie de summituri între liderii Coreei de Sud şi ai Statelor Unite, ai Statelor Unite şi Chinei, precum şi ai Coreei de Sud şi Chinei, vom sublinia nu doar rolul Coreei de Sud ca platformă, ci vom obţine un consens pentru pace, prosperitate şi stabilitate în regiune”, a declarat Wi jurnaliştilor.

Ca parte a vizitei sale în Asia, Trump se va întâlni cu Xi săptămâna viitoare, în Coreea de Sud, a anunţat anterior Casa Albă, în contextul escaladării tensiunilor privind comerţul dintre cele două cele mai mari economii ale lumii.

trump xi jinping
Donald Trump și Xi Jinping se vor întâlni în Coreea de Sud. Liderul SUA a anunțat progrese în privința "TikTok Deal"

Coreea de Sud speră să avanseze în discuţiile privind securitatea şi taxele impuse de SUA, la următoarea întâlnire dintre Lee şi Trump, a afirmat Wi, însă el nu era sigur dacă se va ajunge la un acord între cele două părţi.

Coreea de Sud şi principalii săi aliaţi nu împărtăşesc aceeaşi opinie privind nivelul investiţiilor în numerar, ca parte a unui pachet de 350 de miliarde de dolari promis de Coreea de Sud în cadrul unui acord pentru reducerea taxelor americane pe exporturile ţării, a declarat, vineri, ministrul Industriei de la Seul.

Lee intenţionează să organizeze un summit cu Xi, la care cei doi lideri sunt aşteptaţi să discute despre aprofundarea parteneriatului bilateral şi despre chestiuni legate de Coreea de Nord, a afirmat consilierul de securitate Wi.

Înainte de întâlnirile de la APEC, Lee va efectua o vizită de două zile în Malaezia, între 26 şi 27 octombrie, pentru a participa la un summit al Asociaţiei Naţiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN), la care va fi prezent şi Trump.

În marja summitului ASEAN, Lee va discuta cu premierul Cambodgiei, Hun Manet, despre fraudele online recente.

O super săptămână de summituri multilaterale începe, odată cu summitul ASEAN şi continuând cu summitul APEC de la Gyeongju”, a afirmat Wi.

Război economic SUA-China. Donald Trump anunţă că impune chinezilor taxe vamale de 130%. Întâlnirea cu Xi Jinping, anulată
Stiri Economice
Război economic SUA-China. Donald Trump anunţă că impune chinezilor taxe vamale de 130%. Întâlnirea cu Xi Jinping, anulată

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei - începând la 1 noiembrie cel mai târziu.  

Donald Trump și Xi Jinping se vor întâlni în Coreea de Sud. Liderul SUA a anunțat progrese în privința
Stiri externe
Donald Trump și Xi Jinping se vor întâlni în Coreea de Sud. Liderul SUA a anunțat progrese în privința "TikTok Deal"

Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul chinez, Xi Jinping, la un summit regional, programat la sfârșitul lunii octombrie, în Coreea de Sud.

Trump a blocat ajutorul militar de 400 de milioane de dolari pentru Taiwan. Semnalele transmise Chinei
Stiri externe
Trump a blocat ajutorul militar de 400 de milioane de dolari pentru Taiwan. Semnalele transmise Chinei

Președintele american Donald Trump a respins un acord de 400 de milioane de dolari cu Taiwanul, în contextul în care încearcă să negocieze un acord comercial și un posibil summit cu președintele chinez Xi Jinping, a relatat The Washington Post.

SUA și China au ajuns la un acord-cadru privind vânzarea TikTok. Când expiră termenul limită
Stiri externe
SUA și China au ajuns la un acord-cadru privind vânzarea TikTok. Când expiră termenul limită

Președintele SUA, Donald Trump, și președintele Chinei, Xi Jinping, vor „finaliza” acordul pentru deținerea operațiunilor americane ale TikTok.

Trump a comentat parada din China și le-a transmis salutări „călduroase” lui Xi, Putin și Kim: „Am înţeles motivul”
Stiri externe
Trump a comentat parada din China și le-a transmis salutări „călduroase” lui Xi, Putin și Kim: „Am înţeles motivul”

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că a urmărit parada organizată de China la 80 de ani de la înfrângerea Japoniei și că „a înțeles” motivul reunirii liderilor Chinei, Rusiei și Coreei de Nord, potrivit The Guardian.

 

Simulare AI. Cum s-a prăbușit avionul omului de afaceri Ioan Pavel în județul Vaslui. „L-am văzut că vine spre mine”
Stiri actuale
Simulare AI. Cum s-a prăbușit avionul omului de afaceri Ioan Pavel în județul Vaslui. „L-am văzut că vine spre mine”

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Vaslui, în condiții de ceață. Pilotul, un om de afaceri cunoscut în zona Moldovei, a murit la impactul cu solul.

Se lansează „legea Rahova”. Primarul interimar al Capitalei zice că îi face proprietari pe sinistrați, Guvernul îl contrazice
Stiri actuale
Se lansează „legea Rahova”. Primarul interimar al Capitalei zice că îi face proprietari pe sinistrați, Guvernul îl contrazice

Autoritățile vor analiza problemele semnalate de cetățeni în procesul greoi de intervenție în cazul scurgerilor de gaz.

Buletinele cu cip încă nu pot fi folosite. Aproape 800.000 de oameni trebuie să aibă la ei și o adeverință pentru adresă
Stiri actuale
Buletinele cu cip încă nu pot fi folosite. Aproape 800.000 de oameni trebuie să aibă la ei și o adeverință pentru adresă

La mai bine de o jumătate de an de la lansare, multe instituții din țară nu au încă aparatele necesare pentru a citi buletinele electronice.

1 neti sandu
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop lunar cu Neti Sandu, 23 octombrie – 22 noiembre 2025. Reușite, acțiune, profit și provocări pentru zodii
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 24 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va fi răsplătită de șef
3 sedinta de guvern
gov.ro
Stiri Politice
Oficial: Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie
