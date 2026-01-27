Donald Trump, după moartea lui Alex Pretti, împușcat de 10 ori în 5 secunde de agenții ICE: „Un incident foarte nefericit”

Stiri externe
Gettyimages 2257952069
Getty

Președintele SUA, Donald Trump, a catalogat drept „foarte tristă” moartea lui Alex Pretti, un infirmier american de 37 de ani ucis de agenți federali la Minneapolis.

autor
Mihaela Ivăncică

El a anunțat că secretara pentru Securitate Internă, Kristi Noem, rămâne în funcție în pofida cererilor opoziției democrate de a o demite.

Președintele american a lăudat-o pe Kristi Noem, spunând că face „o treabă foarte bună”. Când un jurnalist l-a întrebat dacă o va demite, Donald Trump a răspuns simplu: „nu”.

Președintele a refuzat să susțină descrierea victimelor făcută de consilierul său apropiat Stephen Miller, care îl catalogase pe Alex Pretti drept „asasin”. La rândul său, Trump a spus că, în opinia sa, Pretti nu este un „asasin”.

Incidentul, un „eveniment foarte nefericit”

De asemenea, Trump a declarat că Alex Pretti nu ar fi trebuit să meargă la o manifestație purtând o armă și a caracterizat incidentul ca fiind „foarte trist” și un „incident foarte nefericit”.

Gettyimages 2258528093
×

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

”Nu trebuie să ai arme, să vii cu o armă. Nu trebuie să faci asta. Dar este un incident foarte nefericit”, a declarat Donald Trump.

Alex Pretti a fost împușcat mortal de agenți federali în Minneapolis sâmbăta trecută, în timpul unei operațiuni a Immigration and Customs Enforcement (ICE). Incidentul, care a avut loc pe 24 ianuarie 2026, a stârnit un val de critici și proteste după ce mai multe imagini video și declarații contradictorii au apărut în spațiul public.

Oficialii americani au subliniat faptul că Pretti ar fi fost înarmat în momentul confruntării, un argument utilizat pentru a justifica intervenția agenților și pentru a apăra acțiunile forțelor federale. Această versiune a fost însă contestată de martori și de grupuri pro-arme, care invocă probe video ce par să contrazică afirmațiile autorităților.

Reacția președintelui Donald Trump, aflat într-un context de presiune în sondaje, reflectă încercările sale de a readuce accentul pe teme economice. Marți, Trump se va afla în Iowa pentru a susține un discurs privind situația economică și costul vieții, potrivit Casei Albe. Însă agenda sa a fost deja afectată de turbulențele politice generate de acest caz și de criticile aduse conducerii poliției imigrației.

„Va vizita o întreprindere locală și va susține un discurs despre economie și costul traiului”, a transmis luni purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Subiectul a fost abordat doar sumar, iar majoritatea întrebărilor s-au concentrat asupra împușcării lui Alex Pretti la Minneapolis, în statul Minnesota. Pretti, un infirmier de 37 de ani, a fost ucis de agenți federali în timpul unei operațiuni de aplicare a legii într-un context de protest împotriva prezenței forțelor de imigrație în oraș.

Moartea lui Pretti provoacă indignare și proteste la nivel național

Moartea sa a provocat o indignare puternică la scară națională și a alimentat proteste și cereri de anchete independente privind modul în care agențiile federale au gestionat operațiunile de control al imigrației.

Statul Iowa, situat în centrul țării și considerat un bastion conservator istoric, are o importanță deosebită în alegerile americane, fiind cunoscut ca primul stat care deschide procesul primarelor prezidențiale.

În alegerile prezidențiale din 2024, Donald Trump a obținut o victorie clară în Iowa în fața candidatei democrate Kamala Harris.

Totuși, după acel succes, direcția discursului politic a început să se schimbe. Producătorii de porumb și de biocarburant din Iowa — sectoare economice esențiale pentru economia rurală a statului — i-au transmis lui Trump într-o scrisoare deschisă că este nevoie de măsuri urgente pentru revitalizarea cererii, avertizând că au ajuns la „un punct de ruptură”.

 

Controversatul comandant Greg Bovino, scos de Trump din Minneapolis. Va pleca din oraș cu mai mulți agenți federali

Sursa: News.ro

Etichete: impuscat, donald trump, SUA,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Tragedie pe E70, în Timiș. Un microbuz cu suporterii lui PAOK, spulberat: șapte morți și mai mulți răniți
FOTO ȘI VIDEO Tragedie pe E70, în Timiș. Un microbuz cu suporterii lui PAOK, spulberat: șapte morți și mai mulți răniți
Citește și...
Filmul morții lui Alex Pretti, împușcat de 10 ori în 5 secunde de agenții ICE în Minneapolis
Stiri externe
Filmul morții lui Alex Pretti, împușcat de 10 ori în 5 secunde de agenții ICE în Minneapolis

Donald Trump a anunțat că îl trimite la Minneapolis pe cel supranumit țarul frontierelor, Tom Homan, după ce un asistent medical de 37 de ani, Alex Pretti, a fost împușcat mortal de agenți federali ICE.

Ce fel de armă ar fi avut asupra lui Alex Pretti în momentul în care a fost ucis de ICE în Minneapolis. „A venit cu ea”
Stiri externe
Ce fel de armă ar fi avut asupra lui Alex Pretti în momentul în care a fost ucis de ICE în Minneapolis. „A venit cu ea”

În Minneapolis, continuă protestele, după uciderea unui civil de către un agent federal de la serviciul de imigrație. 

Recomandări
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Manevra șoferului care a dus la tragedia cu 7 morți din Timiș. Erau greci, fani ai PAOK, echipa lui Lucescu
Știri Actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Manevra șoferului care a dus la tragedia cu 7 morți din Timiș. Erau greci, fani ai PAOK, echipa lui Lucescu

Manevră fatală soldată cu 7 morți, pe un drum din Timiș. Un microbuz cu cetățeni greci s-a izbit de un TIR, în timpul unei depășiri periculoase. Șapte pasageri au murit, iar trei au ajuns la spital. 

Ministrul Sănătății vrea ca minorii să intre ”controlat” pe TikTok și Instagram: Medicina nu se face cu ”apă, aer, energie”
Interviurile Stirileprotv.ro
Ministrul Sănătății vrea ca minorii să intre ”controlat” pe TikTok și Instagram: Medicina nu se face cu ”apă, aer, energie”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ar vrea ca accesul minorilor din România pe rețelele sociale să fie ”reglementat și controlat” de autorități, precum și de părinți, din cauza volumului foarte mare de informații false care circulă pe internet.

Analist politic: PSD mimează opoziția din interiorul guvernării și forțează scenariul unui Executiv minoritar
Stiri Politice
Analist politic: PSD mimează opoziția din interiorul guvernării și forțează scenariul unui Executiv minoritar

Premierul Bolojan nu exclude ca în perioada următoare să avem un guvern minoritar, după ce Sorin Grindeanu a amenințat din nou că iese de la guvernare. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Ianuarie 2026

45:12

Alt Text!
La Măruță
27 Ianuarie 2026

01:30:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Ianuarie 2026

01:44:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Gata! Gigi Becali a stabilit cum va arăta New FCSB după ”revoluție”: ”Așa trebuie să joc ca să câștig!”

Sport

Fiorentina - Como 1-2, ACUM pe VOYO! Aflăm ultima calificată în sferturile Coppa Italia