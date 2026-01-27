Donald Trump, după moartea lui Alex Pretti, împușcat de 10 ori în 5 secunde de agenții ICE: „Un incident foarte nefericit”

De asemenea, Trump a declarat că Alex Pretti nu ar fi trebuit să meargă la o manifestație purtând o armă și a caracterizat incidentul ca fiind „foarte trist” și un „incident foarte nefericit”.

Președintele a refuzat să susțină descrierea victimelor făcută de consilierul său apropiat Stephen Miller, care îl catalogase pe Alex Pretti drept „asasin”. La rândul său, Trump a spus că, în opinia sa, Pretti nu este un „asasin”.

Președintele american a lăudat-o pe Kristi Noem, spunând că face „o treabă foarte bună”. Când un jurnalist l-a întrebat dacă o va demite, Donald Trump a răspuns simplu: „nu”.

El a anunțat că secretara pentru Securitate Internă, Kristi Noem, rămâne în funcție în pofida cererilor opoziției democrate de a o demite.

”Nu trebuie să ai arme, să vii cu o armă. Nu trebuie să faci asta. Dar este un incident foarte nefericit”, a declarat Donald Trump.

Alex Pretti a fost împușcat mortal de agenți federali în Minneapolis sâmbăta trecută, în timpul unei operațiuni a Immigration and Customs Enforcement (ICE). Incidentul, care a avut loc pe 24 ianuarie 2026, a stârnit un val de critici și proteste după ce mai multe imagini video și declarații contradictorii au apărut în spațiul public.



Oficialii americani au subliniat faptul că Pretti ar fi fost înarmat în momentul confruntării, un argument utilizat pentru a justifica intervenția agenților și pentru a apăra acțiunile forțelor federale. Această versiune a fost însă contestată de martori și de grupuri pro-arme, care invocă probe video ce par să contrazică afirmațiile autorităților.

Reacția președintelui Donald Trump, aflat într-un context de presiune în sondaje, reflectă încercările sale de a readuce accentul pe teme economice. Marți, Trump se va afla în Iowa pentru a susține un discurs privind situația economică și costul vieții, potrivit Casei Albe. Însă agenda sa a fost deja afectată de turbulențele politice generate de acest caz și de criticile aduse conducerii poliției imigrației.

„Va vizita o întreprindere locală și va susține un discurs despre economie și costul traiului”, a transmis luni purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Subiectul a fost abordat doar sumar, iar majoritatea întrebărilor s-au concentrat asupra împușcării lui Alex Pretti la Minneapolis, în statul Minnesota. Pretti, un infirmier de 37 de ani, a fost ucis de agenți federali în timpul unei operațiuni de aplicare a legii într-un context de protest împotriva prezenței forțelor de imigrație în oraș.

Moartea lui Pretti provoacă indignare și proteste la nivel național

Moartea sa a provocat o indignare puternică la scară națională și a alimentat proteste și cereri de anchete independente privind modul în care agențiile federale au gestionat operațiunile de control al imigrației.

Statul Iowa, situat în centrul țării și considerat un bastion conservator istoric, are o importanță deosebită în alegerile americane, fiind cunoscut ca primul stat care deschide procesul primarelor prezidențiale.

În alegerile prezidențiale din 2024, Donald Trump a obținut o victorie clară în Iowa în fața candidatei democrate Kamala Harris.

Totuși, după acel succes, direcția discursului politic a început să se schimbe. Producătorii de porumb și de biocarburant din Iowa — sectoare economice esențiale pentru economia rurală a statului — i-au transmis lui Trump într-o scrisoare deschisă că este nevoie de măsuri urgente pentru revitalizarea cererii, avertizând că au ajuns la „un punct de ruptură”.



