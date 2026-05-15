Ei au fost întâmpinaţi de către ministrul Apărării, Radu Miruţă, şi au admirat o replică a Cupei Campionilor Europeni câştigată de Steaua în 1986.

Apoi, Nicuşor Dan şi fiul său au urcat într-o aeronavă F-35, după care au continuat vizita la standurile expozanţilor. Cel mic a primit numeroase cadouri de la expozanți.

Black Sea Defense and Aerospace - BSDA, principalul eveniment din regiunea Mării Negre dedicat industriei de apărare şi securitate, a început, miercuri, la Bucureşti, pe platforma Romaero Băneasa.

Primele două zile ale evenimentului, miercuri şi joi, au fost dedicate exclusiv vizitatorilor oficiali, militari şi de afaceri, iar vineri accesul în expoziţia exterioară este permis şi publicului larg.

Potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor, cea de-a X-a ediţie, care marchează 20 de ani de la lansare, este şi cea mai amplă organizată până în prezent, cu peste 550 de companii expozante din 36 de ţări. Alături de liderii industriei globale, pe parcursul celor trei zile de BDSA sunt aşteptaţi mai mult de 30.000 de vizitatori şi peste 350 de oficiali români şi străini de nivel înalt.

Reprezentanţii companiilor româneşti şi ai autorităţilor locale s-au putut înregistra pentru participarea la BDSA, în scopul de a încuraja parteneriatele şi proiectele de investiţii în România.