„La data de 14 mai 2026, în urma organizării unui flagrant delict pe raza municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, poliţiştii din cadrul Biroului de Combatere a Furturilor din Locuinţe Ploieşti au procedat la depistarea, imobilizarea şi conducerea la sediul unităţii de poliţie a doi bărbaţi din municipiul Bucureşti, imediat după comiterea unei infracţiuni de furt calificat şi a unei tentative la infracţiunea de furt calificat. Cei doi au fost surprinşi la scurt timp după ce ar fi pătruns, fără drept, în imobile de tip condominiu, utilizând metoda de operare 'chei potrivite/dispozitiv artizanal cu foiţă de aluminiu', mod specific de acţiune întâlnit în sfera infracţionalităţii contra patrimoniului”, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova.

Conform poliţiştilor, cercetările arată că cei doi ar fi implicaţi în mai multe furturi calificat comise în iulie–august 2025 şi mai 2026, pe raza municipiului Ploieşti, prin pătrunderi în locuinţe şi sustrageri de bunuri şi valori.

Prejudiciu estimat la 200.000 de lei

Prejudiciul total este estimat la aproximativ 200.000 lei (39.000 euro).

În dosar au fost efectuate trei percheziţii în Bucureşti, la locuinţe folosite de suspecţi şi apropiaţi ai acestora, fiind descoperite sume de bani, bunuri suspectate a proveni din infracţiuni şi alte probe relevante.

De asemenea, au fost identificate bunuri pentru instituirea sechestrului asigurător, potrivit IJP Prahova.

Cei doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentaţi procurorilor cu propunere de arestare preventivă.

Activităţile au fost sprijinite de efectivele Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploieşti.

Cercetările sunt în desfăşurare sub coordonarea unităţii de parchet, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi luarea măsurilor legale.

Metoda ”chei potrivite” este o modalitate de operare folosită în unele furturi din locuințe, care presupune deschiderea ușilor fără forțarea vizibilă a încuietorii. În astfel de cazuri, infractorii utilizează chei adaptate, copii realizate ilegal sau instrumente improvizate care pot acționa asupra mecanismului yalei, permițând accesul în locuință fără urme evidente de efracție.