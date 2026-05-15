Fostul procuror șef al Parchetului Curții de Apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan (foto), a primit la începutul lunii aprilie o șpagă de 60.000 de euro chiar în biroul său de magistrat, în schimbul promisiunii că va rezolva favorabil un dosar penal.

În ultimul an, de altfel, procurorul constănțean care s-a înscris la un moment dat în cursa pentru o funcție de conducere în Consiliul Superior al Magistraturii a încasat 110.000 de euro din mai multe alte șpăgi.

Practic, în schimbul a câteva mii de euro, procurorul Gigi Ștefan ”rezolva” orice, de la permise de conducere, la avize pentru afaceri și de la transferuri profesionale la intermedierea de întâlniri cu șefi de instituții, pentru alte ”rezolvări” similare.

Informațiile apar într-un comunicat emis vineri de Parchetul General, care a detaliat astfel acuzațiile care le sunt aduse celor doi celebri procurori din Constanța, reținuți joi noaptea pentru acte de corupție.

Prezentăm comunicarea Parchetului General cu privire la cei doi procurori constănțeni reținuți. Primul menționat este procurorul Gigi Ștefan, fost procuror general al Dobrogei:

”Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus, în cursul zilei de ieri, 14 mai 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura reținerii pentru 24 de ore față de doi inculpați, având calitatea de procurori în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de influență și trafic de influență, în formă continuată (multiple acte materiale) pentru unul dintre inculpați și instigare la abuz în serviciu pentru cel de al doilea inculpat.

Cu privire la primul inculpat, din probatoriul administrat în cauză, a rezultat următoarea situație de fapt:

La data de la data de 08 aprilie 2026, inculpatul, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în biroul său din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, a primit în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 60.000 euro de la o persoană, lăsând să se creadă că are influență asupra unui procuror din cadrul unei unități de parchet subordonate, promițând că îl va determina pe acesta să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a soluționa într-un sens favorabil un dosar penal.

De asemenea, în același context, după primirea sumei de bani, inculpatul a lăsat să se creadă că are influență asupra unor judecători și a promis că îi va determina pe aceștia să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle lor de serviciu, respectiv de a soluționa favorabil două cauze civile.

Totodată, în perioada decembrie 2025 – mai 2026, inculpatul, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu și prevalându-se de influența și autoritatea conferite de funcția deținută, a acceptat promisiunea și a primit, în mod repetat, în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 110.000 euro, bunuri ori alte foloase necuvenite de la diverse persoane interesate în soluționarea favorabilă a unor cauze penale, administrative ori profesionale. În schimbul acestor foloase, acesta și-a exercitat sau a promis că își va exercita influența asupra unor funcționari publici, procurori, polițiști, personal din cadrul instituțiilor publice ori alte persoane cu atribuții decizionale, pentru a determina urgentarea unor proceduri, obținerea unor soluții favorabile, intervenții în dosare penale, intervenții pentru urgentarea demersurilor privind redobândirea permisului de conducere, facilitarea unor transferuri profesionale, emiterea unor avize și documente sau intervenții pentru sprijinirea unor afaceri și proiecte economice, inclusiv prin facilitarea unor contacte și demersuri pe lângă funcționari publici și persoane cu funcții de conducere din cadrul unor instituții publice”.

Procurorul Niță a cerut unui ofițer ISU Constanța să nu amendeze o firmă

Pe lângă șpăgile uriașe încasate de șeful său Gigi Ștefan, faptele care ar fi fost comise de procurorul Teodor Niță par neînsemnate, dar constituie, însă, tot infracțiuni.

Unul dintre cei mai cunoscuți procurori români, candidat recent și pentru șefia DIICOT, a fost reținut pentru că ar fi cerut unui ofițer de la ISU Constanța să nu sancționeze o firmă, din cauza unor nereguli constatate la sediul său.

Pșrezentăm, de asemenea, comunicarea Parchetului General cu privire la acuzațiile aduse procurorului Teodor Niță:

”Cu privire la cel de al doilea inculpat, din probatoriul administrat în cauză, a rezultat următoarea situație de fapt:

La data de 15 ianuarie 2026, în prezența a două persoane, inculpatul ar fi exercitat demersuri de influențare a unui ofițer din cadrul ISUJ Constanța, în scopul neaplicării măsurilor legale față de o societate controlată, administrată de o persoană apropiată inculpatului. În concret, inculpatul, prevalându-se de autoritatea și influența conferite de funcția de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, i-a solicitat ofițerului să comunice măsurile necesare pentru evitarea dispunerii sancțiunii încetării activității comerciale față de societatea controlată și să adopte o conduită administrativă favorabilă unui om de afaceri”.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție – se mai arată în comunicatul PÎCCJ.

Cei doi procurori au apărut în dosarul condamnării fostului șef al CNAS

Procurorii de la București au efectuat joi 13 percheziții la instituții publice și locuințe private din Constanța, într-un dosar de corupție. Anchetatorii Parchetului General au găsit peste 100.000 de euro în biroul procurorului Gigi Ștefan, plus alți 30.000 de euro în mașina acestuia.

Teodor Niţă şi Gigi Ştefan au apărut la un moment dat în dosarul fostului şef al CNAS, Cristian Duţă.

Judecătoarele Daniela Panioglu şi Alina Nadia Guluţanu (excluse între timp din magistratură), care l-au condamnat pe Duţă, au dezvăluit în motivarea sentinţei că cei doi procurori au încercat să-l ajute pe fostul şef al CNAS să scape de dosar.