Autoritățile susțin că ofiţerii federali au tras „focuri defensive”, după ce un bărbat înarmat ar fi opus rezistenţă violentă când au încercat să-l dezarmeze.

Însă în imaginile filmate de mai mulți martori, Pretti este văzut cu un telefon în mână. Filma purtarea abuzivă a unui agent ICE împotriva unei femei. Zile la rând Alex Pretti a denunțat în stradă împușcarea lui Renee Good.

După nici trei săptămâni a avut soarta ei.

Atenție, urmează imagini și detalii, care... vă pot afecta, emoțional.

Alex Pretti ieșise pe stradă ca să protesteze faţă de abuzurile comise împotriva imigranților de ICE - Serviciul federal de imigraţie. În imaginile surprinse de martori, vedem cum Pretti filmează un agent ICE care brutalizează o protestatară asupra căreia pulverizează spray cu piper.

Pretti încearca s-o ajute pe femeie, deși fusese el insuși împroșcat cu substanța iritantă.

În acel moment, asupra lui Pretti se aruncă mai multi agenți.

Chiar dacă nu pare să opuna rezistență, agentii îl lovesc în mod repetat. Unul dintre ei preia arma pe care Pretti o deținea în mod legal. Apoi se aud focuri de armă. Bărbatul a fost împușcat de 10 ori în cinci secunde.

În ciuda evidențelor, autoritățile vorbesc de o acțiune în legitimă apărare.

Gregory Bovino, comandantul Poliției de Frontieră: „Agenții au încercat să-l dezarmeze, însă acesta a opus rezistență în mod violent. Temându-se pentru viața lor și pentru siguranța colegilor, un agent al patrulei de frontieră a tras focuri defensive”.

Pe X, autoritățile au publicat o fotografie a armei, dar nu au precizat dacă pistolul se afla în mâinile bărbatului sau doar asupra lui.

În vârstă de 37 de ani, Alex Pretti era asistent medical la secția de terapie intensivă a spitalului pentru veterani.

Michael Biesecker, The Associated Press: „(Părinții lui) l-au descris drept o persoană foarte empatică și profund tulburată de operațiunile desfășurate împotriva imigranților în orașul lui. Nu erau deloc surprinși că ieșise la protest. Mi-au spus că era cu adevărat îngrijorat de ceea ce se întâmpla în țara noastră, că detesta ce se petrece în SUA sub administrația Trump”.

La fața locului s-a strâns o mulţime furioasă, iar agenţii federali au folosit bastoane, gaze lacrimogene şi grenade orbitoare pentru a-i dispersa pe protestatari.

Minneapolis se afla deja sub o tensiune fără precedent de la uciderea lui Renee Good, o femeie de 37 de ani, mama a trei copii, transformată în simbol al exceselor comise de ICE.

Primarul din Minneapolis a cerut președintelui Trump să pună capăt operațiunilor ICE în orașul său.

Jacob Frey, primarul orașului Minneapolis: „Invazia acestor agenți mascați, puternic înarmați, care umblă pe străzile noastre din Minneapolis cu un sentiment de impunitate, trebuie să se încheie”.

„Primarul și guvernatorul democrați incită la insurecție”, a acuzat Donald Trump pe platforma sa Truth Social.

Iar șeful Pentagonului a publicat „instrucțiuni” pentru a evita ICE. „Nu stați în SUA ilegal. Nu atacați ofițerii ICE. Respectați legile federale și statale”.

