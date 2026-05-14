„Timişoara a fost desemnată în această seară Destinaţia Anului 2026 în România. În plus, a câştigat locul I la categoria «Oraşe care inspiră» şi locul secund pentru campaniile de promovare. Decizia a luat-o un juriu de specialitate, dublată de voturile oamenilor. Le mulţumesc. Sunt premii care validează munca oraşului din ultimii ani”, a transmis Dominic Fritz, joi seară.

Potrivit acestuia, „anul Capitalei Culturale Europene a fost startul unui creşteri constante a vizibilităţii şi interesului pentru Timişoara, atât pentru români, cât şi pentru străini”.

„Profilul celor sosiţi în oraş s-a schimbat: ponderea celor veniţi pentru afaceri e mai mică decât cea a vizitatorilor în timpul lor liber, după 15-20 de ani de turism preponderent de business”, a mai afirmat primarul.

Potrivit edilului, datele oficiale arată că, în 2025, turismul din Timişoara a continuat să crească, în contrast cu tendinţele naţionale: media lunară a sosirilor a crescut cu 5% faţă de 2024, în timp ce, la nivel naţional, s-a înregistrat o scădere de 2%. Anul acesta, creşterea se menţine.

„Le mulţumesc celor care fac munca din spatele reflectoarelor. Colegiilor de la Visit Timişoara, asociaţia de promovare a oraşului pe care am înfiinţat-o acum 4 ani. Celor care lucrează în industria ospitalităţii şi în cea creativă. Şi tuturor celor care prin munca şi atitudinea lor fac din Timişoara oraşul de care suntem mândri. Vă aşteptăm la Timişoara, Destinaţia Anului în România!”, a mai precizat Fritz.

