El a suferit leziuni grave la nivelul capului, iar viaţa sa se află în pericol. Poliţiştii au deschis dosar penal.

Reprezentanţii Şcolii Gimnaziale Dumbrăviţa, judeţul Timiş, au transmis un mesaj privind starea de sănătate a băiatului.

”Cu profundă tristeţe şi cu inima grea, vă aducem la cunoştinţă tragicul eveniment petrecut ieri, în jurul prânzului, în care a fost implicat unul dintre elevii noştri, în vârstă de 14 ani, din clasa a VIII-a a Şcolii Gimnaziale Dumbrăviţa. Elevul a părăsit incinta unităţii de învăţământ, împreună cu alţi doi colegi, şi s-a deplasat cu trotineta electrică în zona limitrofă şcolii. În timpul deplasării, dintr-un motiv încă neclarificat pe deplin, copilul a pierdut controlul trotinetei şi a fost proiectat violent pe carosabil, suferind un impact extrem de puternic la nivelul capului. În urma traumatismului, elevul a suferit leziuni grave ale trunchiului cerebral şi se află, în acest moment, în stare de comă, internat şi aflat sub strictă supraveghere medicală. Viaţa sa este, din nefericire, în continuare în pericol”, au transmis reprezentanţii şcolii.

La nivelul unităţii de învăţământ se fac acum cercetări pentru a se stabili cum au părăsit şcoala copiii, în timpul programului.

”La nivelul unităţii de învăţământ s-au declanşat deja cercetări administrative riguroase, menite să stabilească împrejurările exacte în care un elev minor a putut părăsi spaţiul şcolar în timpul programului, precum şi modul în care au fost respectate procedurile interne privind siguranţa elevilor. Suntem ferm angajaţi în clarificarea integrală a acestor aspecte. În măsura în care vor fi identificate persoane care, prin acţiune sau prin neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu, au contribuit la expunerea copilului la o situaţie de pericol, acestea vor răspunde, fără excepţie, conform reglementărilor legale şi interne aplicabile. Siguranţa elevilor noştri este şi trebuie să rămână prioritatea absolută a acestei instituţii, iar din această tragedie avem datoria să tragem toate învăţămintele necesare, astfel încât asemenea evenimente să nu se mai repete”, se mai arată în mesajul şcolii.

Poliţiştii au deschis un dosar penal, în urma accidentului în care a fost implicat băiatul de 14 ani.

”Din primele verificări efectuate la faţa locului, a reieşit faptul că un minor, în vârstă de 14 ani, se deplasa cu o trotinetă electrică pe strada Făgăraş, din direcţia străzii Arţar către strada Creaţiei, iar, la un moment dat, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, răsturnându-se pe partea carosabilă. În urma producerii evenimentului, minorul a fost rănit şi transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă“, a transmis IPJ Timiş.