Ea fusese reținută în decembrie 2025, alături de o altă persoană, fiind acuzată că a fost implicată în moartea unei contabile din Sibiu, care a fost sedată și ulterior ucisă.

„La data de 15 mai 2026, în jurul orei 06:50, polițiștii din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă Alba, în timpul efectuării predării serviciului de pază al persoanelor private de libertate, au identificat, în baia camerei de detenție, o femeie, în vârstă de 38 de ani, din municipiul Sibiu, aflată în stare de inconștiență și prezentând o plagă la nivelul pliului cotului mâinii stângi, pe care și-ar fi provocat-o cu lama unui aparat de ras de unică folosință. De îndată, a fost solicitat sprijinul unui echipaj medical pentru acordarea de îngrijiri de specialitate, însă, din nefericire, a fost constatat decesul acesteia”, a precizat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

Pe durata încarcerării, femeia a primit în mod repetat consiliere psihologică, din cauza unui comportament considerat imprevizibil.

„Femeia era custodiată în cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă Alba în baza unui mandat de arestare preventivă emis de Tribunalul Sibiu, fiind cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat. Pe durata custodierii, aceasta a beneficiat, în repetate rânduri, de consiliere psihologică, având în vedere comportamentul său imprevizibil. Totodată, din considerente de siguranță, i-a fost interzisă cazarea împreună cu alte persoane private de libertate, precum și contactul cu persoane din exterior, cu excepția copiilor săi minori”, au adăugat procurorii.

Ancheta este în desfășurare sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, scopul fiind stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

„Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a petrecut evenimentul. Totodată, menționăm faptul că vor fi demarate verificări interne cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu de către polițiștii implicați în activitatea de supraveghere și pază a persoanelor private de libertate”, a mai transmis sursa citată.

Detalii șocante din anchetă

În urma anchetei, se stabilise că fapta petrecută a fost premeditată. Ea ar fi fost ajutată de o asistentă medicală de la spitalul din Cisnădie, care a procurat sedativele.

Substanțele ar fi fost puse în ceaiul victimei și chiar injectate. După moartea mamei, fiica a vândut bunurile femeii și s-a mutat în Dubai.

În luna decembrie, s-a întors în țară pentru a vinde o vilă a familiei, și atunci a fost prinsă de anchetatori.

„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanţe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanţele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aştepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanţă cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a-i provoca acesteia decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, au informat procurorii din Sibiu.